Calificadoras, pendientes de México

El tema macroeconómico no ha sido hasta ahora uno de los factores de mayor preocupación para los inversionistas, bancos, empresarios y agencias calificadoras, pero eso no significa que el cambio de estafeta que viviremos en los próximos meses no pueda generar algún “ruido” inesperado.

Y es que todos coinciden en que, tras las campañas que se vivieron en estos meses, al final poco se supo de los verdaderos planes de inversión, del manejo económico futuro y de quienes estarían al frente de cada una de las áreas estratégicas del país, es decir, todos quedaron a deber información más detallada sobre sus planes de gobierno.

Lo cierto es que al final, quien gane este próximo 2 de junio recibirá, según el análisis de las principales agencias calificadoras, un país en términos generales en marcha; eso sí, con retos en materia fiscal.

Ahí tiene la última calificación que recibió México por parte de HR Ratings, que lleva Pedro Latapí, que si bien para 2024 anticipan que el saldo histórico registrará un alza como consecuencia de los mayores déficits fiscales aprobados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, esperan que a partir de 2025, ya con un nuevo paquete económico aprobado, los niveles de déficits reflejarían una trayectoria descendente en el mediano y largo plazo.

Y aunque en este año se ha registrado un fuerte aumento en el gasto, es principalmente por la terminación de importantes proyectos de inversión, que en los próximos años impulsarán a la economía.

También han puesto enfásis desde hace varios meses en que el país tiene una oportunidad importante para aprovechar el proceso de relocalización que puede elevar la capacidad de crecimiento económico al incentivar inversión tanto extranjera como nacional. Pero hace falta, y es importante, que el próximo gobierno promueva políticas públicas que favorezcan la inversión y el Estado de derecho, en donde sigue habiendo grandes baches.

En la parte de los temas que generan cierto “ruido” a futuro está precisamente la situación de Petróleos Mexicanos, sin que se vea tampoco como un gran peligro debido al respaldo que se tiene del país, eso sí, tener un mejor control de la llamada empresa productiva del Estado, y quizás el regreso de empresas para que participen, no se vería nada mal. Por lo pronto, el próximo gobierno tiene temas en qué empezar a trabajar.

Sí a la venta de alcohol con comida

La temida “ley seca” que se tendrá este fin de semana en varios estados del país con motivo de las elecciones presidenciales del domingo 2 de junio podrá, en cierto modo, ser “evitada” por la industria restaurantera.

Ignacio Alarcón (Especial)

Y es que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que preside Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, y sus representaciones en los estados, hicieron un llamado a las autoridades para que se les permitiera la venta de alcohol acompañado de alimentos en restaurantes, lo cual finalmente se logró en algunos casos, como en la Ciudad de México, que gobierna Martí Batres.

La aplicación de la “ley seca” el día de las elecciones está contemplada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como una medida que podrán aplicar las entidades y municipios, es decir, no es obligatoria, aunque algunas lo contemplan en sus leyes.

Hasta ahora se tiene conocimiento de que la medida la implementarán los estados de Chihuahua, Coahuila –desde el viernes–, Estado de México –aunque se permitirá en restaurantes–, Guerrero, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas; las capitales Aguascalientes y Durango, así como el municipio de Tonalá, Chiapas.

En la Ciudad de México, en la elección de 2021 se aplicó la “ley seca”, permitiéndose en restaurantes la venta de alcohol acompañado de alimentos, tal como nuevamente sucederá en esta ocasión.

IDEI asegura ya está mejor en sus finanzas

Ya son varios meses en que la empresa inmobiliaria con sede en Monterrey, Internacional de Inversiones (IDEI), ha enfrentado problemas financieros, pero ahora asegura se encuentra haciendo todas las acciones necesarias para generar la liquidez indispensable, para cumplir con sus compromisos de manera ordenada y retomar el ritmo de crecimiento que siempre ha caracterizado a la empresa.

Jesús de la Garza (Especial)

IDEI, que tiene como presidente del Consejo de Administración a Alberto de Jesús de la Garza, puso en marcha un plan de venta de ciertos activos y participaciones en proyectos específicos, así como la obtención de financiamiento adicional, con lo que esperan que los diversos proyectos estratégicos que tienen en sus planes, sigan avanzando según lo previsto.

Recordemos que al final del año pasado, el grupo inmobiliario no contaba con la liquidez suficiente para cumplir con sus compromisos operativos y financieros en el corto plazo, por lo que puso en marcha la venta de ciertos activos y de financiamiento adicional destinado a proyectos, así como ciertas reestructuras con instituciones financieras de objeto limitado, lo cual durante este 2024 poco a poco se ha concretado, según ha asegurado a los inversionistas.

Presta Prenda, de fiesta

Todos estuvieron en el festejo de una de las empresas que ha logrado atender a más de seis millones de clientes durante los últimos 15 años, y me refiero a Presta Prenda, que forma parte de los grupos Salinas y Elektra, que preside Ricardo Salinas Pliego.

Sergio Raimond (Especial)

Sergio Raimond-Kedilhac es el director general de Presta Prenda y quien ha trabajado para que el empeño se convierta en una oportunidad de mejorar su calidad de vida de las personas que empeñan.

Con más de mil 140 sucursales en todo el país, el oro es uno de los artículos más empeñados y vendidos, lo que muestra que sigue siendo uno de los bienes con el cual los mexicanos buscan no sólo lucir en los buenos momentos, sino que les permite salir de apuros.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.