Tiempo nublado

La economía mundial sufre una paradoja singular. De acuerdo con información publicada en el The Wall Street Journal, la evolución del dólar es inversamente proporcional al crecimiento de las acciones en los mercados bursátiles internacionales. Esto es una anomalía.

Tradicionalmente, el dólar se mueve en el mismo sentido al de los mercados accionarios. A esta transformación de la práctica habitual se deben muchas de las incongruencias de la economía mundial hoy en día.

El comportamiento de los bancos centrales sigue este extraño patrón: recientemente la Unión Europea elevó sus tasas de interés, Estados Unidos las mantuvo inmóviles y China las recortó.

Este comportamiento dispar obedece, desde luego, a las distintas experiencias regionales, aunque hay que decir que la convergencia en lugar de la divergencia ha sido la norma.

El primer trimestre de 2023 experimentó un crecimiento modesto en la economía mundial, pero la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que habrá un decrecimiento de 0.4 por ciento de la economía en el segundo trimestre. Las razones de ello tienen que ver con el hecho de que, a pesar de múltiples esfuerzos, las tasas de inflación se mantienen creciendo y a la difícil situación geopolítica debido a la guerra en Ucrania y la tensión entre China y Estados Unidos en Asia.

Entretanto, la economía mexicana se enfrenta a sus propias paradojas. El peso mexicano ha venido ganando terreno en los últimos meses. Esto se debe a varios factores como el comercio internacional de nuestro país y, sobre todo, las altas tasas de interés que se ofrecen respecto a otras economías. Estas altas tasas se explican por los esfuerzos desplegados por el Banco de México de combatir la espiral inflacionaria, que tiene sus orígenes últimos en las consecuencias económicas de la pandemia.

Pero la sobrevaluación de la divisa mexicana tiene efectos no sólo benéficos para nuestra economía. Una moneda fuerte impacta en el nivel de nuestro comercio exterior, que tiende a ser deficitario. Esto, desde luego, inhibe el crecimiento.

Aunque la economía mexicana se ha recuperado respecto al período de la pandemia, en la que cayó un ocho por ciento, el crecimiento no ha sido suficiente para colocarnos en los niveles del 2018.

Es muy posible que para 2024, nuestra economía sea más pequeña de lo que era en 2018. Si ese es el caso, el régimen obradorista será el primero en muchos sexenios en no haber hecho crecer la economía. Si esto fuera así, se comprobarían los pronósticos de muchos de que el obradorismo era, efectivamente, un peligro para el país.

Debido a que parece imposible que la política económica seguida por el actual régimen se transforme, la única fuente de crecimiento económico tendría que venir de un auge en la economía mundial que, de alguna manera, pudiera contagiar a México.

Aunque esto no es imposible, los pronósticos no son halagüeños. La resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania no se avizora en el futuro cercano, la inflación mundial no parece ceder y, a pesar de los esfuerzos del Secretario de Estado, Antony Blinken, las tensiones entre China y Estados Unidos continúan.

En materia económica, no parece ser un buen tiempo para ser optimistas. No obstante, como siempre, mucho sigue dependiendo de nuestras propias decisiones. Esperemos que pronto estas sean mejor tomadas.