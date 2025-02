Hecho en México, el reto de lo nacional

Lo adelantamos hace ya varias semanas, el regreso de la marca Hecho en México, proyecto que le fue encomendado a Barbara Botello, pero bajo la supervisión del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y en donde la iniciativa privada jugará un papel clave y ahí el Consejo Coordinador Empesarial (CCE), con Francisco Cervantes, tienen claro el camino a seguir.

Marcelo Ebrard (Ilustración de Ismael Angeles)

Francisco Cervantes (Ilustración de Ismael Angeles)

Pero el regreso, sin demeritar el gran trabajo de los artesanos mexicanos y que sus obras son admiradas en todo el mundo, no tiene el objetivo de concentrarse hoy en ese tipo de productos que orgullosamente son hechos por artistas nacionales, sino que el objetivo es destacar todos aquellos productos tecnológicos e industriales que son elaborados en el país o que alguna de sus partes es esencial en productos de mayor valor y que todo su origen es mexicano.

La idea es, justamente en este tenso momento que se vive en la relación con Estados Unidos, mostrar que no se están realizando productos “piratas” o con insumos de otros países, sino que son elaborados con materiales de quien es su principal socio comercial y del que estamos más que relacionados.

La lista de empresarios fue grande en el lanzamiento oficial, ya que formará parte del llamado Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que busca hacer frente a los momentos de incertidumbre que se tienen, ya que se están cambiando las reglas del comercio mundial, y como bien dijo Ebrard, lo que nos era familiar ya no es lo que estamos viendo y el mercado nacional debe prepararse para ello y dar un enfoque diferente.

El objetivo es recordar, desde el hecho que en muchos de los aviones que hoy están en todo el mundo, no sólo la puerta y el fuselaje son hechos en el país, sino ahora también las turbinas o de todos los dispositivos médicos en México se termina el proceso de los aparatos auditivos más avanzados del mundo, por mencionar un país, y proteger a la industria nacional, para ello se requiere no permitir contrabandos y piraterías, así como proteger la propiedad intelectual.

En ese tema, el CCE ha sido claro en que es importante el freno a la delincuencia en todos sus frentes, ya que eso daña a las empresas de todos los tamaños; el programa Hecho en México también será un impulso al registro de marcas y patentes. México es ya el país número siete a nivel mundial, de manufactura.

El programa apenas arranca y el próximo mes se dará todo el proceso que tienen en mente, desde plataformas para ventas de productos nacionales para la industria manufacturera, hasta cómo obtener el distintivo siguiendo reglas claras y evitar que se “cuelen” falsos productos; el reto es ambicioso, ya veremos si no queda en una buena idea, en el regreso de una marca o logra convertirse en algo que no sólo Estados Unidos sino otros países busquen y reconozcan porque está bien hecho y tiene la marca México.

Mejor manejo de energías

Fernando Tovar Fernando Tovar (Ilustración de Ismael Angeles)

La generación de energía renovable y el acceso al agua son esenciales para el éxito del Plan México y Mitsui Infraestructure Solutions que tiene al frente a Fernando Tovar, trabaja en el tema para aprovechar la relocalización de empresas.

El nuevo director de la empresa, economista por Yale y doctor en leyes por Harvard será el responsable de un portafolio de cuatro plantas eólicas, solares y de ciclo combinado, y cuarenta y un plantas de tratamiento de agua en 19 estados, que opera con un equipo de 800 colaboradores.

Tovar ha ocupado roles de liderazgo en regiones como Asia, África, Medio Oriente y Centro y Sudamérica. Pero uno de los proyectos a seguir y que es de los más recientes es el de MITinfra es el Parque Solar Mitre Calera Solar, ubicado en Zacatecas, un proyecto de energía solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 80.3 MW que genera anualmente 234,449.00 MWh, suficiente para abastecer aproximadamente a 23 mil hogares cada año. Esta granja solar se extiende sobre un área de 258.57 hectáreas, lo que equivale a cerca de 40 estadios Azteca. La capacidad de generación eléctrica de MITinfra de 1 GW, abastece a más de 573 mil hogares.

Mientras que la planta de tratamiento de aguas residuales “Atotonilco” que trata alrededor del 35 por ciento del total de las aguas residuales del Valle de México, equivalentes a 16.8 millones de personas, es la más grande del mundo construida en una sola etapa.

La planta de tratamiento de aguas residuales “Agua Prieta” es la segunda más grande de América Latina y trata el 67 por ciento de las aguas residuales de la zona metropolitana de Guadalajara. En la ciudad de Chihuahua dos plantas tratan el 80 por ciento del agua.Si se mantiene la demanda de agua y energía en México, la empresa tendrá bastante trabajo por delante.

Mala defensa penal

Los casos de malas defensas penales han originado documentales y películas de éxito basados en hechos reales, en donde la impartición de la justicia queda en duda o más bien nunca llega, por lo que el análisis que tendrá esta semana la Primera Sala de la Corte de dos personas que fueron procesadas por participar en un homicidio, pero que durante todo su proceso se advirtieron graves deficiencias en la manera en que actuaron las personas defensoras públicas en el caso, podría significar un precedente importante.

Jorge Mario Pardo (Ilustración de Ismael Angeles)

El caso que llevará el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo destaca que los defensores de la parte acusada no demostraron ejercer su profesión de forma eficaz y técnica, siendo que de las videograbaciones de la audiencia de juicio se desprende que en repetidas ocasiones se tuvo que cambiar de defensor por su inasistencia y porque no estaban debidamente impuestos de los antecedentes del juicio, no incorporando testigos y pruebas muy importantes para demostrar la inocencia de los acusados.

Con esas evidencias la Sala plantea revocar la sentencia y devolver los autos al Tribunal Colegiado para que tomando en cuenta los elementos fallidos de la defensa, evalúe si en el caso se vulneró el derecho a gozar de una defensa adecuada en su vertiente material en perjuicio de los procesados, lo que significaría que varios casos en las mismas circunstancias pudieran basarse en esa decisión, ya veremos que sucede.

Pymes, el objetivo a seguir

El uso de la inteligencia artificial (IA) ha hecho que el sector financiero se revolucione, y ahí Kapital Bank que lleva René Saúl se ha enfocado en reforzar sus recursos, ya que ha creado un ecosistema apoyado en su reporte de IA llamado AID mediante el cual analiza facturas, pagos, y relaciones comerciales identificando oportunidades para conectar negocios entre las pequeñas y medianas empresas.

Para el banco,el cierre de 2024 dejó muy buenos resultados, ya que los ingresos anuales fueron de más de dos mil 700 millones de pesos, 66 por ciento más que en el 2023, mientras que se entregaron 4 veces más créditos a sus clientes por 8 mil 400 millones de pesos.

El reto para los siguientes meses es seguir aumentando el volumen de pagos empresariales y superar los 160 mil millones de pesos transaccionados, así como el número de facturas analizadas para que las empresas puedan tomar decisiones mejor informadas y optimizar su flujo de efectivo y con ello tener acceso a financiamiento, sin duda el uso de la IA muestra cada día más ventajas en la banca, lo que servirá para mayo competencia.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.