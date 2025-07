La migración de los fideicomisos

A diferencia de la compra de carteras crediticias en donde el traspaso o venta es más sencillo, la migración de un fideicomiso a una nueva institución, no sólo tiene que ser aprobada por los consejos que lo integran, sino que tienen el poder de decidir en dónde y con quién quieren trabajar, por eso estas semanas son críticas para los fideicomisos que opera CIBanco, hoy intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que serán traspasados a la banca de desarrollo.

Para el sector privado, y que hace uso de estos instrumentos, el que sean administrados a partir del 4 de septiembre, que se vence el nuevo plazo dado por FinCEN para que los bancos estadounidenses o fondos que operan con las tres instituciones señaladas dejen de hacerlo, por la banca de desarrollo no es opción, por ello, el cambio acelerado hacia otros bancos está en su punto más alto.

CIBanco sumó a su cartera o largo de los años fideicomisos de diversas instituciones al adquirirlos con la autorización de la hoy extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que nunca vio el riesgo que eso significó, por lo que en su portafolio tiene la administración de emisiones públicas y privadas en el mercado de valores de CEBURES quirografarios y estructurados, de corto y largo plazo, Fibras, CKDes, y notas estructuradas.

Hoy, es un hecho que la salida de fideicomisos ya se está concretando, FIBRA Macquarie ya completó el viernes la designación de HSBC México que lleva Jorge Arce a integrarla a la División Fiduciaria y será el fiduciario de la Fibra que dirige Simón Hanna.

La asamblea de tenedores de FIBRA Macquarie fue realizada por Macquarie Asset Management México para realizar la sustitución.

También Terrafina, que se encuentra en procesos de cambios, —no hay que olvidar que ha sido el centro de atención de Prologis—, aprobó en su asamblea de accionistas remover y sustituir a CIBanco como su fiduciario. Terrafina es uno de los fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales más importantes y está enfocado en naves industriales en México.

Los primeros en reaccionar y tomar una decisión fue el Comité Técnico de Fibra Inn que dirige Jaime Cohen que anunció de inmediato que se dio el anuncio, la “remoción del fiduciario” que mantenía CIBanco, al igual que FibraHotel.

Francisco Lira (Especial)

Muchos de estos fideicomisos han optado no sólo por cambiarse a grandes bancos como fue el caso de HSBC, sino a uno de los jugadores especializados en patrimonial, como Actinver que lleva Francisco Lira, a donde ya se fue FibraShop, pero se espera que el número de fideicomisos que eran de CIBanco hacia Actinver sea mucho mayor, ya que hay más de 60 grupos que los han buscado para que sean su nuevo fiduciario.

En este “baile” de fideicomisos, sume que Fibra Uno (FUNO) en el asunto de los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) que se emitieron en el fideicomiso de inversión con CIBanco y que tuvo su asamblea extraordinaria, trascendió que se aprobó que fuera Altor Casa de Bolsa, su nuevo representante común.

Fernando Aportela Fernando Aportela (Especial)

La casa de bolsa Altor, que fue fundada y tiene al frente del Consejo de Administración a Fernando Aportela, participará en uno de los fideicomisos más importantes del sector, que lleva la familia El-Mann, y se perfila también dada la especialización en estructuras financieras de los directivos en que los fideicomisos opten por ellos.

Sin duda, de aquí a que se cierre el plazo extendido, los movimientos de los fideicomisos irán en aumento, ya que muchos no desean que “caigan” en las manos de la banca de desarrollo, debido a toda la información a la que tendrían acceso.

Norte 19, sin futuro claro

Si el nombre de Promotora de Hoteles Norte 19 no le suena, quizás sí reconozca a Hoteles City Express, que pasó de ser una de las cadenas hoteleras de más rápido crecimiento en México, a no tener rumbo fijo, a perder su identidad, e incluso a registrar una caída importante de su acción, sólo hay que revisar la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que lleva Jorge Alegría.

