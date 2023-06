¿Ciberataques? Para nada

Contrario a lo que los usuarios reportan, y que desde luego es el eslabón más débil y por lo donde los delincuentes logran robar recursos a usuarios de la banca en línea, móvil y de tarjetas, las instituciones financieras en general, podríamos decir que están lejos de tener “alertas rojas” en sus tableros por los temas de ciberataques.

Según el reporte del Sistema Financiero que realiza el Banco de México (Banxico) resulta que en el tema que hace un año se lanzó la alerta naranja por la guerra iniciada por Rusia en contra de Ucrania y que se esperaban ataques por el hecho del congelamiento de cuentas de instituciones rusas, no se reportaron actividades o ataques que pudieran ser atribuibles al conflicto, por lo que las autoridades financieras mexicanas determinaron pasar el nivel de alerta de “naranja” a “amarillo”, lo que podemos decir que es positivo.

Aunque pareciera poco creíble, resulta que desde diciembre de 2022 a la fecha del presente sólo se han presentado cuatro, sí cuatro incidentes cibernéticos relevantes que fueron reportados por las instituciones financieras mexicanas y que fueron atendidos por el Grupo de Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguridad de la Información (GRI) de las autoridades financieras conforme a sus protocolos.

Esto, afirman en el reporte, no significó afectaciones económicas relevantes a los clientes del sector financiero mexicano, estos datos por un lado, pueden interpretarse como un avance positivo en los niveles e inversiones que hacen los bancos en proteger sus sistemas para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes y deja claro que deben reforzar la información y educación entre los millones de clientes que tienen para que no sean engañados y robados. Desde luego, ese bajo nivel de reportes de ataques puede significar que varias instituciones han optado por no dar aviso a las autoridades para que no sean sancionados por las mismas. Ojalá sea la primera opción.

***

Y en el otro lado de la moneda, no todo es política ni corcholatas, ya que hay temas en los que se siguen trabajando y que son buenas noticias, una de ellas es que esta semana todo indica se tendrán reuniones para poder terminar más rápido el proceso para el regreso de la Categoría 1 en la aviación, ya que la auditoría concluyó –por fin–, como se dijo la semana pasada en el encuentro en donde estuvo el titular de la SICT Jorge Nuño, y no hubo más hallazgos. Desde luego dado el trabajo que se ha realizado todo este tiempo para el regreso quedó establecido que habrá reuniones frecuentes para evitar que esto vuelva a suceder, lo más importante es que fue un trabajo en equipo de todas las áreas y hay el compromiso de que esta caída no se repita. También en esta semana pasó desapercibido por tantos temas la apertura del Libramiento Ciudad Juarez, obra que supervisó también la dependencia y que cambiará la cara en esa zona del país ya que permitirá un ahorro de tiempo de traslado de hasta 90 minutos; la obra fue realizada por la constructora Coconal que tiene más de 73 años de operación y con una amplia experiencia en carreteras.

***

Otra monedita que si bien está dirigido para niños, vale mucho la pena que todos entren a echarle un vistazo a jugar para aprender, y me refiero al videojuego presentado por Condusef, Santander y Tuiio que busca que en un juego interactivo aprendan los conceptos básicos para utilizar las herramientas aprendidas de cómo usar los ingresos y los gastos, como alcanzar metas, como evitar tomar malas decisiones financieras, como conocer algunos productos básicos; el objetivo es que al final desde pequeño se vayan inculcando los conocimientos básicos para tener una vida financiera más plena, el videojuego es gratuito y está bastante entretenido, echen un ojo. Por lo pronto, la moneda está en el aire.