Crédito, crédito y más crédito

En los próximos dos años, el compromiso del nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) es claro, crecer el otorgamiento del crédito, bancos más cercanos a la gente, que la escuche y que la atienda y lo más importante, menores costos de transacción en beneficio de todos.

Sin duda, Julio Carranza, actual presidente del Consejo de Administración de BanCoppel y nuevo presidente del gremio, además de tener claro en qué trabajara y no buscar objetivos lejanos, prestar más es lo más importante, que si bien va de la mano del crecimiento de la economía mexicana, es cierto también que con las autoridades deben ajustar temas regulatorios para hacer más ágil la colocación del financiamiento.

Y es que como bien dijo durante su toma de protesta en Mérida como nuevo presidente de la ABM, el papel fundamental de los bancos es servir a las personas y a las empresas, captando recursos del público ahorrador y colocándolo en forma de créditos, lo que hizo que al cierre del año pasado, por primera vez en la historia de México, con cifras del Banco Mundial, el crédito al sector privado alcanzó el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), niveles nunca vistos, pero que siguen siendo bajos si se comparan con otros países que nos duplican o triplican.

El financiamiento a las Pymes será fundamental en su gestión, (además hay experiencia en Coppel donde han sabido trabajar con proveedores mexicanos de todos los tamaños), pero se requieren algunos cambios legales; las Pymes solo reciben 15 de cada 100 pesos de crédito, a pesar de que contribuyen con 8 de cada 10 empleos en México, por lo que trabajará con las autoridades financieras, con los legisladores y con la banca de desarrollo para hacer estos cambios, ojalá se logren.

***

Y en el otro lado de las monedas, cómo toda convención hubo de todo, quién fue interrumpido en cinco ocasiones con aplausos tal cual fuera candidato presidencial y nunca había pasado con un gobernador al menos en la última década, fue el gobernador Mauricio Vila, quien dedicó tiempo y energía, primero durante casi dos años en lograr que la Convención Bancaria fuera en Mérida. Ya siendo sede, en estos tres días se reunió con medios y banqueros por igual explicando a detalle lo que ha realizado en la entidad, y lo que más se le reconoció fue el trabajo en materia de seguridad pública; le da lo mejor a las familias de los policías (becas en escuelas privadas a los hijos) lo que crea un compromiso y ha hecho que sea una de las entidades más seguras, e incluso ya fue “destapado” por el presidente Andrés Manuel López Obrador; no hubo un directivo de la banca que no opinará bien de él, lo único que esperan no pierda el piso en todo el proceso.

***

Otra moneda a destacar, y algo que nunca había pasado en una convención, es concluir con un concierto, Carlos Rivera que fue patrocinado por Círculo de Crédito en su aniversario número 20 fue el encargado de cerrar en un ambiente totalmente privado, que rompió la rutina de las clásicas convenciones del sector financiero.

***

Una moneda que no gustó mucho, fue el largo, muy largo discurso del presidente saliente Daniel Becker, que incluso superó por mucho el tiempo que ocupó el presidente López Obrador en inaugurar.

***

Una monedita que quedó pendiente, es si la convención seguirá siendo itinerante. Por lo pronto, la moneda está en el aire.