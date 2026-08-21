Olé llega a México 

La brecha de protección estimada en 2.6 billones de dólares que enfrenta México, captó la atención de Olé Life, insurtech encabezada por Michael Carricarte que llega al mercado de la mano de Seguros Patrimonial.

A través de esta alianza, ambas empresas ofrecerán seguros de vida en dólares y coberturas de salud por indemnización mediante un proceso completamente digital y sin papeleo. Seguros Patrimonial, regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), será la encargada de emitir las pólizas.

Solo el 23 por ciento de la población económicamente activa cuenta con un seguro de vida, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). La baja penetración contrasta con el aumento de los siniestros: durante 2025, las aseguradoras registraron más de 977 mil relacionados con seguros de vida, 63 por ciento más que el año anterior.

Otra meta de Olé es cambiar los tiempos de contratación. La compañía trabaja para que el 80 por ciento de las solicitudes puedan aprobarse de manera inmediata, usando inteligencia artificial para agilizar la evaluación de riesgo y eliminar el papeleo que tradicionalmente acompaña la contratación de un seguro. En su primer año, Olé Life-SP busca proteger a más de 10 mil familias mexicanas.

En colaboración con Swiss Re, una de las mayores reaseguradoras internacionales, Olé desarrolla un nuevo motor de riesgo que permitirá evaluar mejor cada perfil y ofrecer precios más competitivos y ajustados al nivel de riesgo.

“En un país donde persisten los retos de educación financiera y la baja penetración de los seguros, la tecnología debe hacer que contratar un seguro de vida sea tan sencillo como pedir una hamburguesa por internet, pero con el respaldo y la confianza de una aseguradora sólida como Seguros Patrimonial”, señaló Michael Carricarte, fundador y CEO de Olé Life.

Mapean clústeres

Scotiabank, liderado en México por Pablo Elek, fortalece su estrategia en el corredor de Norteamérica identificando polos de crecimiento, sectores y regiones con mayor potencial para integrarse a la dinámica productiva de Estados Unidos y Canadá. Su equipo de Estudios Económicos focaliza la atención en clústeres automotrices, aeroespaciales, electrónicos y de procesamiento de datos, así como en la infraestructura requerida en entidades como Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. La visión del banco canadiense se apoya en que México exporta a Norteamérica casi tres veces el valor en manufactura que el resto de América Latina en conjunto. Con esta base, la institución busca actuar como catalizador para conectar capital y empresas con las cadenas de suministro regionales, aprovechando las oportunidades que generan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

Apuesta por la innovación

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, impulsa una estrategia para enfrentar uno de los grandes desafíos del país: transformar el talento mexicano en empresas capaces de competir a escala global. Ese es el propósito de InnovaFest, una plataforma nacional que conecta a emprendedores, científicos, inversionistas, universidades y gobiernos estatales para acelerar proyectos de alto impacto en sectores como inteligencia artificial, salud, biotecnología, manufactura avanzada y transición energética.

Entre las primeras empresas que decidieron sumarse como aliadas estratégicas de esta iniciativa destaca Alpura, que dirige Tanya Avellán. La compañía participa como impulsora de InnovaFest convencida de que el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y la innovación son pilares fundamentales para fortalecer la competitividad de México. Su respaldo refleja una visión que va más allá de la industria alimentaria: contribuir a la creación de un ecosistema donde las ideas con potencial puedan acceder a inversión, mentoría y oportunidades reales de crecimiento.

La primera edición del circuito 2026 se celebró en Monterrey y la siguiente escala será Querétaro este 21 de agosto. Más que un evento, InnovaFest busca convertirse en un mecanismo permanente para vincular talento con capital y política pública, otorgando apoyos económicos a proyectos en distintas etapas de desarrollo y acercándolos a inversionistas, corporativos y tomadores de decisiones.