La sucesión o ‘el fracaso’

No hablaremos de la serie para no entrar en debates o hacer spoiler a quien no la ha visto, pero si de lo que parece que poco o nada ha cambiado en la última década entre las empresas familiares es la sucesión, que sigue siendo uno de sus principales talones de Aquiles y una de las principales causas por las cuales han sido muy pocas las que han logrado sobrevivir el paso de sus generaciones y expandirse incluso por el mundo. Ahí tenemos a Bimbo, Cemex, Elektra, Grupo Bal por mencionar algunas que hoy son referente en todos lados.

Los datos de la cuarta edición del estudio Nivel de Progreso de las Empresas Familiares en México realizado en conjunto entre el Centro de Investigación para Familias de Empresarios y BBVA México, dejan claro que los procesos de sucesión entre generaciones siguen siendo el mayor reto que enfrentan las empresas familiares, ya que tristemente el 50 por ciento está en riesgo de complicar su supervivencia empresarial por no determinar los tiempos y procesos sucesorios, otro 45 por ciento tiene temas a resolver y solo un 5.0 por ciento de las empresas participantes en 2022 cuenta con un plan explícito para llevar a cabo la sucesión en la dirección general, es decir escasamente muy pocas están pensando en su futuro relevo, ya sea familiar o profesional, con lo cual el trabajo de conocer a la empresa a fondo y de diseñar en conjunto el plan que se seguirá, las dejará prácticamente fuera del mapa.

Los cambios generacionales afectan al negocio si no hay un plan establecido; si bien, el año pasado hubo más empresas familiares en una segunda generación en comparación con las estadísticas mundiales, esto cambia en la tercera generación y posteriores en donde puede haber solo un 5.0 por ciento de un 23 por ciento que había de la segunda generación, por lo que el fracaso en los cambios generacionales es evidente.

Ni hablar del desarrollo del buen gobierno, ya que solo un cinco por ciento trabaja en ese tema y tiene todo en orden, lo que muestra por otro lado, que 95 por ciento de las empresas familiares no logran que las siguientes generaciones asuman y continúen trabajando.

Sin duda, la labor que se tiene que hacer –reconocen especialistas financieros, académicos y bancos –, es trabajar todos en lograr que las miles de empresas familiares que tienen el potencial de crecer y ser las siguientes grandes compañías como las que hoy tiene el país puedan llegar en el futuro a competirles al mismo nivel, pero los miedos, el no querer dejar de ser los “dueños”, aunado a la falta de asesoría impiden que trabajen para “volar” y rebasar todo los sueños, pero mientras no se logre que los líderes que son los miembros de la familia asuman múltiples roles, desde gestionar, administrar, vender, contratar, decidir vacaciones y ser dueños, pocas de las empresa familiares podrán despegar a otros niveles, eso sí seguirán ganando, aunque también hay que reconocer que muchas están a gusto con el nivel que tienen porque así lo han planeado y no quieren ir a otro y eso también al final es planear y debe respetarse, ¿qué tipo de empresa familiar son y quieren ser? Esa es la pregunta a responder.

***

Y en el otro lado de la moneda, importante el acuerdo que realizaron BBVA México y Salud Digna al que llamaron “Aliados por la Salud” ya que ofrecerán de forma gratuita más de 500 mil pruebas de papanicolaou y detección de VPH que las mujeres soliciten durante este año, y solo necesitan inscribirse a partir del 5 de junio de 2023 para tener acceso a estos servicios.

***

Por cierto, una monedita de oro, ya que hablamos de BBVA, es el gran éxito de la liga de futbol que patrocina, porque han logrado colocar el nombre del banco en todos lados. La final Chivas-Tigres en el Akron todo un espectáculo, y como ya es tradición el director del banco, Eduardo Osuna entregó la copa al ganador. Por lo pronto, la moneda está en el aire.