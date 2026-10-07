Monte de Piedad ahora tendrá ‘Montecitos’

Después de casi un año de huelga, el Nacional Monte de Piedad, encabezado por José Antonio Murillo Garza, reinicia hoy operaciones en sus 301 sucursales ubicadas en las 32 entidades federativas del país, lo que beneficiará a sus más de 3 mil colaboradores y a los más de un millón de usuarios que anualmente acceden a recursos de préstamos en México.

El reinicio de operaciones comenzará con el desarrollo de un nuevo formato de sucursales de menor tamaño, que permitirá a la institución llegar a localidades donde el Monte no tenía presencia, como parte de los acuerdos alcanzados por la institución con el Sindicato. La apuesta por los llamados “Montecitos” no es menor. Este nuevo modelo busca llevar el préstamo prendario a más personas que permanecen fuera de la banca tradicional, donde no encuentran crédito por falta de historial crediticio. Este regreso marca el inicio de una etapa de concordia, con la misma vocación social que le dio origen hace más de 250 años para cumplir su mandato de origen: ayudar a quien más lo necesita.

Venden ‘depa’ de dos habitaciones por 17 mdd

La venta de la residencia N417 en Four Seasons Private Residences at The Surf Club, en Surfside, estableció un récord en Florida al cerrarse en 17 millones de dólares, el precio más alto para un condominio de dos habitaciones en Miami.

La propiedad, de poco más de 3 mil pies cuadrados con dos baños y medio y diseñada por Richard Meier, superó la marca previa de 14.85 millones en el mismo complejo. Chris Wands, de la inmobiliaria Douglas Elliman, destacó que la transacción refleja la alta demanda y escasez en el mercado de ultralujo del sur de Florida, donde los compradores priorizan privacidad, seguridad y servicios hoteleros de marca frente al mar por encima del metraje cuadrado.

Alternatives Summit 2026

LarrainVial, liderada en México por Raúl Morales Bernal, alista junto con CIO Invest el Alternatives Summit 2026, a celebrarse el 7 y 8 de octubre en el Centro Banamex de la Ciudad de México. El encuentro analizará la reorganización del capital en la región, la cual levantó 8 mil 570 millones de dólares en nuevos fondos el año pasado, impulsada por la infraestructura y el crédito privado, según datos de Deloitte. El foro reunirá a 68 conferencistas en 17 ponencias orientadas a capital privado, activos reales, deuda privada, tendencias en fondos de pensiones y entorno macroeconómico. Con este evento, LarrainVial busca conectar al capital internacional con los tomadores de decisión latinoamericanos para impulsar la competitividad de las empresas y el desarrollo regional.

The Food Tech

La industria de alimentos representa el 21.4 por ciento del PIB manufacturero en México y las bebidas y tabaco aportan 5.2 por ciento, según el INEGI. En este contexto, The Food Tech Summit & Expo, dirigida por Laura Fernández y coordinada en contenidos por Pablo Silva, puso en el centro la inteligencia artificial, la trazabilidad y el empaque.

Aunque sólo el 4.8 por ciento de las manufactureras usa IA, según Centro México Digital, aumentar 10 puntos su adopción eleva 18.8 por ciento la producción y 5.4 por ciento los salarios, conforme a la Secretaría de Economía. El foro reunió a 500 empresas y 22 mil 570 profesionales de América para acelerar su adopción.