Malas noticias para ahorradores

Todo indica que las malas noticias serán pronto confirmadas a los más de 400 mil ahorradores activos de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Came, al no lograr los socios y directivos inyectar recursos a la institución, por lo que dado los procesos que se activan en estos casos; la intervención está a la vista y en cualquier momento podría ser anunciada.

Oscar Rosado (Ilustración: Ismael Angeles)

Al frente de Came como director estaba Pablo Varela, tenía entre sus socios sólo por mencionar algunos a Jorge Kleinberg, Pablo Andrés Varela Bolaños, Pablo Coballasi Durand, Bernardo Corona Osornio, Nayeli Araid Vilchis Sánchez, Juan Carlos Hernaiz, Juan Pablo Hernández Virgil, Oscar Juan Pfeiffer Schlittier, Jonathan Durán Parras, Eduardo Villa Avellos Martínez, Wilmer Guevara Gutiérrez, Guillermo Matorell Nieto y Gustavo Manuel Ramírez Reyes, quienes no pudieron al final inyectar más recursos para mantener activa la Sofipo, que era considerada durante muchos años como una de las más sólidas del sistema y ejemplo para otras instituciones por el tiempo que tenía operando.

Para muchos especialistas consultados y dado lo que se ha vivido en otras experiencias, el mejor camino hubiera sido quizás la transferencia de activos y pasivos. El primer paso será la intervención por parte de las autoridades financieras encabezadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que lleva Jesús de la Fuente, y que aseguran, se mantendrá en el cargo mientras se concluye esta primera etapa de intervención, ya que se esperan protestas de los ahorradores.

También, hay que cuestionar el mal desempeño de la vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, a cargo de Juan Ayax Fuentes Mendoza, quien no aplicó los controles adecuados en temas de gobierno corporativo, prevención, entre otros, y dejó pasar el problema que hay actualmente.

Si no lo logra, el interventor, que será otro tema a tratar, poner en orden y en marcha nuevamente a Came, el siguiente paso sería la liquidación, ojalá no suceda, pero dado los antecedentes de las autoridades, se ve complicado que no la liquiden.

Al ir por la liquidación de las instituciones, se genera quebranto entre todos los ahorradores, y los deudores y proveedores; las leyes contemplan esquemas de resolución de instituciones, pero parece que los reguladores prefieren liquidar en lugar de resolver a las entidades con otras salidas; cuando son pequeñas prefieren quitarse el problema de encima, pero quienes pagan otra vez son los ahorradores y el sistema, y en este caso, el problema es mayor, ya que hay ahorradores que tenían invertidos mucho más de las 25 mil UDIs que los respaldan.

El daño reputacional al sector de Sofipos y al financiero es enorme, y es increíble que en una de las Sofipos más grandes del país, las autoridades financieras no se dieran cuenta que estaba quebrada, ni la banca de desarrollo, que nadie detectará el problema, y ahora los ahorros de jubilados, de viudas o de gente que ha trabajado mucho tiempo, se pueden perder de no tener una intervención exitosa.

Ahora, tocará trabajar a la Condusef, a cargo de Oscar Rosado, en orientar a los ahorradores, y en seguir fomentando los temas de educación financiera entre la población, ya que hay casos de personas que pusieron hasta 10 millones de pesos en Came, atendiendo la tasa de interés que ofrecía de doble dígito, ahora pueden perder todo, lo más que van a recuperar es el seguro de depósito, que rondará alrededor de 200 mil pesos; sin duda, una triste historia, que se seguirá repitiendo cada cierto tiempo.

Junto con remesas caen vuelos EU-Mex

Josefina Rodríguez (Ilustración: Ismael Angeles)

Es en el sector turístico que lleva Josefina Rodríguez, en donde también deben poner atención, ya que así como las remesas registraron por primera vez una de las caídas más importantes en el mes pasado, todo indica que la tendencia de viajes entre Estados Unidos y México puede seguir el mismo camino.

Por un lado, en el sector financiero ya se registró una caída en el uso de plásticos en Estados Unidos y que son emitidos en México, lo que quedó registrado también en la caída de vuelos entre ambos países en ciudades altamente habitadas por mexicanos, y que ya ha hecho que las frecuencias aéreas de un par de líneas aéreas de bajo costo hayan tenido que “ajustar” o mover esa ruta.

Los datos públicos muestran que los aeropuertos de Estados Unidos que presentan mayor reducción de pasajeros con destino a México son Dallas, San Diego y Nueva York, que representan el 18 por ciento de los pasajeros de ese periodo.

Mientras que los aeropuertos de México que han disminuido en volumen de pasajeros son Cozumel, Cancún y Puerto Vallarta, que representan el 34 por ciento del total de movimiento de pasajeros, todo indica que la relación entre Estados Unidos y México, que muestra tensiones por momentos, también puede afectar a la industria turística y aérea, más vale que tengan ya listo el Plan B antes de estar en mayores problemas.

Impulsan transformación de banco

René Saúl (Ilustración: Ismael Angeles)

Tras la compra de la licencia bancaria de Autofin, ahora Kapital Bank, que lleva René Saúl, se encuentra en el camino de crecer y fortalecer su cartera, lo que incluso ya fue bien visto por la agencia calificadora Moody’s, que dirige Carlos Díaz de la Garza, que anticipa que en los próximos 12 a 18 meses la calificación crediticia será estable.

Actualmente, el banco tiene un buen crecimiento de su balance y está en la transformación de su modelo de negocios, ya que ha venido fortaleciendo sus depósitos más de tres y medio veces desde que adquirió el banco. Incluso al cierre de mayo ya reportó 17 mil 300 millones de pesos, y el 70 por ciento de estos depósitos son a plazo.

También ha realizado una capitalización superior a los mil 200 millones de pesos y en el primer trimestre del año revirtió la tendencia negativa de rentabilidad para registrar utilidades operativas de 75 millones de pesos, lo que lo encamina a alcanzar en los siguientes meses el ansiado punto de equilibrio.

La expectativa es que el banco se consolide como una institución de nicho para el sector de pequeñas y medianas empresas (Pymes), segmento en el que la actual administración federal, así como la misma Asociación de Bancos de México buscan impulsar como parte del Plan México.

Regreso a despacho

Alberto Sepúlveda (Ilustración: Ismael Angeles)

Ha tenido una larga experiencia en el mundo corporativo, estuvo varios años al frente como vicepresidente sénior del área legal y prevención de la cadena de tiendas Wal Mart y ahora, Alberto Sepúlveda regresa nuevamente al despacho White and Case, en donde los temas financieros y comerciales, fusiones y adquisiciones son parte de la fortaleza de la firma, por lo que nuevamente hará equipo con los 22 socios del despacho en México, entre los que se encuentran Narciso Ocampo, Francisco de Rosenzweig, Mariele Coulet-Díaz, Fernando García, por mencionar algunos, sin duda sigue fortalciéndose el despacho en México.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.