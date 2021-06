Los pendientes de las Afores

Este jueves se cumplirán 24 años de que vieron la luz y las 10 Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) que conforman el sistema en México siguen siendo el centro de atención de los 68 millones de trabajadores que lo integran, pues de ellas depende la pensión que recibirán ya no diré en el futuro, sino este mismo año, que se jubilarán los primeros bajo este nuevo régimen pensionario.

En estos años las Afores han cambiado y deben seguir haciéndolo; hay algunos datos alentadores como el hecho de que recientemente la OCDE consideró a las Afores mexicanas como las que realizaron las mejores inversiones en comparación con los demás países miembros, y eso lo podemos traducir como el hecho de que el capital humano de los comités de inversiones con que cuenta cada una de ellas ha hecho bien su trabajo.

Para Bernardo González, presidente de la Amafore, es un tema fundamental en que las asociadas han invertido para que se tengan los mejores perfiles para decidir en dónde se invierten los recursos de sus afiliados para que el día de mañana se consiga una mejor pensión.

Sin embargo, también hay que decirlo, hace falta mucho trabajo por hacer, como el hecho de que a nivel gremial y también como política pública se fomente aún más la cultura del ahorro para incrementar la pensión y aunque uno de los datos más interesantes mostrados por la Consar es que en relación con el ahorro voluntario, pese a la contingencia sanitaria, más de 300 mil trabajadores realizaron su primera aportación de esa índole en el SAR, lo cual significó un crecimiento de 30 por ciento respecto a 2019, aún falta camino por recorrer en ese tema.

También trabajar más en dar un mejor servicio y orientación a los trabajadores sobre su Afore, qué es y para qué sirve; un dato de la Consar muestra que la orientación sobre la cuenta individual representa el 20.5 por ciento del total de las solicitudes, los traspasos representaron el 9.0 por ciento, la consulta de resumen de saldos con el 17.9 por ciento y las aportaciones voluntarias, con una participación del 17.5 por ciento, en conjunto, estos servicios representaron el 65 por ciento de las solicitudes de los trabajadores, en estos 24 años de las Afores la atención al usuario sigue un área de mejora.

***

Y en el otro lado de la moneda, el furor de las criptomonedas sigue vivo, ya vimos en El Salvador lo que se aprobó, aunque ya hay iniciativas en contra de que sea moneda de curso legal, pero en México no nos quedamos atrás; quien prendió el tema en el sistema financiero, como todos sabemos fue Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra y Banco Azteca, quien aseguró que el banco ya se alista para aceptar bitcoin y la respuesta rápida y veloz de las autoridades fue recordar a todos que las monedas virtuales como el bitcoin, no son legales y los bancos no pueden ofrecerla al público ni realizar operaciones con él.

Salinas Pliego tiene un portafolio de inversiones diversificado, en el que incluye esa criptomoneda, lo interesante es que cómo bien dijo (y también ya hacen otros bancos, aunque no lo dicen públicamente) es analizar en dónde y cómo podrían aceptar el bitcoin en el negocio bancario una vez que la autoridad cambie esas restricciones.

Si bien, algunos directivos consultados descartan que pueda ser una moneda legal, consideran que sí puede haber oportunidades en algunas áreas, tomando en cuenta que es una criptomoneda que ha tomado mucho auge entre ciertos grupos, y que, ofrecer alguna opción en específico para esos clientes, con ciertas restricciones y conocimiento pleno de quienes realizan la operación les permitiría estar dentro de “esta moda”. Por lo pronto, la moneda está en el aire.