50 años del Tianguis Turístico

Más vale estar preparados, y ya se instaló en Guerrero el comité organizador del Tianguis Turístico 2026, que tendrá el próximo año su aniversario número 50.

Evelyn Salgado Evelyn Salgado (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

La gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, dio el banderazo oficial a los trabajos previos para el encuentro que nació en Acapulco y que en los últimos años se convirtió en itinerante, con éxitos en algunas sedes y grandes desaciertos como el de este año, que logísticamente fue una pesadilla para los asistentes.

Abelina López (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Pero más allá de eso, será un año intenso para organizar y poner a la altura de las circunstancias un puerto que aún no se repone del todo del huracán Otis, y en donde la relación entre el estado y la Federación, con el municipio de Acapulco, que gobierna Abelina López, no es del todo buena, eso sí, con justificadas razones de casi mil millones de pesos, que se pelean que se comprueben y que hasta amparos hay para no hacerlo.

Poner al puerto en el centro de atención de los operadores de viajes, será todo un reto, ya que el destino si bien en la parte hotelera se hicieron renovaciones importantes y de lujo, ahí tiene el hotel Hotsson, el Banyan Tree, El Encanto o el Fiesta Americana, que sus directivos no escatimaron en invertir y dejarlos como nuevos, incluso ya con protecciones antihuracanes, en otros rubros hay muchos pendientes.

Un ejemplo es el transporte público de la ciudad, que si bien hay rutas en la costera con aire acondicionado y bien cuidado, en el caso de los taxis además de no tener tarifas establecidas, la gran mayoría está en malas condiciones y es que también ahí tienen razón en no invertirle porque las vialidades y la infraestructura básica están en pésimas condiciones.

Las calles de la ciudad no han tenido inversión ni reparación adecuada, incluida la costera tanto la “nueva” como la “vieja” y son el principal talón de Aquiles del puerto, ya que por donde se vea las calles, incluida la escénica, están para llorar, sin contar la falta de alumbrado público al menos en los lugares turísticos, porque de la ciudad ni hablemos, con Otis se reestableció el servicio, pero en las zonas que corresponde al municipio se sigue esperando las reparaciones. Además, también el tema de la telefonía celular e Internet a dos años de Otis sigue sin ser aún eficiente, por lo que para un evento, en donde los operadores están en varias zonas de la ciudad, es algo que debe arreglarse para esa fecha.

El sector restaurantero es quizás uno en donde más actividad se ha visto de recuperación, inversiones tanto de acapulqueños como de grupos nacionales que han apostado por no sólo renovar, sino por ofrecer otro tipo de opciones a acapulqueños y turistas, si bien sigue habiendo restaurantes emblemáticos y con alta calidad como el Zibu, de los Palazuelos o el Sirocco, o Paititi del Mar, o los tradicionales en ambos lados del puerto que ofrecen pescado a la talla, pero eso no es todo, y aún falta mucho trabajo para poder ofrecer a los operadores turísticos una mejor versión del puerto.

Lo bueno y lo malo de la la escisión fiduciaria

Cómo bien dijimos desde el principio, la alta concentración de fideicomisos por parte de CIBanco lo convertía en un riesgos sistémico y que también hay que decir, la Cofece hoy extinta permitió en su momento la compra de todas esas carteras al banco, sin analizar lo que justamente ya era un gran riesgo para el sistema por la concentración que alcanzó con esas compras.

Ante ese panorama, cuando se dio el anuncio del Departamento del Tesoro las alertas se encendieron, y aunque trataron de minimizar diciendo que los bancos tenían sólo el 1 por ciento de presencia en el mercado, en ese negocio el panorama era distinto, y ahora con el anuncio de la escisión del fiduciario que pasara a un área de Nafin, buscan tener listo esa parte para que ahora sí algun banco privado pueda adquirirlo y ya hay algunos interesados de tamaño medio en ir por esa cartera.

La parte buena que dice la industria, es que con la escisión los fideicomisos podrán operar sin problema, y se tendrá ya claro que se podrá comprar, una vez que se revise cómo están los fideicomisos y si hay malos negocios en ellos, como el caso que sigue sufriendo Santander, que lleva Felipe García, con las hermanas Garza de Monterrey.

Edgar Amador (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Lo malo de estas escisión, es que al pasar al gobierno, el gran temor de quienes hoy tienen un fideicomiso, es que justo estos instrumentos se crean por sus grandes ventajas jurídicas y secrecía, información que tendrán ya completa las autoridades de México, al casi “nacionalizar” los fideicomisos en el nuevo banco que los administrará. Además de que si queda en mano de Nafin, que lleva Luis Antonio Ramírez, luego del traspaso que hizo de los fideicomisos del Poder judicial que le valió el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum no le tienen nada de confianza; sin duda Hacienda en manos de Edgar Amador tendrá mucho más trabajo qué hacer.

México bueno para Sura Investments

Gonzalo Falcone (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Hace unos días, los principales directivos SURA Investments encabezados por Gonzalo Falcone estuvieron en su encuentro tradicional en México con medios de toda la región, y desde luego clientes y autoridades, y es que nuestro país, a decir de la compañía, es ya una de las más importantes dentro del grupo.

Aquí igual trataron de las perspectivas macroeconómicas de la región, así como el tema de la inversión futura, pese a los momentos de incertidumbre que se viven por momentos dado las noticias que se generan cada día por Estados Unidos, y que influyen aún más en el ánimo de los inversionistas por la cercanía que se tiene con México.

Aun así, para la empresa, que en México mantiene el crecimiento de sus diferentes áreas de negocio, y en todos ven buena perspectiva, cada una tiene sus áreas de oportunidad, donde en Wealth Management ya tienen 90 mil clientes en toda la región.

En el caso de nuestro país, en esa área de negocio, reconocen que representa una gran oportunidad, ya que se ofrecen más de 30 fondos propios, y planes programados de retiro, pero sobre todo que sigue siendo un mercado en donde el perfil de inversionista sigue siendo moderado al riesgo y estos instrumentos son un buen camino para ello. Sin duda veremos un incremento en la competencia de este segmento.

La fortaleza de Banorte

Quien sigue avanzando y compitiendo en varios frentes es Banorte, que preside Carlos Hank González, lo que además ha quedado demostrado con los diversos premios que ha recibido en este año, el más reciente es de World Finance Banking Awards 2025 en las categorías de Mejor Banco de Consumo y Mejor Gobierno Corporativo en México.

Es el quinto año que lo obtiene de forma consecutiva y muestra el crecimiento responsable y su capacidad de redefinir la banca del futuro a través de la innovación e inclusión; sin duda en todo este proceso de modernización y competencia veremos más cambios.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.