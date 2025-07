Las “maravillosas” cifras de Pemex

En el mundo ideal de Petróleos Mexicanos (Pemex) que tiene al frente a Víctor Rodríguez Padilla, tendría finanzas sanas y un gran aporte a la economía del país, desde luego también sería reconocida por sus pagos puntuales y su balance positivo, y con un alto grado de aplicación de los criterios ESG; en la vida real, las cifras dadas a conocer en los resultados del segundo trimestre, no son nada alentadoras y los proveedores seguirán pasando una mala racha.

(Ilustración de Esmeralda Ordaz)

De acuerdo con estas cifras pareciera que la producción de petróleo y otros hidrocarburos tocó fondo y se mantiene en 1.6 millones de barriles diarios, 200 mil barriles por debajo de la meta oficial, sin dejar de lado que los informes que dan a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que lleva Jorge Alegría y a la SEC en Estados Unidos, no son los mismos, y no sólo por criterios contables, sino más bien porque buscan “maquillar” algunos datos, con todo y las implicaciones que puede tener.

En términos de infraestructura propia y de terceros, la petrolera no avanza, en total tiene 27 equipos de perforación, que es menos de la mitad que hace un año.

Por lo que respecta a pozos terminados son 13 contra 37 en el mismo periodo del 2024, y el tema que sigue afectando tanto los números de Pemex como a los proveedores nacionales e internacionales es la deuda de corto plazo que se mantiene en los 22 mil millones de dólares a pesar de que la SHCP de Edgar Amador ha amortizado más de 147 mil millones de pesos, poco más de 7 mil millones de dólares.

Aunque eso sí, se espera que se concrete la operación por 10 mil millones de dólares en notas precapitalizadas con el respaldo del gobierno federal que servirían para darle un respiro a parte de la deuda y reactivar las operaciones de extracción y producción terrestres y marítimas, pero nada de esto es suficiente, aun y cuando por fin, reportó un rendimiento neto de 59.5 mil millones de pesos, comparada con una pérdida neta de 273.3 mil millones de pesos en el mismo periodo del 2024.

Y es que, a todo este panorama, no hay que olvidar que la infraestructura es obsoleta en la empresa paraestatal, y las brechas se van haciendo mayores, con todo y la nueva refinería Olmeca.

Por cierto, en el marco de la presentación de resultados, algo que se comentó es que a la dirección de Procesos Industriales de Pemex que lleva Carlos Alberto Lechuga, se le desaparecieron 200 mil barriles de capacidad de refinación después de una evaluación al Sistema Nacional de Refinación. Como comentaba al principio los números no cuadraban, la capacidad de refinación incluyendo la refinería Olmeca, pasó de 1.6 millones de barriles a 1.4 millones de barriles, pero si se considera que la capacidad de la refinería Olmeca es de 320 mil barriles, hay un faltante importante. En fin, los números no mienten, aunque se traten de maquillar.

La apuesta de Aguascalientes

Pese a que estamos a un par de días que entre en vigor la aplicación de aranceles a México —entre ellos a una de las industrias más importantes, la automotriz—, todo indica que ya se idean formas para “sortear” la incertidumbre que se avecina.

Tere Jiménez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En Aguascalientes, el estado gobernado por Tere Jiménez, han buscado alternativas y otros caminos. Hoy tienen cinco proyectos registrados y una inversión superior a los 107 millones de dólares en temas de manufactura avanzada en la región del Bajío.

El estado, aseguran, no está compitiendo por atraer los mayores montos o empresas sino por la calidad, además buscan que las empresas estén enfocadas en especialización en interiores de lujo, estructuras metálicas, plásticos de alto rendimiento y, de forma incipiente, innovación tecnológica vinculada con la electromovilidad.

Ahí, ya están empresas como NBHX Trim, PROMA Group, Tokai Kogyo y Advanced que mostraron una clara preferencia por un entorno industrial, una mano de obra con alta calificación y acceso logístico estratégico; eso no implica que Aguascalientes está salvado, y debe continuar buscando diversificar sus industrias.

Porque de los cinco proyectos anunciados, sólo uno esta directamente vinculado con la electromovilidad, un sector que definirá la competitividad automotriz durante los próximos años y donde tiene especialización.

Por ello, si Aguascalientes desea mantener su papel relevante en la dinámica del nearshoring y la transformación industrial global, será fundamental fortalecer su ecosistema de innovación, atraer centros de desarrollo tecnológico y anticipar la infraestructura que requerirá la movilidad del futuro, ojalá logren enfocarse.

Torreón va por semiconductores

Con todo el trabajo en México y en América Latina para impulsar el desarrollo de los semiconductores, que es parte de la estrategia de las empresas de Estados Unidos de tener aliados y fábricas más cerca que las asiáticas, no hay que perder de vista a Torreón.

Antonio Hernández (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En el reciente Foro Binacional de Semiconductores en Phoenix, Arizona, que se convirtió en un evento histórico porque reunió a autoridades, líderes industriales y académicos de México y Estados Unidos para impulsar este tema, la dirección de Desarrollo Económico de Torreón que tiene al frente a Antonio Hernández González mostró las ventajas de la ciudad y la estrategia diseñada para formar parte de esta red de fábricas que se tienen previsto impulsar en el futuro cercano.

Y es que, para Torreón, la industria de semiconductores es vista como una pieza clave, al ser actualmente una de las más estratégicas y competitivas del planeta, tanto por su peso económico como por su relevancia geopolítica. Y ahí quieren estar: por logística y mano de obra, todo indican, van un paso adelante.

Estrena Nu presidente del Consejo

Si hay una entidad que ha crecido a pasos acelerados en corto tiempo, y logrado rebasar los 10 millones de clientes en tiempo récord, es Nu que ya tiene su licencia bancaria, pero aún le falta la licencia de arranque de operación, que todo indica estaría lista este año, una vez que las autoridades den luz verde a que todo este en orden en materia de sistemas.

Guiherme Lago (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Todo este proceso lo está siguiendo muy de cerca el director global de Finanzas de Nubank, Guiherme Lago, quien además, les adelantó en exclusiva, es ya el nuevo presidente del Consejo de Administración de Nu en México, y que hará mancuerna con Iván Canales, el director de la hoy Sofipo, que se transformará y migrará la operación a banco, una vez que tengan todas las autorizaciones listas.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.