DiDi Food dará a conocer su “Archivo: Así sabe Mmméxico”, el primer estudio de tendencias en el servicio de comida a domicilio del país, realizado junto con la agencia Trendo. El reporte encontró que la pizza encabeza los pedidos a nivel nacional al liderar en 24 de las 32 entidades, superando a la comida mexicana y los tacos. En tanto, el sushi superó los 5.5 millones de órdenes en 2025 impulsado por la Generación Z. Además, el estudio descubrió que el 96.2 por ciento de los restaurantes afiliados a DiDi son pequeños negocios locales y que, tras digitalizarse, el 80 por ciento aumentó sus ventas hasta un 49 por ciento y uno de cada cuatro contrató más personal. Asimismo, México se ubicó como el país más indulgente con 97 puntos de 100, mientras el tiempo dedicado a cocinar se redujo de más de 19 horas en 2014 a cerca de 17 horas en 2024.

Al respecto, Patricia Delgadillo, directora de Comunicación de DiDi México, señaló que la plataforma opera junto a miles de negocios, con más del 65 por ciento de Pymes locales. Por su parte, Gustavo Prado, director de Trendo, afirmó que el consumidor no solo adopta lo global, sino que lo mexicaniza como antojo propio. La superapp reúne más de 65 mil restaurantes activos que en 2025 registraron más de 130 millones de pedidos.

Von Wobeser asesora a Toyota en operación de 40 mil mdd

La firma legal Von Wobeser y Sierra tuvo un papel relevante en México en una de las operaciones corporativas de mayor tamaño del año: la toma de control y privatización de Toyota Industries Corporation, valuada en alrededor de 40 mil millones de dólares. El despacho mexicano asesoró a Toyota Fudosan, Toyota Motor Corporation y Toyota Industries en materia de control de concentraciones y competencia económica en México, y fue el encargado de obtener las autorizaciones regulatorias necesarias para la operación, que finalmente cerró el pasado 24 de agosto.

La transacción fue encabezada por Toyota Fudosan mediante un vehículo de propósito especial, con una oferta final de 20 mil 600 yenes por acción. Como parte de la operación, Toyota Motor vendió su participación de aproximadamente 24.66 por ciento.

Por parte de Von Wobeser, la operación estuvo liderada por los socios Fernando Carreño Núñez de Álvarez y Michel Llorens Zapata, con la participación del asociado Jaime Antonio Sánchez Reyes.

Un dato que no pasó desapercibido en el mercado legal: detrás de una de las mayores transacciones corporativas recientes a nivel global también hubo asesoría mexicana para navegar el componente regulatorio local.

BCB gana terreno

Bursamétrica Casa de Bolsa (BCB), bajo la dirección de Manuel Mollevi, recibió una señal favorable de HR Ratings, que elevó su calificación de largo plazo de HR BB a HR BB+ con perspectiva estable y mantuvo HR4 en el corto plazo. El ajuste tiene detrás algo más que cifras: la calificadora observó mayor estabilidad en el Consejo de Administración y el equipo directivo, comités con participación independiente y avances en transparencia. La rotación del Consejo bajó a 11 por ciento y la de la alta dirección a 16.7 por ciento, factores que ayudaron a mejorar la evaluación de su gobierno corporativo. La fotografía financiera también muestra mayor resistencia. El índice de capitalización llegó a 17 por ciento al segundo trimestre de 2026, frente a 14.7 por ciento un año antes, mientras el VaR sobre capital global descendió de 2.6 a 2 por ciento. La rentabilidad todavía representa el pendiente, pues BCB reportó una pérdida neta de 7 mdp en los últimos 12 meses; HR Ratings prevé una recuperación gradual. Moody’s Local México, por su parte, mantuvo la nota BB- y la perspectiva positiva.

Van por evaluación educativa

La Ciudad de México albergará el 10 de octubre la segunda edición de EduPraxis Global, cumbre internacional enfocada en transformar la enseñanza y los métodos de evaluación. Dirigida por su fundadora, Rocío del Carmen Cuadros, la iniciativa busca conectar la investigación académica con las necesidades operativas de docentes e instituciones.El foro reunirá a especialistas como Sylvia Schmelkes, Claudia Luna y Zujey Alemán para analizar la evaluación auténtica, neuroeducación e inteligencia artificial mediante seis ejes clave. El encuentro abordará la praxis pedagógica, el liderazgo institucional y la innovación tecnológica para fortalecer la competitividad educativa en la región.