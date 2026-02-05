Los grandes pendientes con las mujeres mexicanas

La primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones puede decirse al menos que en su arranque fue un éxito; se lograron instalar en todos los estados los comités para “destrabar” temas que han impedido en los últimos años que las empresas activen proyectos más rápido.

Claudia Sheinbaum (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Tienen casi un año en el proceso de instalación que ha llevado Carlos Candelaria, encargado de los Polos de Desarrollo en la Secretaría de Economía, bajo el mando de Marcelo Ebrard y en donde las peticiones de los empresarios locales se han ido sumando, pero hay un común denominador: la falta de luz para los nuevos proyectos y en donde aseguran ya la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que lleva Emilia Calleja ha acusado de recibido las peticiones y en estos meses en que ya han estado activos varios comités se la logrado avanzar, al igual que con el SAT con Antonio Martínez con la devolución del IVA pasado. En general, si con estos temas logran también las diversas dependencias “ponerse” las pilas y escuchar las necesidades del sector empresarial y aplicarse en lo que se requiere para que se regrese la confianza y se invierta, puede ser un buen camino.

Por lo pronto, en el encuentro que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, se tuvo un primer presídium que hace tiempo no se veía, más allá del Día de la Mujer y celebraciones para las mamás, en que el estrado estuviera dominado por mujeres empresarias reconocidas en sus entidades por sus aportes en diferentes áreas; fue un buen punto que ojalá no quede en eso y las propuestas que presenten y la coordinación que tendrán sean realmente escuchadas, ahí Altagracia Gómez como coordinadora es un ejemplo, pero también lo fue el mensaje de Yvonne Ochoa, empresaria que es reconocida ampliamente en el sector financiero por ser una de las primeras mujeres en altos puestos de dirección en la industria, que dio cifras de la importancia de apoyar a las Pymes y a las mujeres.

Que bien que se tendrán próximos programas de apoyo y financiamiento a las Pymes muchas de ellas encabezadas por las mujeres, pero ojalá también la regulación que ya está aprobada hace varios años de darles a los bancos ventajas por prestar a mujeres, se traduzca en menores tasas en estos créditos, ya que la estadística muestra que son mejores pagadoras.

Aunque en el otro lado de la moneda, el contraste es que también ayer se dieron a conocer los datos del actual panorama del mercado laboral mexicano, con empleos precarios y escasa generación de plazas formales que excluye particularmente a las mujeres, según el análisis económico de la Escuela de Negocios ITESO.

Durante 2025, la tasa de desocupación de las mujeres que forman parte de la Población Económica Activa (PEA) creció 18.7 por ciento. Lo malo que más de 400 mil de ellas dejaron la formalidad para ganarse la vida en el mercado informal, con condiciones más vulnerables como la falta de seguridad social y prestaciones, así como inestabilidad contractual.

Además, apenas cuatro mil 637 mujeres se sumaron a la población ocupada en México, en contraparte al 1.05 millón de hombres que engrosó este mismo rubro. En tanto, 47.6 por ciento de la fuerza laboral femenina gana un salario mínimo diario o menos, equivalente a un ingreso máximo mensual de nueve mil 451 pesos, este análisis realizado por el ITESO con base los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que muestran que las mujeres son las que más están sufriendo las consecuencias negativas del mercado laboral del país, y ahí también hay un gran pendiente.

Los costosos errores de Layda

Las últimas encuestas muestran que la mayoría de los campechanos reprueban a la gobernadora Layda Sansores quien, a la impopularidad, se le suma la ruptura con sus correligionarios en el Congreso local y es que, parece ha buscado hacer todo mal.

Por eso, de las 17 gubernaturas en juego el siguiente año, la de Campeche es la que se ve con mayor riesgo de perderse para el oficialismo.

La historia ya es sabida: 10 de los 16 diputados locales morenistas, incluido su coordinador y presidente de la Junta de Gobierno, José Antonio Jiménez Gutiérrez, se aliaron con los emecistas para dejarle la presidencia de la mesa directiva a Paul Arce Ontiveros, de Movimiento Ciudadano (MC). Patrullas y policías ministeriales rondaron el recinto legislativo presuntamente para detener a Jiménez Gutiérrez, lo cual negó la fiscalía estatal.