Y es que un nombre nuevo no basta cuando el modelo de negocio es confuso, los números no cuadran y el mercado está atento, ahí el análisis hecho por Morgan Stanley, deja claro que no se ve un rumbo claro de la empresa.

Aunque en su análisis más reciente Morgan Stanley reconoce cierta mejora en los fundamentales, mantiene una postura cautelosa y clara: no hay una estrategia definida. La firma le otorga a Norte 19 una calificación de equal-weight (ni buena, ni mala, pero con serias reservas) porque, aunque se han hecho algunos ajustes operativos, el problema central sigue sin resolverse.

Morgan Stanley lo dice sin rodeos: no hay un camino claro para el futuro de Norte 19. No está claro si quiere seguir operando hoteles, o capitalizar el fenómeno del nearshoring. La historia no está bien contada. Y eso en los mercados, genera incertidumbre y se pierde dinero cada día.

A esto se suman ajustes a la baja en sus expectativas financieras. La firma redujo su estimado de EBITDA para 2025 en un 8 por ciento, y lo mismo hizo con sus márgenes operativos, que cayeron 192 puntos base. Es decir, esperan que gane menos y sea menos eficiente de lo que antes creían posible.

También bajaron su previsión de flujo operativo (FFO) en 10 por ciento para 2025, una señal clara de que la rentabilidad sigue sin repuntar. El margen FFO, que muestra qué tanto flujo genera la operación, también cayó. En resumen, los ingresos no crecen al ritmo necesario, y la rentabilidad está estancada, cuando la pandemia ya es cosa del pasado y se ve repunte en la actividad turística.

Los riesgos que ven los especialistas en la materia es que si la recuperación del turismo de negocios se retrasa, o si las expectativas de crecimiento por nearshoring no se cumplen como se espera, la presión sobre sus finanzas será mayor y a eso, hay que sumar la deuda que tiene Norte 19.

Luis Barrios (Especial)

Hoy, Norte 19 necesita refinanciar o amortizar su pasivo, pero sin una operación sólida, eso se vuelve cada vez más complicado y es que al interior de la empresa, todo parece indicar que se está deliberando y analizando el impacto negativo que han tenido y que siguen teniendo las decisiones del ex director Luis Barrios quien estuvo al frente de la compañía durante mucho tiempo, y hoy el Consejo revisa los daños que se causaron con la toma de acciones sin planear y que hoy tienen consecuencias en los resultados.

La expectativa es que pronto se den nuevos anuncios y movimientos que podrían marcar un cambio, lo que es urgente, ya que la incertidumbre crece y se requiere una estrategia clara que devuelva confianza y valor a una de las marcas hoteleras más conocidas. ¿Lo lograrán?

China y México unidos

Pese a todas las tensiones que se viven hoy por el tema comercial con China, la relación bilateral entre México y China crece con el paso de los años, la cual se fortalecerá aún más.

Chen Daojiang (Especial)

Y es que, el nuevo embajador de la República Popular de China, Chen Daojiang tiene todo el interés de trabajar de manera conjunta con México en temas económicos, ya que se ha dedicado a la carrera de Economía y ha trabajado durante mucho tiempo en los sectores económicos, por lo que tiene más que claro que la economía es la columna vertebral del desarrollo de los países.

Ahí, la cooperación económica y comercial es también una fuerza motriz clave para el fortalecimiento de las relaciones entre China y México. Como importantes socios comerciales, la inversión han alcanzado cifras récord.

En la recepción, también estuvo presente Fernando González Saiffe, director general de la SRE para Asia Pacífico, quien tiene confianza de que se sigan fortaleciendo las exportaciones con cada vez mayor presencia de empresas mexicanas en China, por lo que la promoción comercial es clave, sobre todo en las exportaciones agroculturales. Todo indica que la relación entre ambos países se fortalecerá aún más.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.