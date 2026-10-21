Italianni’s ¡Tanti auguri!

Italianni’s, marca integrada al portafolio de Alsea en 2012 dentro del segmento de Restaurantes de Servicio Completo, celebra este miércoles 30 años de historia en México. El evento será encabezado por Christian Gurría, director general de Alsea, y Joel Ornelas, director de Italianni’s. Actualmente, la cadena opera 75 sucursales Italianni’s distribuidas en 20 ciudades del país, donde inició una evolución de imagen corporativa inspirada en la región de la Toscana, logrando hasta la fecha la remodelación del 30 por ciento de sus unidades.

El desempeño de la marca acompaña los resultados de Alsea, que en su reporte del tercer trimestre de 2026 informó que sus ventas en México representaron el 57.2 por ciento de los ingresos totales. La operadora registró un aumento de 5.9 por ciento en sus ingresos para alcanzar los 12 mil 150 millones de pesos, impulsado por un crecimiento de 3.2 por ciento en las ventas mismas tiendas de su división de Restaurantes de Servicio Completo.

En términos generales, los ingresos consolidados de Alsea crecieron 2 por ciento en el tercer trimestre del año al totalizar 21 mil 397 millones de pesos, impulsado por el mercado mexicano y una mejora en la operación de Starbucks. “México fue uno de los principales motores de esta recuperación, con una evolución favorable en nuestras principales marcas, apoyada por la fortaleza de nuestro portafolio, la recuperación del tráfico y una sólida ejecución comercial. Con estos resultados, retomamos el ritmo de crecimiento con el que iniciamos el año”, señaló Christian Gurría, CEO de la compañía.

Cónclave tecnológico

En momentos en que las empresas aceleran sus inversiones en inteligencia artificial, BMC Helix reunirá el día de hoy a más de 100 líderes de tecnología y negocio en su Roadshow Ciudad de México. El encuentro pondrá el foco en una pregunta clave para las organizaciones: ¿cómo convertir la IA en resultados medibles y rentables? Patricio Pérez Colmegna, vicepresidente para América Latina de la compañía, encabezará la jornada junto con Mauricio Muñoz, Country Director de BMC Helix México, que incluirá un panel con especialistas de Google, KIO Tech, Global Hitss y SOLDIG AI entre otras. Entre los temas centrales estarán el retorno de inversión, la gobernanza y el uso de IA agéntica para automatizar procesos, anticipar incidentes y mejorar la eficiencia operativa.

La agenda también dará espacio a casos de aplicación en empresas como PROSA, Grupo Herdez, Coomeva y BBVA México, así como a sesiones prácticas para desarrollar agentes de IA personalizados. Además, BMC Helix reconocerá con sus Innovation Awards a seis organizaciones: Grupo Salinas, Herdez, IMSS, INE, Liverpool y Farmacias San Pablo. Con este roadshow, la compañía busca reforzar su presencia en un mercado estratégico como México y acercar su propuesta de ServiceOps —que integra gestión de servicios, operaciones de TI, observabilidad y automatización— a más industrias, apoyada por su red de socios tecnológicos.

Innovación para pymes

Este viernes se realizará InnovaFest Guadalajara, encuentro regional enfocado en conectar proyectos con inversionistas y tomadores de decisión bajo el tema de la economía en transformación. A la apertura asistirán el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard; el director general del IMPI, Vidal Llerenas, y Cecilia Bañuelos, coordinadora del evento.

En el panel sobre cómo la tecnología financiera construye la nueva economía participarán directivos de Visa, Kapital, NU y Konfío. Leticia Robles de las Fuentes, vicepresidenta de Estrategia Corporativa y Asuntos Públicos de Konfío, expondrá cómo las plataformas dejan de competir por productos para crear ecosistemas integrales que acompañan a las empresas en su expansión.

Konfío, dirigida por David Arana, registra más de 44 mil millones de pesos aprobados en financiamientos para casi 100 mil pequeñas y medianas empresas. La firma espera respuesta a su solicitud de licencia bancaria, con la cual proyecta duplicar sus créditos empresariales y apoyar a 85 mil negocios adicionales en los próximos tres años, en línea con el Plan México.