La economía mexicana pudo haber crecido más del 3% en febrero

Presidente de Bursamétrica

Hace algunas semanas en este mismo espacio hablamos de algunas sorpresas positivas, que habíamos conocido en indicadores recientes de la economía mexicana. Ahora, contando con más información, nuestro indicador oportuno el IBAM nos permite estimar que la economía mexicana pudo haber crecido en 3.3 por ciento anual en febrero.

Nuestra estimación inicial con datos desestacionalizados en base a nuestro indicador IBEM era de un crecimiento del 1.9 por ciento anual para el IGAE de febrero. Posteriormente el INEGI estimó mediante su Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) un incremento del 2.8 por ciento anual.

La razón de porque en febrero tuvimos un mejor mes a lo previsto inicialmente esta en dos variables principales: a) La tendencia decreciente en los contagios de Covid, que incidió en un mejor consumo, y b) La fortaleza de la balanza comercial, en particular con Estados Unidos. A continuación comentamos lo que nos arroja el Indicador IBAM y sus componentes:

Para el pasado mes de febrero nuestro indicador IBAM se ubicó en 246.38 unidades (índice general) vs. 242.94 unidades de enero (cifra revisada), reflejando un incremento del +2.98 por ciento mensual, (vs. -1.57 por ciento mensual de enero). En su comparativo anual, el IBAM de febrero presenta un incremento del 12.71 por ciento nominal anual, (vs. +8.29 por ciento anual del mes de enero), lo que significa que la economía en su conjunto observó una aceleración en su actividad general en relación a hace un año, a pesar de tener una base de comparación menos baja que la de enero.

El subíndice industrial marcó 172.49 puntos, vs 161.88 del mes previo, observando un crecimiento del +6.56 por ciento mensual frente a una variación del +0.72 por ciento mensual de enero. En términos anuales el subíndice de febrero aumentó en 14.31 por ciento anual, mientras que en enero disminuyó 0.10 por ciento anual. La producción industrial de los Estados Unidos presentó una variación del +7.45 por ciento anual, mientras que en enero creció en +3.64 por ciento anual. El ISM de la manufactura americana aumentó a 58.6 unidades mientras que en enero se ubicó en 57.6 puntos. Las exportaciones no petroleras aumentaron en +26.27 por ciento anual, mientras que en enero crecieron +1.47 por ciento anual. La producción automotriz cayó en -0.66 por ciento anual; vs. -9.09 por ciento anual de enero. Las exportaciones automotrices bajaron 5.66 por ciento anual mientras que en enero bajaron en 3.09 por ciento anual. La producción de Pemex observó una variación del +0.73 por ciento anual (vs +3.93 por ciento anual de enero). El precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo subió 50.66 por ciento anual, en términos de dólares, mientras que en enero había aumentado 45.51 por ciento anual.

El subíndice de servicios se ubicó en febrero en 153.24 unidades vs. 146.87 unidades, aumentando a un ritmo de +4.34 por ciento mensual, contra una variación del -4.65 por ciento mensual del mes previo, equivalente a una recuperación del +13.50 por ciento anual vs. +12.60 por ciento anual en enero. Al interior del mismo sobresalen las ventas de la ANTAD a tiendas comparables y en términos reales que crecieron en +4.11 por ciento real anual vs. +4.81 por ciento de enero. Las ventas de automóviles en el mercado doméstico presentan un decremento a tasa anual del 3.94 por ciento anual (vs. -3.76 por ciento anual de enero). Las remesas familiares crecieron en febrero a un ritmo del 23.32 por ciento anual, en términos de dólares, mientras que en enero tuvieron un incremento del 19.57 por ciento anual. En el mercado laboral observamos un crecimiento del 5.04 por ciento anual en el empleo formal en el IMSS (vs. +4.75 por ciento de enero). Como un indicador de las expectativas, el índice de cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó en febrero en 19.75 por ciento anual, frente a un incremento del 19.41 por ciento anual de enero.

Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un incremento en el IGAE del mes de febrero en términos mensuales, de +1.50 por ciento mensual respecto al IGAE de enero. En la producción industrial estamos estimando un incremento del 4.07 por ciento real anual, para el mismo mes. Con estos estimados, y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro pronóstico para el PIB en el primer trimestre del 2022 es de +2.7 por ciento real anual. Para todo el 2022 Bursamétrica pronostica un alza en el PIB del +1.9 por ciento anual. Para la producción industrial estamos estimando un crecimiento del 3.0 por ciento real anual para el 2022.

Aunque los crecimientos mencionados siguen siendo mediocres, México sigue siendo un país sumamente viable, pero puede dejar de ser atractivo si nos empeñamos en generar energías no renovables por encima de las energías limpias, y si seguimos golpeando la confianza de los agentes económicos para invertir en nuestro país. La empresa Stellantis, fusión de Fiat y Peugeot, con estas marcas adicionales; Chrysler, Citroen, Alfa Romero, Maserati, Abarth, Ram, Dodge, Opel y otras más, acaba de anunciar que a partir del 2025 dejará de producir automóviles de combustibles fósiles. Esto nos da una idea de la rapidez con la que está cambiando el mundo. General Motors y muchas compañías globales más, mexicanas y extranjeras, van a tener que cambiar sus plantas a otro país que les garantice poder cumplir con sus metas de cero emisiones netas de gases efecto invernadero para el 2030. A mí en lo personal me gustaría ver a Pemex y a la CFE encabezando el esfuerzo del cambio climático, como lo están haciendo grandes compañías de hidrocarburos y de electricidad en el mundo.