Primor queretano

Cómo ven, que en medio de las campañas por la gubernatura de Querétaro, el exsecretario de Gobierno en épocas del priista José Calzada y actual administrador de Aduanas de la 4T en esa entidad, Juan Carlos Espinosa Larracoechea, y su excompañero de gobierno y actual candidato a diputado federal por el PRI, Juan Gerardo Vázquez Herrera, andan muy activos fraguando estrategias para descarrilar al puntero de la contienda. ¡Tal cual, eh!

Ambos ex Calzada Boys hacen evidente su alianza en la ofensiva contra el abanderado panista Mauricio Kuri, para ver si así sube, aunque sea poquito, su candidata común: Celia Maya.

Imagínense que, ante la propuesta de infraestructura presentada por Kuri, Juan Vázquez de inmediato salió a calificarla como “inviable”, montado en su experiencia como titular de la Comisión de Caminos de Querétaro.

Sin embargo, el candidato a diputado del Primor parece que ya olvidó que cuando estuvo en el cargo tuvo cerca de 200 observaciones por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) entre los años 2010 y 2015, por haber permitido el pago de anticipos de obras fuera de los plazos que permitía la norma, contrataciones irregulares y observaciones en los comités de adquisiciones que permitían a empresas sin registro participar y ganar concursos. ¡Quihúboles!

Juan Carlos Espinosa Larracoechea y Juan Gerardo Vázquez Herrera Juan Carlos Espinosa Larracoechea y Juan Gerardo Vázquez Herrera (Especial)

Por cierto, qué les cuento, que en Sinaloa la tendencia de Mario Zamora, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD es al alza, por lo que la de su contrincante Rubén Rocha está a la baja. De hecho, se dice que no anda en la calle, que pareciera que no anda en campaña y que se le ve muy, muy cansado, y ya supe qué sucede, y es que al morenista le dio Covid por segunda ocasión, lo cual le mermó, y fuerte, su salud.

Mario Zamora y Rubén Rocha Mario Zamora y Rubén Rocha (Especial)

Ah, y cómo no platicarles que, en SLP, el góber Juan Manuel Carreras, duerme tranquilo, y es que gana porque gana en las próximas elecciones. Pues, aunque no quiere que se sepa, ya todo el mundo sabe que está jugando con Octavio Pedroza, de la alianza PRI-PAN-PRD, así como con su favorita, protegida y exsecretaria de Salud, la hoy morenista Mónica Rangel. ¡Así como lo está leyendo! Hasta le manda a hacer encuestas para decir que va en primer lugar, lo cual no es cierto. Seguro el góber no cree en el refrán que reza: no se puede quedar bien con Dios y con el Diablo.

¿CORRUPCIÓN EN LA CDMX?

Extrañeza, por decir lo menos, ha causado entre las empresas que fabrican plásticos de un solo uso el trato preferencial que han recibido los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria del Globo (AMIG) en la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en la Ciudad de México, que encabeza la doctora Marina Robles. Agárrense un pan de dulce o su taza de café bien calientito, pues lo que leerá está fuerte. Resulta que los asociados estarían envueltos en un escándalo de corrupción que involucraría a varios asesores de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso de la CDMX, encabezados por Luis Francisco Celis Molina: a Andrée Lilian Guigue Pérez, directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la secretaría, y a Rogelio Jiménez Olivero, director de Regulación y Registros Ambientales. De hecho, se dice que Celis habría orquestado un esquema de sobornos para que los globos se puedan seguir comercializando en la CDMX, a pesar de la prohibición que tanto anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Los detalles se los platicaré en otro espacio.

Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la CDMX Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la CDMX (Especial)

UNA BUENA, MUY BUENA

Les adelanto que el próximo jueves será presentado el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, plataforma que impulsará un verdadero cambio cultural para que las próximas generaciones vivan en un México más libre, innovador, próspero e incluyente. Siendo más específica, el centro podría impulsar a los jóvenes que no están conformes con su entorno a atreverse a actuar para transformar sus comunidades, sociedad y país. Ojo, teniendo como eje rector la libertad, a través de programas como Arte y Cultura Grupo Salinas, Caminos de la Libertad y Kybernus. Pensar diferente no es malo, lo que nos frena es no saber discutir con argumentos y sin descalificaciones a priori. Por lo que, aquí los participantes podrán relacionarse libremente con otras personas interesadas en sus mismas causas y temas de interés, e intercambiar puntos de vista y desarrollar sus propias capacidades para convertirse en agentes de cambio. El centro es la materialización del legado ideológico y cultural que Ricardo Salinas Pliego ha construido durante décadas, propiciando espacios de crecimiento y desarrollo de los líderes del futuro. Enhorabuena.