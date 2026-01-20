Criptomonedas en Latinoamérica

La región de Latinoamérica registró un valor de transacciones en criptomonedas de 1.5 billones de dólares entre julio de 2022 y junio de 2025. Este es un mercado dinámico para la región ya que mostró un crecimiento anual del 63% en junio de 2025, sólo superado por el crecimiento del 69% de la región Asia-Pacífico. ¿Es esto bueno o malo? La respuesta depende de las razones que se tienen para usar las criptomonedas y el uso que se les dé.

Los datos previos provienen de un reporte de Chainalysis. En este se incluye un ranking mundial de adopción de criptomonedas. Este ranking ajusta el valor del uso de estos activos por el valor del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en términos de poder de paridad de compra. De esta forma muestra el uso de criptomonedas ajustado por el nivel de ingreso promedio del país. Los países que lideran ese ranking son India, Estados Unidos, Pakistán, Vietnam y Brasil, en ese orden. México ocupa el lugar 23 de 131 países, justo después de Francia.

En Latinoamérica, el líder en criptomonedas es Brasil con un valor de transacciones de 319 mil millones de dólares en un año (de julio de 2024 a junio de 2025). Por cierto, este país promulgó en 2022 una ley para regular los criptoactivos. El segundo lugar es Argentina con 94 mil millones de dólares en el mismo periodo. México es tercero y Venezuela cuarto con 71 y 45 mil millones de dólares en transacciones, respectivamente.

¿Es bueno o malo el uso de criptomonedas? Esto depende del uso que se le dé y de la razón por la que se adopta. En el caso de Argentina y Venezuela, la alta adopción de criptomonedas parece estar relacionada con alta inflación, devaluaciones de la moneda y controles de capital. Es decir, se usan las criptomonedas para suplir las deficiencias de la moneda local.

De acuerdo a un documento desarrollado por investigadores del Fondo Monetario Internacional, la adopción de criptomonedas está relacionada positivamente con altas tasas inflación y de depreciación, control de capitales y una elevada proporción de remesas con respecto al PIB. Sin embargo, lo que más parece influir en la adopción de criptomonedas es qué tan grande es la economía local al medir su PIB como proporción del PIB global.

En cuanto a su uso, hay un uso especulativo y otro productivo. Hay criptomonedas que se usan como pago para acceder a ciertos servicios como los contratos inteligentes y las finanzas descentralizadas. En particular, las monedas estables (stablecoins) pueden ser muy útiles para envío de remesas o pagos internacionales con ciertas ventajas en términos de velocidad, costo y transparencia.

De acuerdo con Chainalysis, el 60% del uso de criptomonedas en Brasil se refiere a monedas estables. Esto sugiere que el uso es principalmente productivo y no especulativo. En Argentina, Venezuela y México, dicho porcentaje es de 62%, 56% y 47%, respectivamente. Como referencia, el promedio mundial es de 45%.

Las criptomonedas tienen usos productivos, pero también presentan riesgos. Para promover lo primero y mitigar lo segundo es necesaria una regulación específica. Tanto la incertidumbre legal como la regulación excesiva son negativas para la innovación. Como se mencionó, Brasil ya tiene regulación específica de criptomonedas. Por su parte, la promulgación del Genius Act en Estados Unidos ha representado un avance positivo a nivel internacional para el uso de monedas estables. En México, el uso de criptomonedas es relativamente importante a pesar de que la regulación específica es escasa y restrictiva. Aquí se tiene un tema pendiente para las autoridades financieras del país.

¹ Chainalysis. “The 2025 Geography of Crypto Report. What regional trends reveals about what’s next in crypto”.

²Bespalova, Olga y otros. “Crypto assets and CBDCs in Latin America and the Caribbean: Opportunities and risks”. Latin American Journal of Central Banking, 6. (2025).