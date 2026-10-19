Alertan riesgos en contenido regional

El debate sobre las reglas de origen automotrices del T-MEC no debería limitarse a cuánto contenido regional debe incorporar un vehículo, sino a si las disposiciones vigentes permiten a México, Estados Unidos y Canadá seguir compitiendo con los grandes fabricantes mundiales. Ese es el planteamiento central de Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en la ponencia presentada a nombre de la asociación durante la audiencia oral ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), relativa al funcionamiento de las reglas de origen automotrices del T-MEC para su informe de 2027.

La región conserva una posición relevante: produjo 15 millones de vehículos en 2025, equivalentes al 16.5 por ciento de la producción mundial, de acuerdo con cifras de la OICA citadas por AMIA. Sin embargo, perdió un punto porcentual de participación mundial y su producción retrocedió 2.1 por ciento.

Para la AMIA, la integración de las tres economías ha generado cadenas de suministro altamente especializadas, pero su capacidad de adaptación se ve comprometida por requisitos de origen especialmente exigentes y por los aranceles estadounidenses de la Sección 232. El contenido de valor regional (CVR) requerido para vehículos alcanza 75 por ciento, un umbral al que los fabricantes han debido adaptar operaciones y proveedores, con costos de cumplimiento importantes.

Elevar otra vez ese porcentaje, argumenta Barquera, podría tener rendimientos decrecientes: algunos componentes esenciales, incluidos insumos para tecnologías avanzadas, todavía no se producen dentro de América del Norte con la escala o los precios necesarios. Intentar forzar su sustitución inmediata encarecería la fabricación, demoraría inversiones y podría favorecer, paradójicamente, las importaciones procedentes de otras regiones.

Mante-Tula reduce tiempos

La Autopista Mante-Tula, que conecta el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz con San Luis Potosí y el Bajío, permite reducir hasta una hora y media el tiempo de recorrido y cerca del 10 por ciento el consumo de combustible frente a otras rutas. Para transportistas y operadores logísticos, estos ahorros inciden directamente en los costos y la productividad de sus operaciones recurrentes.

Su ubicación resulta estratégica para la industria y el comercio exterior, al acercar las regiones productivas del centro y norte del país con el puerto de Altamira, punto indispensable para movilizar mercancías de los sectores automotriz, siderúrgico y manufacturero.

El proyecto también destaca por su ejecución. En 2026 recibió el premio ESG Proyecto de Desarrollo Sostenible en Infraestructura del Año de los GRI Awards Infrastructure México, al integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La conexión fortalece la eficiencia de las cadenas de suministro y eleva la competitividad logística.

Mapfre lidera el sector

Mapfre, que en el país dirige Alberto Berges, se posicionó nuevamente como la mayor aseguradora de América Latina por volumen de primas en 2025, tras escalar una posición en el ranking regional. De acuerdo con el último informe de Mapfre Economics, la compañía alcanzó poco más de 11 mil millones de dólares en primas y una cuota de mercado del 5.1 por ciento.

En un año en el que el sector asegurador latinoamericano moderó su crecimiento al 1.5 por ciento, Mapfre consolidó su liderazgo en el segmento de No Vida, con 7 mil 329 millones de dólares en primas y una cuota de mercado del 5.8 por ciento. El informe señala que la diversificación geográfica del grupo fue clave para compensar las variaciones entre mercados y alcanzar la primera posición.

Por su parte, el mercado mexicano volvió a actuar como uno de los principales motores de crecimiento del sector asegurador en la región. De acuerdo con el informe, México representa el 24.6 por ciento de las primas regionales en 2025 (23.3 por ciento en 2024) y registró un crecimiento real en sus primas totales del 7.9 por ciento, 8.0 por ciento en el negocio de Vida y 7.7 por ciento en el de No Vida.

De AMITI a Empresas Globales

Empresas Globales, organismo presidido por Manuel Bravo, designó a Sofía Pérez Gasque como nueva directora general. La ejecutiva concluyó su gestión en la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) para coordinar a las compañías internacionales con operaciones en México. Con 21 años de experiencia en los sectores de energía y tecnología, la también consejera de Coparmex y fundadora del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias buscará, con su gestión, consolidar mejores condiciones para invertir, desarrollar proveedores y formar talento mediante el diálogo con autoridades.