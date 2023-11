Historias de microfinanzas modernas

Ya les venía contando estos meses que la competencia en el sector financiero estaba no solo más activa que nunca, sino mucho más interesante por los nuevos segmentos que se están atendiendo y también la transformación que ha obligado a realizar a entidades, por así decirlo, tradicionales.

Y en esos cambios, no hay que perder de vista lo que CAME tiene planeado realizar, tras fortalecer su capital social con más de mil 360 millones de pesos en estos meses, recursos que no solo les da una buena imagen entre las sociedades financieras populares (Sofipos) sino que dado que es un sector en donde vemos han entrado Fintech importantes como Broxel, Klar o Stori y otras han optado por anunciar el salto a bancos como Nu, la historia de CAME vale la pena seguirla.

Como bien nos ha contado Pablo Varela, director de CAME, siempre es una alternativa evaluar ser banco, pero dado la historia de CAME, hoy lo que buscan es retomar el crecimiento de la cartera, fortalecer la rentabilidad y el balance y desde luego, seguirán analizando el panorama.

Si bien no es su primera prioridad analizar si es el momento de pasar de ser una Sofipo a banco, aun cuando tienen los recursos, la experiencia en microcrédito y la solvencia, lo cierto es un tema que estará presente dado los cambios que se ven en toda la industria financiera.

Lo interesante es que CAME lo veremos por todos lados, desde Tecreo que es una plataforma totalmente digital y ya está en la página de CAME y ofrecen diferentes servicios y productos, hasta la tradicional forma de otorgar microcréditos durante estos 30 años; ya veremos que otras sorpresas hay en el sector Sofipos.

***

Y en el otro lado de la moneda, si cada una de las grandes empresas se hiciera responsable de sus empleados en apoyarlos y ayudarlos en estos momentos difíciles que atraviesan todos los que viven y trabajan en Acapulco, la recuperación en todos sentidos será más rápida. Hoy toca reconocer la labor de Walmart, que en Guerrero genera tres mil 600 empleados de los cuales mil 800 se encuentran en Acapulco. La empresa informó que ha podido establecer contacto con la mayoría de sus asociados en la zona y les ha entregado despensas de apoyo y aseguró que en todos los casos, los asociados mantendrán sus empleos y salarios. Lo más importante también, es que para aquellos que han tenido afectaciones en sus casas, se ha brindado un apoyo económico para la reconstrucción de sus viviendas. También para los asociados afectados en Acapulco, se habilitaron traslados diarios hacia Chilpancingo y Cuernavaca, para que puedan hacer uso de los comedores en las tiendas de la localidad, realizar llamadas telefónicas, tener acceso al servicio médico y contar con un hospedaje temporal y también tienen la posibilidad de hacer uso de un transporte interno para trasladar a asociados dentro de la zona de Acapulco, de extremo a extremo, lo cual ahora es muy valioso, ya que los traslados en la ciudad dado la gran cantidad de escombros que siguen en todos, todos lados, hace que sea muy difícil moverse.

También la empresa Pepsico, que incluye Gamesa y Sabritas han circulado anuncios en todos lados preguntando por sus colaboradores, y desde luego hay pequeños negocios que no han tirado la toalla apoyando como Pizza Real que son una tradición en el puerto, restaurantes sumándose a ser comedores comunitarios, lo cierto es que el tamaño del desastre es tan grande que la ayuda debe seguir, hay zonas en plena ciudad en donde nada ha llegado, solo la solidaridad de todos ustedes. Por lo pronto, la moneda está en el aire.