Sector financiero: más investigaciones en curso

La sacudida que vivió en estos días el sector financiero mexicano seguirá aún por un largo tiempo.

Y es que tras las reuniones que tuvieron la semana pasada con los representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que estuvieron en México para dar a conocer que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa eran consideradas entidades que facilitaron el lavado de dinero, las malas noticias siguieron llegando.

Como les contaba, de entrada sí bien, en esta investigación en marcha son tres bancos y sigue ‘matando’ poco a poco a las instituciones, agregue el cierre de la procesadora de pagos Visa de las tarjetas emitidas con CIBanco, y no descarte que seguirá Mastercard el mismo camino y lo harán con los demás; en los encuentros cerrados, en que algunos bancos pudieron al menos saber sí eran o no investigados, el mensaje general era que tenían todos que subir los controles de prevención de lavado de dinero, conocer a los clientes perfectamente, ya que no sólo se tiene que cumplir con la regulación, sino ir más allá.

En esas reuniones, que seguirán, pero a nivel gremial en los siguientes días con autoridades de ambos países, lo único que pudieron obtener por adelantado las diversas instituciones que pudieron reunirse con los representantes estadounidenses, es que hay otras investigaciones en marcha, en donde el objetivo son lo que queda del sector de casas de cambio, casinos y agregadores de pago que, consideran, han crecido sin control. Esa noticia prendió las alertas, ya que muchos de ellos también son clientes de la banca y casas de bolsa, por lo que la preocupación se mantiene activa, ya que no se sabe cuándo podrían darse a conocer los resultados de estas investigaciones, pero lo que es un hecho es que el foco sigue siendo México.

Pero, también el caso de estos dos bancos y la casa de bolsa dejará de entrada a miles sin trabajo, ya que muchos operaban con promotores que eran pagados por comisión, Intercam tenía alrededor de mil, CIBanco un poco menos, ya que su fortaleza era el fiduciario, pero hoy hay muchos más bancos en ese segmento y casas de bolsa que su fuerza de venta son los promotores, y con los cuales en todo el sector financiero se debe trabajar en mejorar los controles de ‘conoce a tu cliente’, según las primeras pláticas que se están dando en el sector.

Hoy, como lo dejó claro la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que lleva Jesús de la Fuente, las tres entidades enfrentan altos riesgos en su liquidez, retiro de recursos por parte de los depositantes, cancelación de inversiones, y operaciones bancarias y fiduciarias e inoperatividad de los fondos de inversión de las asociadas; su futuro no se ve nada bueno, eso sí, en su mensaje parece que quedó de más el decirle a la industria que intervinieron a las entidades porque aquí “no se tolera la impunidad en el sector financiero”.

Y dado el impacto que pudiera tener, el llamado fue a toda la industria financiera a que es “imperante la colaboración de todos los participantes en el mercado para que demos confianza y aseguremos la viabilidad operativa, nacional e internacional”.

Por lo que pidió a todas, incluidas las hoy afectadas e incluso aquellas que tengan el carácter de filiales, para continuar realizando operaciones de banca y crédito, tanto en territorio nacional como en el extranjero; las realizadas con toda clase de valores, quedando comprendidas la compraventa de acciones de fondos de inversión, la ejecución de reportos y las relacionadas con fideicomisos, y cualquier otra que implique la provisión de liquidez, quizás demasiado tarde el mensaje, ya que la salida de clientes y la pérdida de confianza siguen en aumento.

En EU, Intercam tiene compradores

Las empresas hermanas de Intercam Banco, que hace unos años abrieron sus oficinas en Estados Unidos para dar servicios a empresarios y empresas mexicanas con operaciones en el vecino país, están en la mira de StoneX Group, que tiene como director Ejecutivo a Philip Smith.

Los negocios de Intercam Advisors, Inc.; Intercam Securities, Inc. e Intercam Holdings, Inc. recibieron la carta de intención para ser adquiridos por el grupo que gestiona una red mundial de servicios financieros.

En momentos en que en México, Intercam Banco, que lleva Eduardo García Lecuona, enfrenta problemas por ser señalado por el gobierno de Estados Unidos de haber sido utilizado por la delincuencia organizada, la propuesta de que los negocios filiales ubicados en el vecino país puedan ser adquiridos por una empresa internacional, suena positiva.

La adquisición, se informó, está sujeta a la negociación y ejecución de acuerdos definitivos, que estarán sujetos a las aprobaciones reglamentarias y demás condiciones de cierre habituales de las autoridades.

Jay Carter, director ejecutivo de StoneX Wealth Management, consideró que la transacción está en línea con la estrategia de StoneX de ampliar su presencia global en la gestión de patrimonios, especialmente en Latinoamérica, y proporcionar a los clientes un acceso más amplio a los mercados y a los productos de inversión, por lo que trabajan en ultimar los términos y firmar un acuerdo definitivo en una fecha próxima, lo que en momentos de crisis pueden ser una buena oportunidad.

Lorenzo Córdova le gana a la SEP

Con la llegada de Morena a Palacio Nacional muchas cosas cambiaron, entre ellas, los libros de textos, aunque algunas de las modificaciones hechas son imprecisas o hacen alusiones a personas en particular, caso que desató diversas demandas, como fue el caso de Lorenzo Córdova Vianello y que todo indica ganará.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, promovió juicio de amparo indirecto en contra de diversas autoridades educativas por la autorización, publicación y distribución del libro de texto “proyectos comunitarios” de sexto grado de primaria, en particular, por el contenido de la página 246 en la que se hace referencia a su persona

El amparo interpuesto por Lorenzo Córdova, que analizará el ministro Javier Laynez Potisek, buscará determinar si las autoridades responsables transgreden el derecho al honor y reputación al mencionarlo, sin su consentimiento, en un libro de texto gratuito como una persona discriminatoria y violenta.

La jueza de distrito que vio el caso determinó que el acto reclamado transgredía el derecho a la educación objetiva y, por ende, otorgó el amparo para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de continuar con la distribución del libro de texto en el que se encuentra la publicación reclamada y además estableció que se debían realizar las gestiones necesarias para que se editara la versión digital y se suprimiera la mención sobre el exfuncionario electoral.

El proyecto público indica que se va a amparar y proteger a Lorenzo Córdova, con lo cual la SEP, que lleva Mario Delgado, se debe de abstener de continuar con la distribución del libro de texto en el que se encuentra la publicación y tiene que editar la versión digital y suprimir la mención que se hace al exconsejero del INE.

Por un México más sostenible

Todo listo para que emprendedores y startups que busquen generar un impacto positivo en la sostenibilidad de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural en el país vayan armando sus propuestas para participar en el Reto Santander Sostenible que arranca ya.

El Banco Santander México, que lleva Felipe García, en colaboración con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que tiene al frente a Alan Elizondo, busca fomentar proyectos innovadores que tengan en el foco la sostenibilidad, por lo que los premios son en total de un millón de pesos en capital semilla a los dos ganadores, más capacitación de alto nivel, certificados por la University of Manchester y la Universidad de los Andes, entre otros, sin duda una oportunidad para contribuir con ideas que mejoren el medio ambiente.

