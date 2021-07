El gran ejemplo de las Nenis

Son emprendedoras entusiastas, con deseos de ganar dinero para salir adelante, y ya benefician directa o indirectamente a 13 millones de hogares en el país; se les conoce con el término de “Nenis”, y representan un segmento de la economía al que hay que ponerle mucha atención.

Las Nuevas Emprendedoras de Negocios por Internet (Nenis) son, según datos tanto del Laboratorio de análisis en Comercio, Economía y Negocios, así como del IMCO e INEGI, un segmento que ya tiene relevancia en la economía, ya que suman más de 5.2 millones de microemprendedoras que se estima generan 9.5 millones de pesos de ingresos diarios.

Sus ventas son realizadas principalmente a través de redes sociales como Facebook o Whatsapp y han logrado en uno de los peores años de la economía no sólo vender más, según han revelado en diversas encuestas, sino ganar espacios y merecida atención sobre la importante labor que realizan para apoyar a sus familias y a las economías locales.

Por eso es muy interesante el análisis de las conversaciones en redes y medios sociales sobre las Nenis realizado por Metrics, en donde solo en unos meses hay más de 20 millones de personas que reconocen el término y en Baja California Sur, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Nayarit hay un mayor interés por ellas, además de tener un 84 por ciento de comentarios positivos.

Con una diversidad de datos analizados en redes sociales, usando inteligencia artificial, Metrics tiene detectado ya un mejor perfil y definición de quiénes son las Nenis, y uno de los datos que muchas instituciones financieras deben voltear a ver, es que son como hemos dicho, pagadoras puntuales, por el hecho de ser mujeres.

La carrera por ganarse a este segmento de negocio ya inició formalmente y habrá que ver cómo lo hacen en los siguientes meses Tala y Estafeta. David Lask, director General de Tala Mobile, una plataforma de servicios financieros digitales con más de 6 millones de clientes en cuatro países, y Griselda Hernández, CMO de Estafeta, trabajan ya en conjunto para otorgar servicios personalizados a este segmento.

Tala hace la evaluación crediticia con base en la información conductual contenida en los teléfonos inteligentes de cada persona, usan algoritmos e inteligencia artificial y hacen una valoración predictiva de la capacidad y disposición de pago. Pese a la pandemia, la mayoría ha estado al corriente de sus pagos, no evalúan el historial crediticio porque muchas carecen de él, tampoco otros datos porque al no estar en la economía formal, no están registradas ante el SAT.

Pero a diferencia del promedio de clientes, que buscan financiamientos para enfrentar emergencias o imprevistos, el segmento Neni planea los financiamientos de manera ordenada y progresiva para poder realizar compras de inventario o pagos a proveedores, pero lo malo es rara vez consideran la logística y las entregas al lanzar su microemprendimiento.

Por ello, Estafeta considera que pueden ser aliados de este segmento, y evitar que al hacer sus entregas solas se expongan y dediquen ese tiempo a crear y promover sus mercancías y servicios; esta alianza de crédito y logística seguro será un modelo que otras empresas buscarán replicar, ya que es un hecho que con los datos a la mano, es un segmento de negocio en el que buscarán participar. Ya veremos. Por lo pronto, la moneda está en el aire.