Aunque de todos es conocido cómo se las ha gastado el gobierno de Layda, luego de lo que ha sucedido con periodistas y hasta con el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, en hechos donde se sospecha la siembra de una dosis de droga en su vehículo. Entonces, por si las dudas, el Congreso local aprobó la restitución del fuero, aunque falta aún camino por recorrer.

El pleito venía de diciembre, cuando los mismos diez diputados morenistas criticaron la solicitud del gobierno estatal para aprobar un crédito de mil millones de pesos, que finalmente fue aprobado, pero ya la relación ya estaba mal.

Pablo Gutiérrez Lazarus (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

De cara a las elecciones, los delfines de Layda Sansores en Morena –el senador Aníbal Ostoa y la secretaria de Gobierno, Liz Hernández–, están muy abajo en las preferencias de Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Carmen, municipio muy golpeado por la falta de pago de Pemex a proveedores locales.

La crisis económica, más los negativos de Layda, la caída de los partidos tradicionales como PRI y PAN, hacen un escenario muy favorable para Movimiento Ciudadano, que podría postular a la presidenta municipal de Campeche, Bibi Rabelo de la Torre, o repetir con Eliseo Fernández Montúfar como candidato, quien tiene la desventaja de tener órdenes de aprehensión locales –adivinó– giradas por la Fiscalía local, subordinada a Sansores. De ahí que las versiones de una supuesta negociación entre MC y Morena para intercambiar Nuevo León por Campeche solo tienen sustento en el riesgo real de que el oficialismo pierda el estado peninsular. Este es el primer capítulo, ya veremos el final.

Obesidad, problema de salud pública y de economía

México se ubicó en el sitio 11 dentro del Índice de Respuesta a la Obesidad entre 20 países evaluados por sus políticas para enfrentar este problema de salud pública, al registrar una puntuación de 55.3 puntos, debajo del promedio de 55.9 puntos, lo que pese a todos los cambios legales que se han hecho, es un tema de salud pública que avanza, y que tienen también un alto impacto en la economía al destinarse mayores recursos a la atención de mexicanos con problemas de salud derivados por la obesidad.

David Kershenobich (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Si bien la Secretaria de Salud, que lleva David Kershenobich tiene ya un mayor presupuesto –en teoría– proveniente del IEPS que se aplica desde el primer día de este año a diversos productos como el refresco e incluso los sueros, y México es el único país que obliga a etiquetar alimentos y bebidas advertencias sobre sus altos contenidos de grasas, calorías y azúcares, hay debilidad en temas de actividad física entre la población.

El informe a partir del que se desarrolla el Obesity Response Index, desarrollado por The Economist y patrocinado por la farmacéutica Lilly, “Una epidemia de inacción: evaluación de las respuestas nacionales a la obesidad”, analiza cómo los países trabajan para prevenir y manejar este problema de salud a partir de la evaluación de 30 indicadores agrupados en cuatro pilares de análisis sobre políticas implementadas en cada país.

Y hay que destacar que México obtuvo la mejor evaluación en el pilar referente al acceso y calidad de alimentos, en donde alcanzó la segunda posición con un puntaje de 84.1, solo debajo del Reino Unido que registró 90.2 puntos. En contraste, el pilar más débil fue el referente a la actividad física con 33.3 puntos que lo ubicaron en el sitio 17 entre los 20 países identificados con mayor volumen de población con obesidad.

El uso en México de la política fiscal para incidir en el comportamiento del consumidor es destacado en el informe como una medida para crear un fondo de salud para apoyar varias iniciativas de cuidado a la salud, pero como todo, al final lo importante es que se use para ese fin, ya veremos el próximo año cuánto se recaudó y en que se utilizó.

Relevo en Walt Disney México

Luis Arvizu (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

El año arrancó con movimientos en direcciones generales de muchas empresas como hemos venido informando, ahora el próximo 16 de febrero tocará el turno a Disney México, donde Luis Arvizu asumirá como general manager & head of direct-to-consumer en México de The Walt Disney Company.

Arvizu estará a cargo de los negocios de la compañía en nuestro país y de la estructura local de Direct-to-Consumer.

Arvizu fue managing director de TelevisaUnivisión, y como tal a cargo del lanzamiento de ViX LATAM, fue general manager de Yahoo en México, VP para Latam y US Hispanics de MediaDath y General Manager de MiQ en nuestro país, una larga experiencia en el mundo de la televisión y con los cambios que se están haciendo en las plataformas de streaming seguramente veremos algunas novedades próximamente.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.