Al parecer, no existen, en una prospectiva inmediata, más que dos escenarios, ambos posibles, en la complicada relación bilateral entre México y los Estados Unidos, dadas las prístinas y públicas declaraciones desde la Casa Blanca sobre la situación que atraviesa nuestro país, al que se señala de estar dominado por cárteles narcoterroristas.

También claras y evidentes son las señales que se advierten en el ambiente. Sobrevuelos, furtivos o autorizados como colaboración; despliegue de embarcaciones militares en aguas cercanas a nuestras costas; filtraciones publicadas en importantes medios de comunicación norteamericanos; contactos telefónicos diplomáticos frecuentes.

Estos reiteran la exigencia de resultados tangibles en el combate a las organizaciones criminales por parte del gobierno mexicano. Además, hay un notorio nerviosismo en la cúpula política nacional ante la actitud mostrada por el inquilino de la Casa Blanca en otras latitudes.

Un primer escenario, que pudiera calificarse de menos riesgoso, es el que significaría solo el escalamiento de la presión política y diplomática sobre el gobierno mexicano para obligarlo a intensificar acciones más drásticas contra los cárteles y personajes públicos vinculados con ellos, con una participación más estrecha y directa de agencias estadounidenses, mediante operaciones coordinadas, discretamente, con las fuerzas federales mexicanas.

El segundo escenario, el más peligroso, es el de la intervención militar directa contra objetivos específicos sin el consentimiento mexicano. El presidente de los Estados Unidos y miembros relevantes de su gabinete han sido claros al exigir resultados y expresar que “algo se debe hacer con México”.

El contexto en que se desenvuelve la relación bilateral es muy similar al que se presentó entre Estados Unidos y Venezuela previo a la sorpresiva incursión que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, circunstancia que se percibía con escepticismo y hasta incredulidad, pese al elevado tono de las declaraciones intercambiadas entre los dos gobiernos.

Ambos escenarios representan para México y su gobierno una seria amenaza que no debe ser desestimada; la asimetría de capacidades políticas, económicas, tecnológicas y militares es contundente y coloca al país en una posición de total desventaja.

Debe tenerse presente que, desde su llegada, por segunda vez, a la Casa Blanca, el mandatario norteamericano ha sido congruente entre sus declaraciones y sus acciones, tanto en el ámbito interno como en el tablero internacional, caracterizándose por su agresividad que no tiene más límites, así lo ha señalado él mismo, que su propia moral.

El gobierno mexicano se encuentra en una encrucijada de muy alta intensidad, no solo por la delicada situación política, económica y social interna que condiciona sus decisiones en el ambiente doméstico, sino por la determinante presión externa que obligará a fijar su posición, también, en el entorno internacional, en el futuro inmediato.