La economía mexicana toma un nuevo impulso en el tercer trimestre

Presidente de Bursamétrica

Nuestros indicadores oportunos de la actividad económica nos están dando claras señales de reanimación en la actividad económica. La fuerte demanda en los Estados Unidos, mejor suministro en las cadenas de suministro globales, y el flujo de remesas familiares explican este comportamiento.

Para julio, el INEGI publicó su Indicador Oportuno de la Actividad Económica hace unas semanas, en la que estima que el IGAE pudiera crecer 1.5 por ciento anual. Nuestro indicador, el IBAM nos arroja una estimación del IGAE de julio más fuerte, que pudiera ascender al 2.5 por ciento anual y reflejó un alza del 0.41 por ciento mensual, (vs. -1.55 por ciento mensual de junio). En su comparativo anual, el IBAM de julio presenta un incremento del 7.78 por ciento nominal anual, (vs. +7.18 por ciento anual de junio), lo que significa que la economía en su conjunto observó cierta aceleración en su actividad general, en relación al mes pasado y en comparación a hace un año, al tener una muy favorable evolución en las exportaciones manufactureras y del campo, así como un muy importante flujo de remesas familiares.

El subíndice industrial observó una baja del 1.60 por ciento mensual frente a una variación del +1.24 por ciento mensual de junio. La producción industrial de los Estados Unidos presentó en julio una variación del 3.90 por ciento anual, mientras que en junio creció en 4.16 por ciento anual. El ISM de la manufactura estadounidense bajó a 52.8 unidades mientras que en junio se ubicó en 53.0 puntos. Las exportaciones no petroleras subieron 16.37 por ciento anual, mientras que en junio crecieron 18.02 por ciento anual. La producción automotriz aumentó 10.46 por ciento anual, vs. +6.00 por ciento anual de junio. Las exportaciones automotrices aumentaron 4.03 por ciento anual mientras que en junio subieron en 1.08 por ciento anual. La producción de Pemex cayó 0.98 por ciento anual (vs -0.72 por ciento anual de junio). El precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo subió 42.52 por ciento anual, mientras que en junio había subido 62.65 por ciento anual.

El subíndice de servicios creció en julio a un ritmo de 0.51 por ciento mensual, contra una variación del -3.91 por ciento mensual del mes previo. Al interior del mismo sobresalieron las ventas de la ANTAD a tiendas comparables y en términos reales que crecieron en 3.28 por ciento real anual vs. -0.08 por ciento real anual de junio. Las ventas de automóviles en el mercado doméstico presentaron un incremento a tasa anual del 1.19 por ciento anual (vs. +1.89 por ciento anual de junio). Las remesas familiares crecieron en julio 16.54 por ciento anual, en términos de dólares, mientras que en junio tuvieron un incremento del 15.59 por ciento anual. En el mercado laboral observamos un crecimiento del 3.88 por ciento anual en el empleo formal en el IMSS (vs. +4.43 por ciento de junio). Como un indicador de las expectativas, el Índice de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores bajó en julio en 5.35 por ciento anual, frente a un decremento del 5.50 por ciento anual de junio.

Por lo que respecta a agosto, el Índice Bursamétrica de la Economía de México / (IBEM) se ubicó en base a cifras originales, (no desestacionalizadas) en 124.29 unidades vs.116.69 puntos de julio, con un incremento del 6.51 por ciento mensual, mientras que en julio, la variación fue del -4.41 por ciento mensual. Los datos preliminares de agosto muestran mejoría en variables claves, gracias a la fuerte demanda externa y mejor suministro de insumos, aunque también se registra fortaleza en el mercado interno: Algunos de los indicadores que sorprendieron en agosto son:

• La producción automotriz creció en 31.36 por ciento anual, mientras que en julio subió en 17.20 por ciento anual.

•Las exportaciones automotrices crecieron 16.93 por ciento anual, mientras que en julio subieron en 4.03 por ciento anual.

• Las ventas domésticas de autos aumentaron 16.47 por ciento anual; mientras que en julio aumentaron en +1.19 por ciento anual.

• El Indicador Mexicano de Confianza Económica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos / Bursamétrica sobre la percepción actual se ubicó en 66.91 puntos desde los 65.45 puntos de julio.

• El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCP/Bursamétrica) en su subíndice de la Percepción de la situación a futuro mejoró de 75.19 unidades en julio a 77.15 unidades en agosto.

• El número de trabajadores afiliados al IMSS subió en agosto en 4.00 por ciento anual, mientras que en julio aumentó en 3.88 por ciento anual, con 157.4 mil nuevas plazas creadas en un solo mes.

Con el resultado del “Índice Bursamétrica de la Economía de México” (IBEM) de Agosto, estimamos preliminarmente un incremento del IGAE de agosto del +3.26 por ciento real anual, (+4.58 por ciento mensual), bajo cifras originales (no desestacionalizadas). De resultar acertada esta estimación, el PIB de México podría observar un incremento en el tercer trimestre del 2.5 por ciento anual; el PIB para todo el año 2022 lo estamos estimando en un crecimiento del 2.0 por ciento anual.