Telecomunicaciones, la pelea pendiente

El rezago que se prevé en distintos tipos de juicios por el diseño de la reforma judicial ya ha sido anticipado por todos los especialistas e incluso, a decir del mismo Carlos Slim, fue un absurdo que se haya hecho de esa forma.

Bernardo Bátiz. (Ilustración: Ismael Angeles)

Lo que es un hecho es que quienes conocen la forma en cómo entrará en operación la reforma judicial aseguran que sumará un mayor rezago al que hay en el sistema judicial actual; lo ideal hubiera sido que se hubieran hecho ajustes, y no así como se darán en este año las elecciones, que incluso el mismo Slim Helú consideró que es una forma costosa, y no había necesidad de borrar todo, sino de corregir lo que no funcionaba.

Y es justo en materia de telecomunicaciones en donde ya se anticipan problemas en el futuro, que sumado a la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el panorama no se ve alentador.

Y es que de acuerdo con los datos del Consejo de la Judicatura Federal, que tiene al frente a Bernardo Bátiz y Sergio Javier Molina, en México existen seis órganos jurisdiccionales especializados en materia Administrativa especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones: dos Tribunales Colegiados de Circuito; un Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y tres Juzgados de Distrito. En total, estos órganos se conforman por nueve personas juzgadoras: seis magistradas y magistrados de Circuito, y tres juezas y jueces de Distrito, de los cuales, muchos están ya no sólo saturados, sino en procesos de renuncias.

Durante 2024, los dos Tribunales Colegiados de Circuito especializados en estas materias reportaron una existencia inicial de dos mil 171 asuntos, recibieron mil 566 asuntos y egresaron dos mil 822, quedando pendientes de resolver 915.

De los asuntos resueltos, 2.83 por ciento fueron amparos directos, 62 por ciento amparos en revisión, 29.91 por ciento fueron quejas y el 5 por ciento diversos asuntos como conflicto competencial, impedimento, revisión fiscal, reclamaciones, inconformidad, entre otros.

Justo con la reforma judicial, el impacto que se prevé en materia de telecomunicaciones es que lo que estaba en vigor, que permitía dotar de experiencia a los juzgadores, queda de lado, y ahora con la elección de juzgadores mediante el voto popular, se corre el riesgo de que los nuevos integrantes de dichos órganos jurisdiccionales no cuenten con los conocimientos ni con la experiencia que la materia de especialización requiere y esto, a su vez, implicará un mayor rezago en la resolución de asuntos y es por eso que quizá la crítica del empresario más importante de México no se hizo esperar.

Crecer las transacciones con Visa

Eduardo Coello. (Ilustración: Ismael Angeles)

Son tres días en que no sólo expertos sino comercios y especialistas en temas tecnológicos y financieros se reunieron en el Visa Latin America Sellers Summit 2025, en donde Eduardo Coello, presidente regional de Visa en América Latina y el Caribe, fue uno de los anfitriones, pero no sólo eso, sino que logró poner en perspectiva los avances en temas transaccionales para el futuro de los medios de pago y la entrada triunfal de la inteligencia artificial (IA) en conocer a los consumidores.

Más allá de presentar un conjunto de soluciones para comercios, adquirentes y facilitadores de pago, el hecho es que hay mucho por hacer para lograr que el uso de medios electrónicos en las operaciones crezcan y el uso del efectivo vaya disminuyendo, ya que las ventajas de pagar con una tarjeta de crédito o débito son mucho mayores para todos.

Pero en donde no hay que dejar de seguir la pista es que para un futuro más flexible, personalizado, simple y seguro, el uso de la inteligencia artificial será un factor clave para impulsar no sólo las ventas, sino conocer mejor a los clientes finales.

Parte importante de los avances es, como decía Coello, equilibrar el riesgo y la fricción para el consumidor, es decir, una adecuada gestión de fraude, para que los comercios puedan ofrecer las experiencias de pago más seguras y confiables y, al mismo tiempo, hacer que cada transacción sea más segura y sin fricciones, lo que ya se está logrando en toda la región y hay casos de éxito como en Brasil, aunque México no se queda atrás.

Impulsar mayor austeridad

Luz Elena González. (Ilustración: Ismael Angeles)

Están en marcha las reformas al sector energético, que es la principal tarea de la secretaría de Energía, Luz Elena González, concretar en este periodo, lo cual dado las mayorías en el Congreso no se ve como una tarea difícil.

Eso sí, los cambios planteados buscan que tanto Pemex y CFE deberán aplicar medidas de austeridad para poder seguir operando, estas medidas estarían formalmente incluidas en las leyes secundarias en materia energética que actualmente se encuentran bajo análisis en el Senado de la República.

Las iniciativas de ley para Pemex y CFE incluyen un capítulo llamado remuneraciones y austeridad, en el que se establecen los lineamientos que deberán seguir hacia delante y en donde ambas empresas públicas del Estado tendrán que implementar sus lineamientos de austeridad en el gasto y uso de recursos sin afectar la eficiencia de sus operaciones, e incluso, deberán buscar generar ahorros y mejorar su balance financiero para destinarlos a la inversión.

Lo cual se ve difícil dado el momento que se vive, en donde incluso las contrataciones están paralizadas y el trabajo que antes hacían cinco lo hace una persona, con lo cual la carga es mayor y el atraso se ve.

Eso sí, la propuesta busca simplificar procesos que no afecten la continuidad de las operaciones, no vulneren la seguridad de las personas trabajadoras e instalaciones, ni afecten los programas de protección ambiental; sin duda nada fácil si se toma en cuenta el atraso en los pagos que hay a los proveedores.

Reduciendo brecha de género en ciencia y tecnología

Julieta Fierro. (Ilustración: Ismael Angeles)

En México, tenemos mucho trabajo por hacer para lograr que más mujeres y niñas incursionen en el ámbito tecnológico y científico, ya que en el mundo solamente 35 por ciento de las mujeres estudian en las áreas STEM, es decir, temas de tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas, y en México la cifra llega a 38 por ciento, por cierto, eso sí, tenemos mujeres destacadas en esa materia como Julieta Fierro.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue ayer, hay diversas empresas con iniciativas en esa materia como Kio, que lleva Octavio Camarena, que ha implementado una serie de mentorías de mujeres líderes dentro de la organización para mujeres colaboradoras que buscan impulsar su carrera en áreas de manejo de la nube, ciberseguridad, servicio IT, IA. Más empresas cada vez siguen este camino, lo cual es muy bueno.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.