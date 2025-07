Finanzas Integradas: Digitalización, Innovación y Futuro Financiero

Los autores son Integrantes del Comité Técnico Nacional de Emprendimiento IMEF.

Los servicios financieros han estado presentes en las civilizaciones desde los inicios de la humanidad, con el trueque, la introducción de las monedas, préstamos, etc. Ahora, con la revolución digital, el uso de estos servicios ha ido evolucionando junto con la tecnología. Los semiconductores en los 60, servidores en los 70, computadoras y redes en los 80, internet en los 90 y dispositivos inteligentes en los 2000 han revolucionado el mundo financiero en lo que hoy llamamos Fintech.

Embedded Finance o Finanzas Integradas, es el término que se refiere a la integración y oferta de servicios financieros junto con cualquier otro servicio de carácter comercial. De acuerdo con un panel recientemente organizado por el Comité de Emprendimiento, Innovación y Venture Capital del IMEF, el mercado en Latinoamérica está cambiando rápidamente gracias a la combinación de tecnología financiera, demanda digital del consumidor y una mayor apertura regulatoria hacia nuevos modelos de negocio. Estas son algunas de las transformaciones:

Tarjetas bancarias

Según la encuesta nacional de inclusión financiera (ENIF, INEGI) 2024, el uso de tarjetas bancarias ha incrementado a 19.0% a comparación de 15.6% del 2021 para compras arriba de MXN$500 (las compras menores también tuvieron un incremento) mientras compras en efectivo han bajado 5.2 puntos porcentuales en el mismo tiempo. En respuesta a esta tendencia, las empresas Fintech ayudan a compañías no financieras con la emisión, procesamiento y adquisición de tarjetahabientes. Empresas como Visa, Mastercard, Diners Club, y Clip han sido claves proporcionando infraestructura financiera de pagos digitales y pagos sin contacto.

Cuentas y pagos

Según el Banco Mundial (2021), el 76.2% de los adultos (15+) en el mundo tienen una cuenta en una institución financiera, (49% en México, 2022). Las Fintech han contribuido a la inclusión financiera al reducir la brecha de población no bancarizada. Por ejemplo, WhatsApp, a través de su solución WhatsApp Pay, ha permitido que sus usuarios realicen transacciones financieras mediante su aplicación, con operaciones actuales en Brasil, India, y Singapur. Por su parte, Amazon ha habilitado Amazon Cash, que permite a los usuarios hacer compras en su plataforma sin necesidad de cuentas o tarjetas bancarias. En ciertas zonas emergentes aún prevalece el uso de efectivo, pero cada vez surgen más opciones que se tropicalizan a cada región y que muestran el valor agregado de su uso vs el costo uso del efectivo.

En este contexto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) destaca en su boletín titulado: Análisis de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2025, que en 2024 el 76.5 % de los mexicanos entre 18 y 70 años contaba con al menos un producto financiero, lo que representa un incremento de 8.7 puntos porcentuales respecto a 2021. Además, el uso de aplicaciones móviles para operaciones bancarias pasó de 54.3 % en 2021 a 69.1 % en 2024, consolidando el entorno propicio para el Embedded Finance en el país.

Préstamos

En 2025, el mercado global de préstamos fue de USD $33.24 mil millones (Statista). Debido al tamaño del mercado, este sector ha resultado bastante atractivo para las empresas Fintech, que ofrecen todo tipo de créditos como préstamos al consumidor, a PyMEs, préstamos inmobiliarios, automotrices, entre otros, todo sin tener una sucursal. Al hacerlo, las compañías no financieras pueden captar clientes y generar mayores ingresos enfocándose en este sector, como es el caso de Amazon Lending, que ofrece préstamos para pequeñas y medianas empresas que buscan crecer dentro de su plataforma. Esta industria ha presentado uno de los mayores desarrollos en términos de digitalización llegando incluso a la creación de plataformas que agregan a proveedores de crédito para hacer frente a la gran oferta y demanda de este financiamiento.

En los próximos años, la integración de servicios financieros en empresas no financieras será cada vez más notoria. Además, tecnologías emergentes como el análisis biométrico, la computación en la nube, la computación cognitiva, la tecnología de registros distribuidos, el aprendizaje automático y análisis predictivo, entre otras, transformarán el futuro de los servicios financieros y su infraestructura, al expandir el conjunto de herramientas que las empresas no financieras pueden usar para aumentar ventas y acercarse al cliente.

“Banking is necessary, banks are not” — Bill Gates, 1994