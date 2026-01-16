Aire y recursos frescos para México

Esta semana, al menos dos buenas noticias económicas dieron un respiro a las múltiples declaraciones negativas y ambiente de incertidumbre que se ha vivido desde el arranque del año, y es que los anuncios de inversiones por parte de General Motors y Pilgrims llegaron en un buen momento para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum (Especial)

Y es que pese al golpeteo que se ha tenido durante un año con el tema de aranceles y en especial, la lucha por regresar las fábricas de la industria automotriz a Estados Unidos, quedó claro que México sigue siendo la mejor opción, pese a todo lo que se pueda tener en contra y ahí, la armadora estadounidense optó por nuestro país.

Lo que no se dijo, es que en general, favoreció en la valoración de la compañía los aranceles que se les aplican a China, que siguen siendo mayores que en México, además la cadena de proveeduría sigue fuerte y consolidada, y por ende, el anuncio de los mil millones de dólares representan un respiro de aire fresco para la administración federal, ya que viene de la mano con empleos.

El otro anuncio, es lo que ayer dio a conocer Pilgrim’s que por cierto, desde el cierre del año pasado, había estado activo tocando base en diferentes dependencias, valorando el crecimiento en el país, y hay que decirlo también, el tema del Plan México les hacía sentido, aunque éste vaya lento en su puesta en operación, optaron por presupuestar inversiones.

Y así, aunque la industria del pollo rara vez ocupa titulares, se convirtió en pieza central del discurso económico oficial: Pilgrim’s Pride México, en voz de su presidente en nuestro país, José de Jesús Muñoz, anunció una inversión de mil 300 millones de dólares entre 2026 y 2030 con el propósito de expandir su capacidad productiva en el país, modernizar instalaciones y fortalecer la producción nacional de pollo.

Esto busca reducir alrededor del 35 por ciento la dependencia de las importaciones avícolas actuales, además de generar cuatro mil empleos directos y varios miles de indirectos a lo largo de diversas regiones, desde Durango y Coahuila hasta Veracruz, Campeche y Yucatán.

Desde un enfoque económico, este proyecto puede interpretarse como una jugada estratégica para robustecer la seguridad alimentaria y la autonomía productiva de México. En un entorno global donde las cadenas de suministro han mostrado vulnerabilidades y los costos de importación representan una presión constante sobre la balanza comercial, fortalecer industrias nacionales con capital extranjero aporta certezas y dinamismo al sector agroalimentario. Paralelamente, la generación de empleo formal en comunidades rurales y la modernización de procesos productivos pueden contribuir a mejorar las condiciones de competitividad interna y la calidad de la oferta para el mercado local.

Eso sí, en ambos casos se tienen desafíos claros, certidumbre jurídica y seguridad, sumado a que se puedan integrar a más pequeños productores y proveedores locales, quienes históricamente han enfrentado obstáculos para competir con grandes corporativos, pero al final lo más importante es que se tuvo un aire y recursos frescos para el país, y buenas noticias que ya eran necesarias.

El triunfo de Sabadell y el error de Martínez

México sigue siendo uno de los mercados más atractivos para las empresas internacionales y el sector financiero obviamente tiene dominado el mercado por instituciones internacionales, y ahí el grupo de origen español Sabadell también busca seguir ganando terreno.

César González-Bueno (Especial)

En una breve visita al país por parte del director general de Sabadell, César González-Bueno, en donde además de reunirse con el capital humano, así como con el secretario de Hacienda, Edgar Amador y desde luego con los directivos de la filial mexicana que están en pleno proceso de transición, quedó claro que México es clave en sus planes futuros luego de ganar la batalla a BBVA.

Desde luego, en su visita a México un tema que no podíamos dejar de tocar en el encuentro, era el error que cometió el financiero mexicano David Martínez, de elegir el banco de BBVA por encima de Sabadell en donde participaba, cuando los números indicaban que mantener los dos bancos separados era lo mejor para los accionistas, un error que al final significó la salida de Martínez del Consejo.

González-Bueno explicó que nunca entendieron la posición del mexicano, ya la decisión que tomó de apoyar al BBVA no era racional y la mayor parte de los accionistas consideraron que no era una buena oferta y le dijeron que si bien respetaban su decisión, no la entendían y le pidieron que explicara que había conversado con BBVA lo que nunca sucedió, aún cuando era consejero del banco.

Hoy tras esa historia, no hay a la vista la integración de algún mexicano en el Consejo, lo que sí, es que tras operar 10 años en México, Sabadell tiene claro seguir creciendo.

Mejora crediticia logra atraer inversiones a Escobedo

Andrés Mijes (Especial)

Todo indica que el municipio de Escobedo, Nuevo León, que preside Andrés Mijes, logró no sólo incrementar la recaudación propia y con ello, mejorar su calificación crediticia, sino que eso permitió atraer nuevas inversiones al municipio.

Y es que en los últimos cuatro años que lleva la administración de Mijes, han contabilizado alrededor de 40 mil millones de pesos, equivalentes a unos dos mil millones de dólares, esto tras la llegada de Navistar por 120 millones, Mattel con otros 50 millones de dólares y 90 millones de dólares de Hershey’s.

También COG, una fábrica de motores, invertirá 160 millones de dólares; Mercado Libre está destinando a su centro de distribución 100 millones de dólares y agregue el Canada City Center, que aunque no ha invertido todo, ya está construyendo un hotel con 50 millones de dólares; Costco está invirtiendo 100 millones de dólares entre otros proyectos.

Y todo porque ha ido mejorando las finanzas del municipio, ya que el aumento de los ingresos totales en más de 100 por ciento en los últimos cuatro años, de los cuales un 40 por ciento proviene de captación propia, le ha dado independencia económica y elevar sus ingresos totales en más de 100 por ciento de 2021 a 2025, desde mil 350 millones a cerca de 3 mil millones de pesos en 2025.

A lo cual, hay que sumar que ha ido digitalizando al 100 por ciento los trámites, lo que le permite ingresar recursos de impuestos y derechos con mayor velocidad, de seguir este camino puede ser un ejemplo para otros municipios.

Heineken gana round contra Modelo

Daniel Cocenzo (Especial)

Esta batalla va para largo, y la pelea ha estado muy pareja, primero ganó Grupo Modelo que lleva Daniel Cocenzo el tema de la marca registrada en el IMPI ante la Corte, ahora fue Heineken México quien ganó un round en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ya que negó el amparo 623/2025 interpuesto por Grupo Modelo en septiembre del año pasado, por el tema del caso de competencia desleal.

El caso que se disputa es de competencia desleal y de propiedad intelectual en el que está relacionadas las dos marcas “suaves” de ambas cerveceras Michelob Ultra y Amstel Ultra, que mantiene una pelea desde hace varios años por determinar quien tiene la razón y el uso de la marca; ayer el tribunal dio en esta batalla la razón a Heineken quien dijo que esa resolución confirma la identidad clara y diferenciada de Amstel, a lo que Grupo Modelo respondió que el asunto está siendo revisado por otros tribunales y, eventualmente, por la Suprema Corte, quien decidirá en última instancia cómo proteger los derechos materia de este litigio y adelantó que seguirá defendiendo sus marcas y propiedad intelectual. Esta historia continuará.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.