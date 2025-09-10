El lejano objetivo de inflación

Banco de México publicó recientemente su Informe Trimestral correspondiente al segundo trimestre del año. En ese documento se revisan las condiciones económicas globales y nacionales, la política monetaria, la inflación y las proyecciones económicas futuras. La inflación cerró el segundo trimestre por arriba del límite superior asociado al objetivo de Banco de México. Y, aunque ha disminuido recientemente, la inflación está lejos del objetivo de 3 por ciento que tiene el banco central mexicano. ¿Qué nos dice el informe de esta institución al respecto?, ¿podemos confiar en que cumpla su objetivo?

Evolución reciente de la inflación.

El banco central menciona que la inflación anual se incrementó de 3.72 a 4.22% del primero al segundo trimestre del año como consecuencia del aumento en la inflación subyacente, específicamente por aumentos en los precios de las mercancías. Esto es negativo porque la inflación se colocó por arriba del límite máximo establecido para la meta del banco central. Además, la que repuntó fue la inflación subyacente que es la que mejor muestra la tendencia de la inflación. Esto implica que la inflación tenderá a ser más permanente.

Más adelante, el informe menciona: “La revisión al alza de la inflación subyacente ahora prevista refleja que la reducción de la inflación de los servicios ha sido más gradual y el aumento en la de las mercancías mayor a lo anticipado”. El banco central parece sorprendido de una dinámica de precios que podía preverse. En mi artículo de El Financiero del 15 de enero anticipaba que 2025 sería un año complicado para la inflación. Con referencia a la inflación subyacente afirmé que “la inflación de servicios ha mostrado una fuerte reticencia a disminuir” y que “la inflación de mercancías cerró el año en 2.5 por ciento, un nivel muy bajo que difícilmente se mantendrá en el largo plazo”.

Política monetaria.

A pesar del repunte en la inflación, el banco central decidió reducir la tasa de interés de referencia en 50 puntos base tanto en mayo como en junio. Además de un recorte adicional de 25 puntos base en agosto, llevando la tasa a un nivel de 7.75%. En el informe se agrega que “la Junta de Gobierno valorará recortes adicionales a la tasa de referencia”. Me parece que reducir la tasa cuando se tiene una inflación creciente es un contrasentido, pero la postura monetaria del banco central es un tema que puede causar grandes controversias entre economistas.

Por un lado, Banco de México parece defender que su postura es restrictiva porque la tasa de interés real es relativamente alta, es decir, se encuentra por encima de lo que el banco central considera neutral: “Si bien la tasa real ex ante disminuyó en el periodo reportado, permaneció por encima de la estimación puntual de la tasa neutral de 2.7% con un intervalo de 1.8 a 3.6%”. En contraste, me parece que el anuncio de recorte en tasas comunica la idea de una política monetaria laxa que afecta negativamente a las expectativas y, por consecuencia, a la inflación.

Pronósticos de inflación.

El informe trimestral afirma que “el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza”. Además, prevé una inflación de 3.7% en el último trimestre de 2025 con lo que ésta cerraría el año, una vez más, muy por encima de la meta del 3%. El banco central también prevé que la meta de inflación se cumpla en alrededor de un año: en el tercer trimestre de 2026. Sin embargo, lo mismo se ha afirmado en todos los informes trimestrales desde el inicio del repunte inflacionario por la pandemia en 2021 y la inflación sigue sin llegar al 3%.

La inflación ha bajado recientemente como consecuencia de la disminución en su componente no subyacente. Pero este componente incluye precios de bienes muy volátiles como las frutas y verduras por lo que su disminución puede revertirse en cualquier momento. Todo parece indicar que la inflación cerrará el año lejos de la meta del 3%, pero la Junta de Gobierno de Banco de México está considerando recortes adicionales a la tasa de interés de referencia.