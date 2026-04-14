Inversión en marcha y activación de los Polos de Desarrollo

El año pasado, México hizo anuncios por 61 mil millones de dólares, en donde empresas internacionales optaron por no sólo reinvertir utilidades sino apostar más recursos en el país, enfocados principalmente en logística, energía, consumo e infraestructura.

Marcelo Ebrard (Ilustración de Lorena Martínez)

A la par, el llamado Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum ganaba simpatías entre el sector empresarial y financiero, ya que así como en el pasado se tuvo un proyecto sexenal para crecer con la llegada de inversiones, por ejemplo en el rubro energético, ahora se tienen varias oportunidades principalmente en infraestructura, pero también en ir a zonas del país en donde tradicionalmente se había dejado de lado.

Y eso fue llenado con los llamados Polos de Desarrollo que llevan en la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard, proyectos que han ido ejecutándose poco a poco, al destinar a diversos funcionarios a “destrabar” la burocracia que impide que puedan los empresarios invertir de manera más rápida. Pero también han trabajado en crear puentes, ya que dado la incertidumbre global –y también local–, también con todos los cambios jurídicos que se han hecho y siguen aplicándose, invertir no es cuestión de fe y se ha logrado convencer de las ventajas de estos polos.

Por eso, todo un logro que en menos de 24 meses se pudiera poner en marcha en el centro del país el que será el primer polo de desarrollo, o mejor dicho, el primer piloto de este esquema, en Huamantla, Tlaxcala, en donde lo más relevante es que precisamente no se dio en zonas del país tradicionalmente atractivas o conocidas por sus cadenas productivas y con 500 millones de dólares se unirá precisamente a otras cadenas que están en el Bajío del sector automotriz, metalmecánico y alimentario, y donde los incentivos fiscales reaparecieron, ya que durante el sexenio pasado, hasta parecía un tabú mencionarlos.

Pero ahora, incluso con los datos recientes presentado por Kearney sobre el índice de inversión extranjera en el país, donde México subió del lugar 25 al 19 en el índice principal y del 6 al 5 entre mercados emergentes, y este avance se explica principalmente por una mejor percepción de facilidad para hacer negocios en el lugar 31 y del talento y habilidades de la fuerza laboral en el sitio 28, lo que muestra que “destrabar” y tener los comités de inversión en todo el país para incentivar y facilitar la apertura o crecimiento de las empresas locales o internacionales si tiene peso, ya que aún con un entorno global incierto, México mantiene ventajas frente a choques externos y se refuerzan las tendencias de nearshoring y reshoring.

Ahora el siguiente paso es que otros estados se ponen las “pilas”. Ya son cinco en la lista, según Economía, y todo indica que la iniciativa privada y Gobierno Federal toman camino más cercanos para crecer.

Mal augurio para Magnicharters

El futuro de Magnicharters apunta a seguir los pasos de Aeromar y de Interjet, ya que la aerolínea enfrenta, desde diciembre de 2025 –cuando uno de sus pilotos se negó a despegar–, fuertes adeudos con sus trabajadores.

La planta laboral exigía desde aquel momento el pago de sueldos y salarios, así como de otras prestaciones, e incluso falta de insumos básicos como cartas de aeronavegación; cuatro meses después, anuncian el “receso” de operaciones por dos semanas, que ojo, al ser una empresa dedicada a la venta de paquetes vacacionales a bajo costo, muchos de ellos aún no han sido utilizados, pero sí están siendo pagados a meses sin intereses con las tarjetas de crédito emitidas por los principales bancos del país, los que también ya están recibiendo llamadas para saber el estatus de estos cargos de paquetes que no se han aún utilizado.

Por lo pronto, la suspensión de vuelos por 15 días en una aerolínea de bajo costo y enfoque turístico es un suicidio comercial.

Emilio Avendaño (Ilustración de Lorena Martínez)

También hay –como en los otros casos–, una responsabilidad de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que lleva Emilio Avendaño, al no supervisar el cumplimiento de las capacidades técnicas, financieras, jurídicas y administrativas de la aerolínea de acuerdo con la ley y reglamento de aviación civil, ya que al menos se tenían varios meses con “red flags” y una opción pudo ser limitar ventas futuras.

La historia se repite una y otra vez. La condición financiera es un requisito permanente en la industria aérea y la revisión de las condiciones de operación y seguridad son indispensables. Hay una pregunta relevante: ¿la autoridad reguladora se enteró al mismo tiempo que el público usuario? ¿No se aprendió de los casos anteriores?

Manejo de divisas, negocio competido

La volatilidad es una de las fortalezas de instituciones financieras enfocadas en cambios, en donde la especialización para atender a las empresas que requieren divisas en tiempo y forma, o coberturas cambiarias, se ha convertido actualmente en un elemento importante para elegir un banco y ahí la competencia es importante.

René Saúl (Ilustración de Lorena Martínez)

Y es que son varios bancos enfocados en cambios: Monex que lleva Mauricio Naranjo; Base con Julio Escandón al frente; Actinver con Francisco Lira; Bankaool con Juan Antonio Pérez Simón; y Kapital Bank, con René Saúl, todos compitiendo arduamente en ese segmento.

Y es precisamente, ahí, en donde Kapital busca capitalizar el expertis de la reciente adquisición, ya que ahora tiene un nuevo servicio de divisas a la que incorporó herramientas basadas en inteligencia artificial para que el FX deja de ser reactivo y se convierta en predictivo. Este giro no es menor.

La posibilidad de analizar información financiera en tiempo real y anticipar movimientos del mercado cambiario permite a las empresas tomar decisiones más informadas, optimizar costos y proteger márgenes en un entorno volátil, por lo que podrán realizar pagos internacionales a cualquier parte del mundo con tiempos de ejecución ágiles que pueden ir del mismo día hasta 96 horas. Lo interesante será ver como se adapta la inteligencia artificial a las empresas y clientes, dado el alto nivel de incertidumbre que existe actualmente en la economía.

El lado bueno del SAT

Antonio Martínez (Ilustración de Lorena Martínez)

Bueno así como hay ya casos en que las devoluciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que lleva Antonio Martínez simplemente no llegan, ya sea por “error” en la CLABE interbancaria o que se depositan en otras cuentas distintas al del contribuyente, los saldos a favor en 10 días a contribuyentes cumplidos ya están “cayendo” en las cuentas.

Así como se crítica, también hay que reconocer que ya empezó a depositar las solicitudes de devolución de impuestos, no en cantidades bajas, sino más importantes, montos desde 40 mil en adelante, que desde luego cambian la vida del contribuyente porque muchos ya veían perdido ese recurso, dado que en años anteriores, simplemente no recibieron el saldo a favor de sus impuestos, palomita al SAT.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.