México: Los cinco temas de 2024

Hace un mes escribí sobre los 10 temas que considero que van a ser lo más relevantes este año (”Los 10 temas de 2024″ parte I y parte II). En mi opinión, éstos serán: (1) Desaceleración económica en Estados Unidos (¿ahora sí?); (2) bancos centrales de economías avanzadas bajarán tasas de interés; y (3) tensiones geopolíticas; (4) elecciones en más de 40 países; (5) elección en los Estados Unidos; (6) convergencia en cuanto a crecimiento y baja de tasas de interés en Latinoamérica; (7) desglobalización; (8) envejecimiento de la población; (9) cambio climático; y (10) otros eventos. En esta ocasión y tomando en cuenta los temas a nivel global, dedicaré este espacio para comentar sobre los cinco temas que considero que dominarán la narrativa de México este año: (1) Desaceleración económica; (2) más sobre el nearshoring; (3) aceleración de los proyectos de infraestructura del gobierno federal; (4) desinflación y baja de tasas de interés; (5) elecciones e inicio de un nuevo gobierno.

(1) Desaceleración económica. No tengo duda que al igual que el año pasado, la economía mexicana puede volver a darnos una sorpresa positiva este año. Como elaboraré en los próximos dos puntos, el nearshoring y la aceleración de los proyectos de infraestructura del gobierno federal serán fuentes importantes de crecimiento este año. No obstante lo anterior, los bancos y las principales casas de análisis a nivel global, así como los organismos multilaterales (e.g. FMI, Banco Mundial) prevén una desaceleración importante de la dinámica económica en los Estados Unidos en 2024. Si bien no se anticipa una recesión como a inicios del año pasado, el consenso es que este año la economía de EU resienta los efectos de la restricción monetaria de más de 525 puntos base, que dio inicio en marzo de 2022 y que continuó aumentando en 2023. De materializarse, esta desaceleración esperada en EU, sin duda, tendrá una incidencia negativa en el crecimiento del PIB en México. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) proyectan un crecimiento de 1.5 por ciento para la economía de EU en 2024. En este sentido, el consenso de analistas encuestados por el Banco de México anticipa un crecimiento del PIB para México de 2.3 por ciento en 2024. En mi opinión, la desaceleración económica que se anticipa en EU es la que tendrá una contribución o muy baja o inclusive negativa en el crecimiento del PIB de nuestro país este año.

(2) Más sobre el nearshoring. Considero que los efectos del nearshoring se empezaron a notar desde 2021 y 2022, realmente fueron mucho más notorios en 2023 (“‘Nearshoring’ en México, una realidad”, 29 de noviembre, 2022). No obstante lo anterior, el reflejo de esta tendencia, producto de la desglobalización, se manifestó más en el sector construcción en México, con el desarrollo de parques industriales, que en conjunción con el gasto de gobierno en infraestructura hicieron que la inversión en construcción creciera 26.5 por ciento de septiembre de 2022 a septiembre del año pasado, incrementando su ponderación en el PIB de 22.4 en 2022 a 24.7 por ciento en el tercer trimestre de 2023, su nivel más alto desde 2016. En mi opinión, el nearshoring tuvo una contribución de 0.3 puntos porcentuales del PIB el año pasado y considero que este año será entre 0.5 y 0.6 puntos del PIB. En este sentido, anticipo que además de continuar observando la construcción de parques industriales, varios de estos estarán terminados y comenzarán a albergar las líneas de producción que las empresas decidieron mudar del sureste asiático y Europa del Este a México.

(3) Aceleración de los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Acorde con lo que sucedió el año pasado –sobre todo en el segundo semestre del año–, así como en línea con el incremento del déficit público aprobado para 2024 de 5.4 por ciento del PIB, no tengo duda de que la construcción de obra civil de parte del gobierno federal para terminar los proyectos o las partes más importantes de los proyectos icónicos del gobierno (e.g. Tren Maya, refinería de Dos Bocas), impulsará la actividad económica de nuestro país.

(4) Desinflación y baja de tasas de interés. Es probable que la inflación en México haya cerrado el 2023 alrededor de 4.6 por ciento, como lo habrá publicado el INEGI hoy (al momento del envío de la presente columna todavía no se ha dado a conocer el dato). Esto significa un descenso muy significativo del pico más reciente de 8.77 por ciento, que alcanzó en la segunda quincena de agosto de 2022. Esto ha sido resultado de la combinación de una política responsable, decidida y oportuna del Banco de México, con el hecho de que la mayoría de los choques de oferta y demanda derivados de la pandemia, la postpandemia y la guerra en Ucrania se han ido disipando. Para este año, el consenso anticipa que continuará el proceso desinflacionario con un crecimiento anual de los precios al consumidor, i.e. la inflación, cerrando el 2024 en 4.00 por ciento. Esto permitirá al Banco de México recortar la tasa de referencia tan pronto como en marzo del nivel actual de 11.25 por ciento a niveles por debajo de 10.00 por ciento, al menos

(5) Elecciones e inicio de un nuevo gobierno. El próximo domingo 2 de junio se llevarán a cabo elecciones para la Presidencia de la República, así como los 128 senadores y quienes ocuparán las 500 curules de la Cámara de Diputados a nivel federal, 9 gubernaturas (CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales. Además de las elecciones, el Presidente ahora tomará protesta para iniciar su cargo el 1 de octubre, en lugar del 1 de diciembre.

* El autor es Economista en Jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.

