Ocho preguntas y escenarios ante el bombardeo de Trump a Irán

El sábado pasado Trump decidió bombardear quirúrgicamente tres instalaciones subterráneas nucleares de Irán. Independientemente de la discusión sobre si estas instalaciones tienen un objetivo militar o no, tenemos ahora un abanico de posibles escenarios que tendrían repercusiones profundas en el futuro de la economía mundial y de la inflación.

1. Las posibles reacciones de Irán: El escenario más probable es que el régimen del Ayatolá Jamenei responda con el ataque más profundo a Israel y a las bases militares estadounidenses, lo que nos llevaría a asumir una mayor injerencia de Estados Unidos en el conflicto. También Irán ha amenazado a los países en donde están esas bases militares porque se considerarán como cómplices.

2. El cierre del Estrecho de Ormuz y su impacto en los precios de los hidrocarburos: Por el estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico pasan más del 25 por ciento de los hidrocarburos hacia el mercado occidental. Aún antes del bombardeo del sábado, los precios del petróleo habían subido más del 20 por ciento. Los fletes de los buques petroleros se han incrementado en 90 por ciento. No se descarta que el precio de los crudos marcadores aumente aún más pudiendo ubicarse en cerca de USD100 dólares por barril. El incremento en los precios de los hidrocarburos implica un incremento de la inflación global de costos.

3. ¿Irán podría contar con sus aliados naturales o no? No se ve claro que Putin este dispuesto a entrar al conflicto activamente del lado de Irán, dado el frente abierto que ya tiene desde hace años con Ucrania. Tampoco se ve viable que China acepte intervenir en este conflicto apoyando activamente a Irán, ante las negociaciones que tiene ahora con Estados Unidos. El escenario más probable hasta ahora, es que Irán solo cuente con el respaldo moral de estos posibles aliados.

4. ¿Tendremos un cambio de Régimen en Iran? Netanyahú ha manifestado su deseo de que Irán cambie de régimen de gobierno. Es decir, de acabar con la era de los Ayatolás. El presidente Trump insinuó que también le gustaría el derrocamiento de la Teocracia. Macrón de Francia y otras potencias europeas dicen que esto podría traer una desestabilización en toda la región.

Al interior de Irán existe una oposición creciente que quiere un régimen democrático y que ha estado totalmente reprimida por el sistema teocrático dictatorial. El escenario de un Golpe de Estado Militar apoyado por Estados Unidos existe. El escenario de un asesinato del Ayatolá Jamenei aún adentro de un búnker también existe. Un suicidio de Jamenei, como terminó su vida el Ayatola Jomeini envenenándose, también es factible, pero por ahora con una baja probabilidad de ocurrencia.

5. ¿Podría darse una salida diplomática con negociaciones entre EU, Israel e Irán? Trump ha dado un plazo de dos semanas para que se den negociaciones y se busque una salida negociada. Irán ha manifestado que va a continuar el enriquecimiento de uranio, pero que está dispuesto a dar concesiones, lo que se traduce en que estaría dispuesto a aceptar inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Nuclear.

6. ¿Podrían entrar los países árabes a apoyar a Irán? Los iraníes, que corresponden a la antigua Persia, son una minoría en el mundo musulmán, mientras que los demás países árabes son dominados por los sunitas. Esta es una división muy antigua que tiene sus raíces desde la muerte del profeta Mahoma. No es factible que Arabia Saudita, o que Emiratos Árabes, o que Kuwait apoyen a Irán. No se ve este escenario.

7. ¿Puede detonarse la Tercera Guerra Mundial? No hay las condiciones para que Rusia o China entren a un conflicto armado del lado de Irán. Tampoco sería viable que los países de la OTAN entraran a la guerra del lado de EU después de los desplantes que les ha propinado el presidente Trump, solo el Reino Unido podría pensarlo. La probablididad es baja, pero el escenario existe.

Hemos comentado en este espacio que en la fase actual de volatilidad en los mercados financieros internacionales, iniciada hace algunos meses, hemos observado un fenómeno de Flight to Quality sui generis, en donde los recursos salen en donde están invertidos y se refugian en los activos que se considera tienen la mejor calidad crediticia o que ofrecen la mayor seguridad. Sin embargo, a diferencia de lo que siempre sucede, el refugio no han sido los bonos del Tesoro estadounidense, ni el dólar, sino que se han destinado al oro, a los bonos soberanos de Suiza o inclusive al bitcoin. Esto no había sucedido nunca, inclusive durante la crisis hipotecaria del 2008, cuando quebró el sistema financiero americano en su conjunto. Creemos que este fenómeno continuará en la medida en que se den los acontecimientos.