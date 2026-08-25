La raya que quiere ‘pintar’ Comex en 2019

Usted lo ha visto, la mayoría de las intermediarias bursátiles y organismos financieros internacionales recortaron sus pronósticos de crecimiento de 2019 para el PIB de México, además de asumir un menor dinamismo de la economía mexicana respecto a lo observado el año pasado.

Pese a ello, una multinacional que mantiene agresivos planes de expansión en ‘suelo azteca’ es PPG Industries, Inc., que para el presente año se ha propuesto abrir 200 tiendas Comex, lo que representa un número similar al de 2018.

En conferencia telefónica con analistas, Michael McGarry, presidente y CEO de la firma a nivel global, explicó que esto forma parte de la estrategia de expansión de su negocio de retail en el mundo.

Desde hace tiempo, el ejecutivo ha destacado lo importante que fue el modelo de negocio de las tiendas Comex para llevarlo a otras partes del mundo, aunque bajo la marca PPG.

De hecho, para 2019 el grupo tiene contemplada la apertura de 10 a 25 unidades en Estados Unidos, entre 10 y 15 para Europa, además de 3 a 5 establecimientos en Australia.

McGarry contó que durante el año pasado lograron sumar cerca de 200 tiendas entre México y Centroamérica, por lo que su filial PPG-Comex ya cuenta con más de 4 mil 600 puntos de venta. Pese a la expectativa de menor crecimiento económico, el ejecutivo confió en que México seguirá liderando el crecimiento de las ventas del grupo en Latinoamérica. Esto, no solo apoyado en el negocio de pinturas arquitectónicas, sino también en las enfocadas a la industria automotriz.

A inicios del mes pasado, Javier Sosa, director de Mercadotecnia, Inteligencia Comercial y Canales de Desarrollo de PPG-Comex, dijo a El Financiero que para este año buscarían crecer el triple del PIB. Quieren pintar fuerte.

Las 100 de Miniso en México

En este diario, ya le hemos platicado del furor causado en México por las tiendas de la categoría ‘variety stores’, en su mayoría de origen asiático. Quizá la más destacada por su presencia en el país es Miniso.

Le contamos que la cadena de origen japonés estará hoy de manteles largos. ¿La razón? Abrirá su unidad número 100 en el país, cuando apenas seis meses atrás –allá por junio–, anunciaba la puesta en operación de su sucursal 50.

Su tienda número 100 se ubica en San Luis Potosí. Con ello, Miniso, que en México dirige Ricardo Tishman, ya está presente en 17 estados del país y para este año tiene planeada la apertura de 100 unidades más.

Desde 2016 los anaqueles de la cadena ofrecen productos que abarcan las categorías de belleza, tecnología y hogar, así como bocinas, maquillaje y utensilios de cocina. ¿Algo que le interese?

Recaudación estatal

¿Sabía que de acuerdo con el PPEF 2019, de cada 100 pesos que el gobierno gaste, 85 serán destinados al pago de participaciones a estados, municipios, pensiones, jubilaciones, sueldos, seguridad social de servidores públicos y deuda?

De los 4 billones 810 mil millones de pesos del presupuesto 2019, los estados y municipios recibirán un billón 709 mil millones de pesos, es decir, el 35 por ciento de los recursos.

De acuerdo con el titular de Hacienda, Carlos Urzúa, antes de crear nuevos impuestos, los estados tienen otras opciones como el fortalecimiento de la recaudación vía impuestos que ya existen, como el predial o la cuota por reemplacamiento en el Estado de México, que tiene un parque de más de 3 millones de vehículos. Así, la Federación dejará de subsanar las deficiencias de las finanzas estatales. La recaudación es la estrategia fiscal de la 4T. Tome nota.