Tope a las rentas: ¿buena idea?

Todo indica que mañana jueves será, por fin, la presentación “oficial” de la que será una de las propuestas de ley que más debate generará, no sólo a nivel interno sino también internacional, por la “lectura” que podrían darle los inversionistas. De entrada empresarios y cualquiera que tenga una propiedad no creo que le guste, me refiero a la Ley de Rentas de la Ciudad de México.

Clara Brugada (Ilustración de Lorena Martínez)

La propuesta que ha venido “cocinándose” desde hace tiempo en la ciudad gobernada por Clara Brugada, ha sido impulsada fervientemente por el titular de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz; este último ha defendido a capa y espadas la iniciativa, y asegura, que sólo está enfocado en temas de la protección del precio de la vivienda, es decir, que sí o sí, se establezca un tope.

Inti Muñoz (Ilustración de Lorena Martínez)

Las posiciones han sido extremistas por momentos y si bien, se han logrado matizar algunos puntos, el impulso y apoyo de colectivos ha hecho que el tema genere no sólo expectativas, sino que será una “papa caliente” al ser presentada justo antes del Mundial, ya que hasta la renta de vivienda vía Airbnb saldría afectada.

El objetivo es que ya no se presenten los incrementos en la renta de vivienda y los precios no superen la inflación anual, es decir, no más de 5 por ciento si tomamos el dato del último año, además de tener –dicen–, un marco regulatorio para la renta habitacional, se busca al final frenar que los precios de la vivienda sigan creciendo, sobre todo en las áreas más demandadas de la ciudad, lo que muchos acusan es causa de la gentrificación, aun cuando también se ha demostrado que este incremento en precios es también porque los jóvenes están dispuestos a pagar más, así sea en vivienda compartida, con tal de vivir en las zonas de moda, o bien por estar mejor ubicadas, desde luego, argumento totalmente válido, pero que abrió un negocio diferente a la renta tradicional de vivienda, y el rentar con “roomies” se convirtió en una alternativa para muchos de vivir en mejores zonas y en un negocio que los propietarios no habían visto y que se ha popularizado.

Se anticipa que la propuesta generará muchas críticas, por un lado quienes han comprado una vivienda para renta y el tener un tope a lo que pueden cobrar, frena los planes que tenían al adquirirlas; otros que por la edad, viven literalmente de sus rentas. En el otro lado, quienes han luchado por años que exista un control en los precios de renta, ante la difícil situación hay que decirlo de adquirir un lugar propio en zonas con todos los servicios y bien comunicadas en la ciudad, que los obliga a rentar o bien, a vivir a dos o más horas de distancia de sus trabajos y sólo pueden llegar a dormir a sus casas, algo que sufren millones; una ley que sin duda enfrentará a muchos, ya veremos cómo nace.

Empresarios mexicanos en EU

Esta semana en Washington hay dos encuentros importantes, por un lado, las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en donde aunque no lo crea, el único tema o el que más se habla es de Venezuela. Así es, al tener ya el reconocimiento y que retoma su posición como integrante y con ello ya tiene posibilidad nuevamente que todos los organismos multilaterales le pueden prestar.

Además, los organismos internacionales justo analizan y buscan resolver de la manera más rápida posible algunos temas financieros, pero es un hecho que Venezuela, está de vuelta a estos foros.

El otro encuentro, es el North Capital Meridian Diplomacy Forum 2026 (NCMD Forum) que inicia hoy que tiene delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá y es una colaboración entre la U.S.-Mexico Foundation (USMF) que preside Enrique Perreth y Meridian International Center, que reúne a más 300 líderes de alto nivel, incluidos ejecutivos de más de 200 empresas, funcionarios públicos de los tres países, diplomáticos, ahí ya están presentes José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Deborah Lehr, vicepresidenta y presidenta Electa de Meridian International Center; y Goldy Hyder, presidente y CEO del Business Council of Canada, entre otros, y donde uno de los objetivos es buscar alianzas en las pláticas de la revisión del T-MEC.

Sanciones de OFAC, ¿UIF ya bloqueó?

Omar Reyes (Ilustración de Lorena Martínez)

Más allá de que ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lleva Omar Reyes Colmenares tiene el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para bloquear cuentas, se nota el trabajo que vienen realizando para blindar al sistema financiero, desde luego también porque el país están actualmente bajo la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y hay que salir bien evaluados.

Por lo pronto, este martes, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros el Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a tres personas, dos casinos y su empresa operadora involucrados en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN), el cual opera en Tamaulipas.

En el caso de los casinos y su operadora, se trata del Casino Diamante en Tampico y el Casino Centenario en Nuevo Laredo, donde incluso en sus instalaciones se realizarían torturas, así como de Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA).

Los tres individuos sancionados son Eduardo Javier Islas Valdez, alias el “Crosty”, encargado del CDN en Nuevo Laredo; Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, ex líder de los Zetas y quien seguiría dirigiendo ahora el CDN a través de Penilla; y Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una ONG que ha denunciado supuestas violaciones de derechos humanos en la región por parte de las fuerzas armadas y organizado manifestaciones desde hace más de 10 años.

En México, la causa principal que reportaron las autoridades financieras fue a que observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias, es decir deudores del SAT, y de la realización de operaciones por montos que no guardaban proporción con los ingresos declarados. También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Como es sabido, la sanción de la OFAC implica el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos a nombre de los señalados.

En este caso, es la primera sanción del Tesoro posterior al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la UIF congelar cuentas bancarias sin orden judicial de por medio, por lo que surge la duda de si, en aras de la estrecha colaboración, desde ayer mismo y de manera simultánea fueron bloqueadas las cuentas relacionadas con las personas y empresas señaladas, seguramente así fue.

Recordando a Esmeralda

Esmeralda Ordaz Montalvo (Ilustración de Lorena Martínez)

Esta columna no sería la misma, sin el importante trabajo de ilustradores que dan vida a este espacio, hoy recordamos con cariño a Esmeralda Ordaz Montalvo; estoy segura que tus ilustraciones te mantendrán siempre presente y en el corazón de todos los que te conocieron.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.