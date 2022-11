Incidencia de la pobreza a nivel internacional

El pasado 17 de octubre se presentó el informe mundial del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2022 de la Universidad de Oxford. Este índice está disponible para 111 países y permite comparar la incidencia y profundidad de la pobreza para los diferentes países a lo largo del tiempo. Este informe nos permite conocer la gravedad del problema de pobreza en el mundo y los avances que se han tenido recientemente en este tema. En este artículo se comentarán los principales resultados a nivel internacional.

El Índice de Pobreza Multidimensional mide directamente los satisfactores a los que tiene acceso la población de un país a lo largo de tres dimensiones: educación, salud y estándar de vida. Cada una de estas dimensiones tiene el mismo peso (1/3) en el índice total. Estas dimensiones se miden a través de 10 indicadores: dos para la dimensión de salud (nutrición y mortalidad infantil), dos para la de educación (años de escolaridad y asistencia a la escuela) y seis para la de estándar de vida (combustible para cocinar, servicios de saneamiento, agua potable, electricidad, materiales de vivienda y activos). El IPM considera como pobre a quien tiene un tercio o más de carencias ponderadas.

De acuerdo con el IPM, 1.2 mil millones de personas en el mundo son pobres. Esto representa el 19.1 por ciento de la población de los 111 países considerados en el estudio. La mitad de estos (593 millones) son menores de 18 años. La incidencia de la pobreza se concentra principalmente en África Subsahariana y el Sur de Asia. De hecho, por primera vez desde que se mide el IPM, el número de pobres en la primera región (579 millones de personas) supera a la segunda (385 millones).

Un hecho importante a considerar es la magnitud de la pobreza en varios países. A pesar de que México tiene un problema importante de pobreza, la situación en muchos países es considerablemente más grave. Si ordenamos a los 111 países de menos a más personas en situación de pobreza, México ocupa el lugar 49, con un 7.39 por ciento de pobres. La misma metodología muestra que hay 44 países donde más del 25 por ciento de la población es pobre, de entre los cuales hay 24 donde la pobreza afecta a más del 50 por ciento de la población. Los países con mayor incidencia de la pobreza son Níger y Sudan del Sur, con más del 90 por ciento de pobres.

En cuanto a la evolución de la pobreza, se pueden estimar cambios en 81 países para los que se tienen mediciones históricas del IPM. De estos 81 países (que representan alrededor de 5 mil millones de personas), 72 mostraron una reducción estadísticamente significativa en términos absolutos en el índice cuando menos en un periodo. El reporte identifica a 20 países que han mostrado una reducción más rápida en la pobreza. Entre estos se encuentran dos latinoamericanos: Bolivia y Nicaragua.

En términos generales, hubo una reducción de la pobreza en la mayoría de los países que cubre la muestra. Destaca el caso de la India, donde alrededor de 415 millones de personas salieron de la pobreza entre 2005/2006 y 2019/2021. Sin embargo, la mayor parte de los datos más recientes que se usaron para las estimaciones son previos a la pandemia del Covid-19. El mismo reporte estima que la pandemia podría echar atrás entre 3 y 10 años del progreso reciente en reducción de la pobreza.

Podemos afirmar que la pobreza se ha reducido recientemente, aunque la pandemia representará un retroceso importante. El reporte afirma que el caso de India es esperanzador porque muestra que la pobreza puede reducirse incluso a gran escala. Por otro lado, es claro que la pobreza es un problema grave a nivel internacional y que es muy grave todavía en muchos países donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza.

Fuente: OPHI (2022). Global Multidimensional Poverty Index 2022: Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty. Report. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford.