Defender los derechos de autor

En el marco de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), se aprobó la creación de la Comisión del Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, que será presidida por Roberto Cantoral, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

La nueva Comisión promoverá el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual, además de difundir su importancia entre las cámaras de comercio, sus empresas afiliadas y los sectores productivos de Iberoamérica.

La LIV Asamblea General de AICO forma parte de un encuentro en el que también se abordan temas como la globalización, la transformación digital, la cooperación empresarial y las nuevas oportunidades de inversión y comercio. La participación de la SACM en este espacio internacional refrenda el compromiso de México con el diálogo iberoamericano en torno a la cultura y la protección de los derechos de los creadores.

Salud Digna realiza congreso médico

Salud Digna, institución encabezada por Juan Carlos Ordóñez, lleva a cabo hoy y mañana su Cuarto Congreso Médico, un foro concebido para convertir la evidencia científica reciente en decisiones clínicas efectivas. El encuentro reúne a profesionales de diversas disciplinas para analizar tendencias, avances y herramientas que transforman la práctica médica en la región.

Con más de 265 clínicas distribuidas en las 32 entidades de la República Mexicana, así como presencia internacional en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, la institución aprovecha su infraestructura para ampliar el acceso a estudios de alta especialidad a precios accesibles. A través del Sistema Salud Digna, se integran procedimientos diagnósticos complejos como el PET-CT, fundamental para la detección y monitoreo del cáncer y padecimientos neurológicos y cardiacos, además de biopsias guiadas de mama y tiroides y servicios de laboratorio clínico de vanguardia.

Impulsan diagnóstico digital

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) concretaron una alianza estratégica para elaborar el primer diagnóstico nacional de madurez digital industrial en México, el cual evaluará a empresas de 14 sectores clave. La iniciativa, que cuenta con Mercado Libre Negocios como partner principal, busca diagnosticar las brechas tecnológicas, la persistencia de procesos manuales, la falta de talento y los frenos al comercio electrónico entre empresas (B2B).

La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, destacó que los resultados servirán para orientar las decisiones de negocio, fortalecer las cadenas de valor, impulsar a las Mipymes y orientar la política pública.

Por su parte, Pierre Blaise, CEO de la AMVO, señaló que el proyecto trazará una hoja de ruta para la aceleración digital. El estudio, que se presentará en noviembre, medirá la tecnología, los procesos, el talento, la estrategia y la experiencia de cliente de la industria mexicana.

Saneamiento en el Infonavit

El Infonavit, encabezado por Octavio Romero Oropeza, redujo su cartera vencida de 29 por ciento en septiembre de 2024 a 27 por ciento en agosto de 2026. La estrategia inició en diciembre de 2024 con el congelamiento de saldos de 2 millones de deudas, beneficio extendido a 4.9 millones de familias tras la reforma de febrero de 2025.

A través de Responsabilidad Compartida 2.0 y Paga lo Justo, 1.4 millones de acreditados ajustaron tasas y mensualidades. Para los 3.5 millones restantes, el instituto implementó Infonavit Solución Integral, esquema que permitió liquidar su crédito a quienes habían pagado 2.7 veces el monto original y otorgó reestructuras fijas al resto.

Destaca reputación de Bimbo

Por décimo año consecutivo, Grupo Bimbo, liderado por Daniel Servitje, obtuvo el primer lugar del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) México 2026. La empresa también encabeza el sector de alimentos y ocupa el segundo sitio en la categoría de comunicación corporativa.

El ranking, auditado por KPMG, combina la opinión de directivos, analistas, autoridades y consumidores con métricas de desempeño financiero, responsabilidad social e innovación. Sostener la primera posición durante una década refleja la consistencia en las decisiones de la firma, que emplea a más de 153 mil colaboradores y consolida la confianza de inversionistas y comunidades a nivel global.