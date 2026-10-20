Bebbia supera el millón

Con el respaldo de Grupo Rotoplas, el servicio de purificación de agua por suscripción bebbia superó el millón de usuarios en México, equivalente a más de 200 mil suscriptores distribuidos en 150 municipios. Guillermo Aguado, director general de la empresa, señaló que la escala alcanzada refleja la adopción del modelo “Water as a Service”, que integra tecnología de ósmosis inversa y mantenimiento en un mismo pago.

“Llegar al millón de usuarios representa mucho más que una cifra: habla del trabajo en tecnología y experiencia de usuario, que hemos construido; y de un nivel de recomendación muy alto. Hoy no basta con tener acceso al agua; también queremos saber qué calidad tiene, cómo fue tratada y qué respaldo existe detrás de ella”, afirmó Guillermo Aguado, director general de la compañía.

Para consolidar su crecimiento, la compañía lanzó la campaña “La Prueba bebbia”, diseñada para entregar evidencia verificable sobre la calidad del líquido en los hogares, mediante equipos que retienen 99.99 por ciento de bacterias con el aval de Cofepris. La expansión de la firma ocurre en un mercado de purificación que alcanzará un valor global de 40.6 mil millones de dólares en 2026, de acuerdo con Future Business Insight.

Edenred alista app

En el mercado de prestaciones laborales se prepara un movimiento de escala. Edenred, que en México tiene a Milagros Nadal al frente de su negocio de Benefits & Engagement, alista el lanzamiento de Edenred+, una plataforma tecnológica que transformará gradualmente la experiencia de más de 4 millones de usuarios. La apuesta cobra relevancia por el tamaño de su operación en el país, donde la compañía atiende a más de 35 mil empresas y cuenta con una red superior a 250 mil comercios afiliados. El movimiento busca integrar en un solo ecosistema digital la administración de beneficios, los pagos y los procesos operativos de las empresas.

El movimiento, previsto para el 22 de octubre, también tendrá implicaciones para las áreas de Recursos Humanos y Finanzas, al concentrar procesos como dispersión, conciliación y administración de prestaciones en una sola plataforma, con integración a sistemas empresariales. Para los usuarios, incorporará tarjetas digitales, pagos sin contacto y billeteras electrónicas como Apple Pay y Google Pay. Con esta evolución, Edenred busca fortalecer su posición en un mercado donde la digitalización de las prestaciones se convierte en un factor cada vez más relevante para la operación de las empresas.

Logística cambia de ruta

Durante décadas, crecer en logística significó sumar camiones y metros cuadrados de infraestructura. Hoy la fórmula comienza a cambiar, pues en una industria donde cada kilómetro, espacio disponible y minuto representa un costo, la tecnología permite conectar capacidad propia y de terceros para crecer sin comprar más activos al mismo ritmo. En esa ruta avanza TRAXION, dirigida por Aby Lijtszain, cuyo Informe Integrado 2025 revela que más del 44 por ciento de sus ingresos consolidados ya provino de soluciones relacionadas con el modelo asset-light, que combina plataformas tecnológicas, infraestructura propia y capacidad de terceros para ampliar sus servicios. La incorporación de Solistica durante 2025 reforzó esa estrategia al sumar capacidades de almacenamiento, logística de terceros e intermediación de carga, con las que TRAXION puede integrar transporte, almacenamiento y distribución, atender nuevos clientes y ampliar los servicios que presta a los actuales. La apuesta es aprovechar mejor los recursos, diversificar las vías de crecimiento y avanzar hacia otros mercados.

De CFO a CEO

El próximo 1 de enero de 2027, Carlos Rivera-Torres Kukutschka, actual director general adjunto de CHRISTUS MUGUERZA, asumirá la dirección general del sistema hospitalario en sustitución del Horacio Garza Ghio, quien se jubilará al cierre del año. El nombramiento coincide con el reconocimiento de Rivera-Torres como finalista al CFO del Año IMEF 2026, en la categoría de empresas con facturación de entre mil 500 y 15 mil millones de pesos durante 2025. Su trayectoria directiva incluye posiciones en firmas como Walmart, McKinsey & Company México, EQUITUM y Doc Solutions de México. Bajo el liderazgo de Garza Ghio desde 2012, la organización expandió su presencia a siete estados del país, pasando de operar ocho a 15 hospitales. Además, triplicó su base laboral de 3 mil a 9 mil colaboradores y, actualmente, atiende a más de 1.5 millones de personas anualmente. El reto de la nueva administración será sostener el ritmo de crecimiento y fortalecer la eficiencia de la red médica.