Invertir para salvar a México

Con la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México por fin se completó todo el país, y ya en cada uno de los estados hay una organización que desde tiempo atrás está trabajando para impulsar la llegada de inversiones extranjeras, pero hay que decirlo también nacionales.

Ayer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, instalaron el Comité Promotor de Inversiones de la CDMX, que era el único que faltaba de ponerse en marcha, ya que en todo el país ya operan y con ello, ahora sí, como adelantó el titular de Economía, la próxima semana la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con empresarios locales de todo el país, que en “corto” muchos mantienen su distancia o prudencia para invertir más en el país por temas de incertidumbre jurídica, seguridad y también bajo crecimiento de la economía.

Y es que a decir de varios directivos en sector financiero, la inversión privada nacional es la que se mantiene más reacia a invertir, no así los extranjeros que cómo se ha visto en los últimos meses anuncian inversiones a largo plazo, ya que al comparar al país lo ven mucho mejor que otras naciones, como decimos, “los toros detrás de la barrera se ven diferentes” y a esos hay también que enfocarse en convencer a que inviertan, ya que han elegido otros destinos para llevar sus recursos.

En todo el país ya están los comités en operación y con ellos se busca ver en dónde y cómo se puede impulsar de manera más rápida la puesta en marcha de lo que se planteé por parte de la iniciativa privada, gobiernos de los tres niveles, incluido los temas administrativos y burocráticos que hacen retrasar la apertura o expansión de las empresas.

De acuerdo con el objetivo de los comités, se busca tener presencia y contacto directo con la representación del sector productivo, desde grandes empresas hasta Pymes, asociaciones empresariales, academia y sindicatos y entre todos poder identificar oportunidades de inversión y áreas de mejora del entorno productivo para que se fortalezcan las inversiones existentes y acompañar sobre todo a las nuevas inversiones.

Y en ese marco justo en el Museo de Antropología, la presidenta Sheinbaum se reunirá con los comités de todas las entidades federativas. Se estima que son poco más de mil 200 empresarios de todas las ramas. Por lo pronto, parece que la tarea se está haciendo, reunirse con los líderes de cada industria, tener una radiografía clara de las necesidades y en dónde se está “atorando” la atracción de más inversiones y con ello, poder lograr reactivar el crecimiento de la economía mexicana, que de seguir así los riesgos crecerán, ojalá lo logren, por el bien de todos.

En los próximos días, la Ciudad de México se convertirá en el centro de atracción en un área en donde hay que poner atención por la importancia que tiene en el mundo de la cultura y las inversiones que también llegan por esa vía, y es que la Semana del Arte pasó de ser un evento cultural a convertirse en un termómetro económico y un escaparate de soft power para América Latina.

Lo que comenzó como una serie de ferias y exposiciones hace poco más de una década, hoy se consolida como la cita más importante de la región, atrayendo a galeristas, coleccionistas e inversionistas de todo el mundo y en donde más vale que la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, ponga un gran enfoque.

Las expresiones artísticas contemporáneas se han convertido en un activo estratégico para muchos inversionistas. El fenómeno merece atención porque el arte ya no se percibe únicamente como eso, sino como un producto, más puntualmente un activo financiero y en donde incluso las empresas de esa industria, como aseguradoras en el caso de Axa, patrocinan zona Maco, desde luego además de asegurar las obras que les requieran, ya que vienen galerías de todo el mundo, como la de Blanca Berlín de Madrid, España, especializada en fotografía y que es esperada por el público conocedor.

En la actualidad, el petróleo, los metales, los granos, las divisas, enfrentan volatilidad y presiones de todo tipo, es entonces que el arte emerge como un refugio alternativo y hay que tomar en cuenta que en un contexto global todos estos elementos generan riqueza, pero también fortalecen nuestra identidad y eso nos coloca en una posición ventajosa, pues así es como la Ciudad de México está de moda, tiene más turistas, mejores servicios y facilidades… con todo lo malo que hay que decirlo también eso provoca.

Pero bueno, los próximos día la capital mexicana se posiciona como un hub cultural y financiero en donde la convergencia de ferias como Zona Maco, Material Art Fair y Salón Acme, la convierten en un punto de encuentro donde se negocia tanto el valor simbólico como el económico del arte. Eso sí, como en todo no hay que dejar de ver los riesgos, porque el arte se puede convertir también en una burbuja especulativa, especialmente si se privilegia la rentabilidad inmediata sobre el valor artístico y social. La clave estará en equilibrar la inversión con el apoyo a la creación, evitando que el mercado devore la esencia cultural que lo sustenta.

El sistema financiero mexicano cada día sigue dando sorpresas, por un lado están llegando ahora todos los bancos digitales, en los últimos días al menos dos ya se encuentran en todo el proceso de arranque y eligiendo sus batallas y todo indica que tendrán más competidores en los siguientes meses, cuando se dé luz verde a las nuevas licencias que están en proceso.

Pero también hay otros sectores donde la competencia está muy cerrada y es en las Sociedades de Información Crediticia (SIC), conocidos como “burós de crédito”, que tienen en resguardo la información de millones de mexicanos y que también hay nuevos jugadores dispuestos a entrarle al mercado, eso sí previo proceso de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que preside Ángel Cabrera.

Al parecer los burós a nivel internacional están volteando a ver a México, contando la compra por parte de TransUnion del 94 por ciento de Trans Union de México, ahora de acuerdo con el informe anual de la CNBV hay una solicitud de autorización para operar como SIC de otra empresa internacional llamada Equifax.

De acuerdo con el reporte anual de actividades de la CNBV, tienen ya dos años en este proceso, el cual aún no ha concluido, si bien Equifax desde hace años mostró interés de operar en el país, ahora sigue en el largo proceso, ya veremos si se concreta y con eso crecería el mercado de la SIC en México.

Y este 31 de enero se vence el plazo para que las aseguradoras que integran la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que preside Pedro Pacheco opten el camino a elegir que se les dio en la Ley de Ingresos Federal para tomar el estímulo fiscal o no; eso sí, según los cálculos realizados por varias de ellas, de no tomar esa opción podrían simplemente dejar de operar.

Lo cierto, es que desde el primer día de este año ya no pueden acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de terceros, lo que ha encarecido las pólizas de seguros, principalmente de Gastos Médicos Mayores, ya que se le sumó los altos costos que los hospitales privados cobran por sus servicios sin que nadie controle o vigile el excesivo cobro que a veces realizan en cosas básicas o medicamentos que tiene un costo, por ejemplo de 60 pesos en cualquier farmacia lo elevan hasta en mil pesos.

Por lo pronto, de elegir el camino del estímulo fiscal, como se ha visto, los costos de los seguros se incrementaron más allá del 10 por ciento tradicional y hay incrementos, dependiendo la aseguradora que se van hasta casi un 40 por ciento, habrá que ver los efectos al cierre del año en el número de asegurados.

Por lo pronto, la moneda está en el aire .