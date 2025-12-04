Consejos empresariales van y vienen

El expresidente Andrés Manuel López Obrador creó el primer consejo oficial de asesores con los principales empresarios del país, encabezados por el que era en esos tiempos su amigo, hoy enfrentado con el gobierno actual por temas fiscales; todos tuvieron en común personajes claves como el empresario Carlos Slim, que por cierto antier celebró los 60 años de Inbursa, sin grandes reflectores como hace unos años, también estuvo y está Carlos Hank del Grupo Banorte y con quien siempre mantuvo buena relación al recordar que lo apoyaron en las malas épocas y tenía cuenta bancaria. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum luego del consejo asesor, pasó al Consejo Inversor como bien adelantó la columnista Lourdes Mendoza, en donde el Consejo Coordinador Empresarial será clave para coodinar con las diferentes cámaras los planes en marcha y en donde debería ya despedirse Francisco Cervantes para dar paso a José Medina Mora al encargo, ya que tomará posesión próximamente.

José Medina Mora (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Pero más allá de esa “grilla” en el CCE, financieros y directivos consultados reconocen que el Plan México tiene potencial, pero sin coordinación ni inversión, es complicado se ponga en marcha para ayudar al crecimiento del país.

Hasta ahora el país tiene una sola vía sólida para crecer y es la alta cercanía que se tiene con la economía de Estados Unidos; si se aplica de forma adecuada el Plan México, la inversión nacional se puede activar y ser un camino que ayude al crecimiento de la economía.

Sin embargo, los empresarios locales siguen dudando ya que los factores de incertidumbre crecen, por un lado reformas como la judicial en acción con la nueva Corte en donde hay dudas con los mensajes y las primeras resoluciones que han tomado, pero también reconocen que el SAT ha hecho cambios a diestra y siniestra sin fundamentos legales como sucedió con la industria aseguradora, al modificar criterios contables ya acordados, y una larga lista de auditorías sin razón, pero también los cambios legales que vienen desde la reducción de las 48 a 40 horas de la jornada laboral, hasta aumentos en salarios mínimos que al final impactan en los planes; por lo pronto, esperan claridad en las reglas futuras como se tuvo increíblemente en el sexenio pasado, si no, consejos van y vienen y dudan que se puedan activar y reactivar más proyectos y negocios que siguen en papel esperando el mejor momento para ponerlos en acción.

El sueño de las 40 horas

Tal como habíamos dicho, todo marcaba para que en este periodo legislativo la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas prometida en campaña por la presidenta Claudia Sheinbaum podría ver la luz pronto, al enviar el proyecto de ley al Congreso para iniciar su análisis y discusión y seguramente el próximo 1 de mayo será la bandera a enarbolar ante los trabajadores.

Marath Bolaños (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Mientras eso sucede, será el secretario del Trabajo, Marath Bolaños quien se convierta en el centro de atención de los próximos meses para eventualmente realizar algún cambio o modificación, ya que si bien no entraría de forma inmediata la reducción, ya que así como sucedió con las Afores el incremento de las aportaciones patronales es paulatino lo será también la reducción de horas, por lo pronto una buena noticia para los trabajadores y no tan positiva para los empleadores que verán incrementada su carga fiscal.

Jalisco entre sustentabilidad y tecnología

Juan José Frangie (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Holcim México, que dirige Christian Dedeu, acaba de inaugurar la primera planta de concreto premezclado 100 por ciento eléctrica en México, ubicada en Zapopan, Jalisco, municipio a cargo de Juan José Frangie, como parte de su objetivo de que el 50 por ciento de sus ventas en el país provengan de soluciones sostenibles para 2030, y acorde a la visión de la empresa de descarbonizar la industria de la construcción y llegar a un modelo de net-zero para 2050.

Con una inversión de casi 51 millones de pesos, la planta incluye ocho camiones revolvedores eléctricos y un cargador frontal, respaldados por infraestructura de carga propia y una tecnología que les permite operar una jornada completa sin necesidad de recarga.

Se estima que el proyecto evitará el consumo anual de más de 110 mil litros de diésel, una reducción de casi 300 toneladas de CO₂ al año; además de una reducción del 90 por ciento en la contaminación acústica interna, la eliminación al 100 por ciento del ruido al transitar, y un ahorro del 67 por ciento en el costo de la energía total.

A esto hay que sumarle, que también en el estado gobernado por Pablo Lemus avanza en impulsar proyectos de inteligencia artificial, supercómputo y ciencia aplicada y lo ha hecho con la participación del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara.

En los últimos años, Jalisco se ha consolidado en la fabricación de hardware, semiconductores y componentes para IA, lo que ha impulsado su perfil industrial y exportador y ahora colaborando con entidades españolas pretende crecer más para

poder detonar inversiones tecnológicas de mayor escala y es que ya de por sí busca ser el sillicon valley mexicano.

Reunión de innovación en Morelos

Para poder crecer a su potencial, además de mayor inversión, México requiere multiplicar el desarrollo de tecnología propia, que le permita transitar de ser un país ensamblador a un país innovador. El año pasado, por ejemplo, tan solo 694 mexicanos lograron obtener una patente en el IMPI.

Marcelo Ebrard (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Bajo esa visión, arranca hoy el Innovafest LATAM 2026, en Cuernavaca. La idea impulsada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard será conjuntar en un mismo espacio, por un lado, a centenares de inventores, científicos, emprendedores y creadores mexicanos y, por el otro, a fondos de inversión nacionales e internacionales, bancos y empresarios y ahí todos tienen la vista puesta para que sea el arranque de trabajos futuros.

Muchos de esos inventores e innovadores llevan años generando buenas ideas que pocas veces lograr llegar al mercado o tener una utilidad general, juntar a unos y a otros es la idea del evento, organizado con el respaldo de la gobernadora de Morelos, Margarita González, entidad con el potencial de desarrollar una industria de la investigación.

Se prevé la participación de más 3 mil participantes de 22 países. Un elemento central del evento es que se entregarán 17 premios de 250 mil pesos a inventores mexicanos y latinoamericanos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.