Crehana, plataforma de tecnología para la gestión de recursos humanos encabezada por Diego Olcese, trae a México su nueva herramienta Crehana Pay para atender la desconexión entre los registros de las actividades de los trabajadores y los cálculos de trabajo, uno de los principales dolores de cabeza de las empresas. En el caso específico del país, es un salvavidas para revisar que, en los salarios, los conceptos por ISR, cuotas del IMSS y conceptos del Infonavit estén en orden antes de autorizar pagos, con un motor propio que utiliza a la inteligencia artificial.

Con esta innovación busca reducir cruces manuales de información y conectar la asistencia con las remuneraciones, un proceso que tarda semanas, pero que con la plataforma se reduce a días. A ello suma transparencia para consultar las bases y fórmulas de cada cálculo, además de simular cambios y anticipar su impacto en costos, mientras la revisión permanece en manos de Recursos Humanos y Finanzas. En seguridad, Crehana Pay cuenta con la certificación ISO 27001 y emplea cifrado durante el envío y almacenamiento de datos, elementos con los que busca respaldar la credibilidad de su oferta.

La herramienta amplía un ecosistema que abarca reclutamiento, capacitación, desempeño, asistencia y administración de personal. Con México como mercado de lanzamiento y expansión prevista hacia Colombia y otras geografías, la compañía busca superar los 100 mil empleados activos cuyas nóminas procese al cierre de 2027.

Softgel en antigripal

Ante un mercado de antigripales que regresa a niveles previos a la pandemia con una tasa anual compuesta superior a 5 por ciento, Productos Farmacéuticos Chinoin evoluciona su portafolio tras más de cinco años de investigación. De cara a la temporada invernal, el laboratorio presentó ante sus representantes comerciales la nueva versión de su marca insignia desarrollada con tecnología softgel.

De acuerdo con Ana Victoria Nyssen, gerente de producto, la cápsula de gelatina blanda garantiza una acción más rápida y moderniza la arquitectura del segmento. Con esta innovación, la farmacéutica apuesta por la premiumización para elevar el valor percibido, incrementar el ticket promedio y capitalizar la lealtad de los consumidores que buscan fórmulas más eficaces.

Clara y Amazon Business unen fuerzas

Clara, plataforma latinoamericana de gestión de gastos y tarjetas corporativas, y Amazon Business México anunciaron una alianza estratégica para simplificar las compras empresariales mediante tecnología, automatización e inteligencia artificial.

La colaboración busca eliminar la carga administrativa y facilitar la conciliación financiera en temporadas de alta actividad. Durante el Buen Fin 2025, el gasto corporativo con tarjetas Clara creció 36 por ciento y las compras en línea subieron 40 por ciento; en Amazon, el monto gastado se disparó 148 por ciento y las transacciones 76 por ciento.

Al operar con tarjetas Clara en Amazon Business, las empresas accederán a incentivos por volumen de compra mientras fijan límites presupuestales y monitorean gastos desde una sola plataforma. Según Leonardo Ramos, directivo de Clara, el objetivo es sumar aliados clave para escalar soluciones que den agilidad sin perder control financiero.

Bachoco invierte

Grupo Bachoco inauguró un nuevo complejo industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, tras ejercer una inversión conjunta superior a los 100 millones de dólares. Como parte de su estrategia de expansión a largo plazo, el desarrollo integra una Planta Procesadora de Aves y una Planta de Producto de Valor Agregado, diseñadas para diversificar sus distintas categorías de pollo y ampliar la oferta de alimentos con mayor grado de elaboración para atender las demandas de clientes y consumidores.

La puesta en marcha de ambas instalaciones permitirá generar más de mil 100 empleos directos permanentes, además de cientos de puestos indirectos vinculados con la cadena de suministro y distribución, sumándose a las más de 2 mil personas que participaron activamente durante la etapa de construcción.

Con este proyecto, Bachoco fortalece su infraestructura operativa, su eficiencia productiva y su red de proveedores en una región clave para el sector agroalimentario. La inversión refrenda su visión de crecimiento en el país y alinea sus metas con los objetivos del Plan México para incentivar el desarrollo económico regional y el talento local.