‘El enemigo de la 4T es la clase media’: Belaunzarán

Fernando Belaunzarán, hoy por hoy, es uno de nuestros mejores políticos y legisladores, un joven con voz para denunciar los atropellos de la 4T, sin cola que le pisen y con cara para pedir el voto en la calle haciendo campaña.

LM: ¿Cómo un político de izquierda, fundador de Los Galileos, va por un distrito local, el 15, en Iztacalco, por el PAN?

FB: ¿Cuál es el colmo de un aliancista? Ir de candidato de un solo partido y que no sea el tuyo. Pero como la democracia y nuestras libertades están en juego, y frente a la amenaza de la restauración autoritaria, es correcto enfrentarlo pluralmente.

(Increíblemente Jesús Zambrano lo vetó, no para poner a un mejor elemento, sino a uno de los suyos, pero ni tardo ni perezoso, Andrés Atayde, del PAN, lo fichó).

El presidente (del PRD) cree que las candidaturas sirven para premiar y castigar, pero lo que nos estamos jugando es el futuro del país.





LM: ¿Por qué nos estamos jugando el futuro del país?

FB: Uff, estas elecciones parecen elecciones de Estado, con un campo muy desigual por el uso de programas sociales, porque el Presidente insiste en hacer campaña todos los días e incluso la vacunación la está usando con fines electorales.

Todavía tenemos elecciones con resultados en las urnas que van a ser confiables. Si perdemos ésta, no sé si en la siguiente tendremos esa posibilidad, pues el régimen, el gobierno va en contra del árbitro, del INE. Ya tenemos un Legislativo sometido y un TEPJF parcial, por lo que está en juego la democracia.





LM: ¿Cuántos años nos costó que el gobierno no decidiera en las elecciones?

FB: El mapache en jefe del 88 se llama Manuel Bartlett. Entonces contra eso estamos peleando. Lo que busca AMLO es reinventar el régimen en donde Manuel Bartlett estuvo… Hay que entenderlo también por la historia, AMLO entró al PRI cuando estaba Echeverría y es su proyecto.





LM: ¿Aseguras que vas a pelear para que Claudia vea primero por los capitalinos antes que estar complaciendo al Presidente?

FB: Queremos que Claudia Sheinbaum sea jefa de Gobierno y no regenta, quien incluso puso en riesgo la salud de los capitalinos. ¿Por qué no establece el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos?, como pasa en todo el mundo democrático. Además, se sumó al ataque al INE.

Queremos gobernantes y representantes populares que respondan a la gente, no al Presidente.





LM: Durante estos casi ya tres años hemos visto en el Congreso de la CDMX y en el gobierno fuertes embestidas contra la ciudadanía, como el incremento del predial o las iniciativas por la plusvalía de los bienes inmuebles…

FB: Ya no saben de dónde sacar dinero y están exprimiendo a los contribuyentes cautivos. El gran enemigo de la 4T es la clase media, a la clase media la están haciendo papilla y no se trata de elegir una clase por otra, hay que elegir a todos.

En su lógica, lo que predomina es la clientela electoral, la clientela electoral sobre el ejercicio del derecho, y eso es un atraso en el país y en la ciudad que era un lugar de libertades.

Con su fracaso económico lo que estamos viendo y viviendo es que los ricos son más ricos y los pobres más pobres.





LM: Pero si estás hablando del clientelismo electoral y demás, entonces ¿cómo van a dar la batalla?, ¿cómo vas a dar la batalla?, ¿cómo vas a poder ganarles?

FB: Uff, convenciendo, y mira precisamente por el pésimo gobierno que han hecho las clientelas no les alcanzan, han descuidado todo para comprar el voto mediante programas sociales, pero no les alcanza. Además, hay mucha conciencia también en la gente de que están viendo que al país no le está yendo bien, porque lo que se generó es un desempleo tremendo. Insisto, 10 millones más en pobreza, las mujeres son las que han pagado más los platos rotos por la pandemia y la emergencia, porque tuvieron que dejar sus trabajos para ser maestras y además hay violencia intrafamiliar, y además les quitaron las estancias infantiles. La verdad es que Andrés Manuel ha tratado a las mujeres como sus enemigas.





LM: Pero, ¿cómo entender entonces los niveles de aceptación del Presidente en las encuestas?

FB: Las encuestas te dicen que están reprobando las políticas públicas, porque a la gente no le está yendo bien. En la encuesta sobre la felicidad de la ONU, México cayó 23 lugares, eso hace darte cuenta del nivel de desesperación que existe. El Presidente habla todos los días, hace propaganda y viola la Constitución, pero no resuelve los problemas, así que no es automático que una buena calificación al Presidente se pase en una votación para su partido.





LM: Tú has dicho que el gran adversario es el régimen autoritario, pero hablando terrenalmente, ¿contra quién te enfrentas?

FB: Me enfrento contra Morena, que está hecho pedazos por las imposiciones de candidatos, porque las encuestas nadie las conoció, pasamos de la tómbola a una encuesta dedoski.

Iztacalco está muy rezagado frente a las demarcaciones vecinas, entonces le va a ir muy mal en la elección, va a ver un voto de castigo contra los actuales, y a los diputados ni los conocen, ya no los volvieron a ver y, peor aún, esos diputados sólo están ahí para ver qué línea les tiran desde el poder; necesitamos a quien representa a la gente, quien represente a los ciudadanos y uno de ellos soy yo.





