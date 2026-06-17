Negocio de ‘perlas’

La batalla por conquistar el paladar de los consumidores latinoamericanos en el segmento de bebidas frías y bubble tea (bebida con perlas de tapioca) ha entrado en una fase de franca aceleración. El dinamismo de este mercado ha atraído a colosos asiáticos de la talla de Mixue, que lidera el sector con un ejército de más de 45 mil puntos de venta a nivel global, y Gong Cha, con operaciones consolidadas en más de 30 países. Ambas corporaciones multinacionales han comenzado a desplegar agresivas estrategias de expansión internacional para capturar la demanda en la región, transformando el panorama comercial tradicional.

Frente a esta ofensiva, la firma mexicana Bahama Heladería & Tapioca Bar ha decidido levantar la mano para posicionarse como el contendiente regional capaz de hacer frente a los líderes globales. Perteneciente al portafolio de Grupo Franquicia Master, la marca es timoneada por José Luis Uberetagoyena, director general, y Vladimir Ramírez, director de Expansión. Bajo este liderazgo, la compañía ya cuenta con una huella operativa que supera las 70 unidades distribuidas estratégicamente en ocho países de América Latina, consolidando su infraestructura logística en mercados clave.

El atractivo financiero que justifica esta disputa no es menor. Estimaciones provistas por la dirección de expansión de la marca indican que el mercado global de bubble tea alcanzó un valor de 2.83 mil millones de dólares al cierre de 2025. Los modelos de proyección sugieren que la categoría mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.81 por ciento, lo que impulsaría su valor total hasta los 4.78 mil millones de dólares para el año 2032, consolidándose como uno de los nichos con mayor rentabilidad dentro del sector de alimentos y bebidas.

Sudor del Mundial

En medio de la celebración de la Copa Mundial, Unilever de México centrará la estrategia de su categoría de desodorantes para el segundo semestre en impulsar la innovación y la ‘premiumización’ de su portafolio. Ante un consumidor más informado y selectivo, Thalía Reyes, directora de marketing de la división, señaló que destacar en el anaquel requiere de propuestas relevantes y diferenciadas que conecten con momentos culturalmente significativos. Para la firma, México y Brasil son mercados clave en América Latina, región que creció 6.2 por ciento en ventas durante el primer trimestre, duplicando el avance global de la multinacional.

Su portafolio, que incluye a marcas como Rexona, AXE y Dove Men+ Care, prevé un repunte en ingresos respaldado por su rol como patrocinadores de la Copa del Mundo. En este contexto, la compañía diseñó Casa Fresh, un espacio inmersivo y hub de producción que permitirá a creadores y marcas generar contenido en tiempo real durante los 104 partidos de la justa deportiva. Reyes destacó que el uso de la Inteligencia Artificial ha sido fundamental para procesar información y detectar patrones de consumo ágilmente en redes sociales y puntos de venta.

Reconocimiento con datos

La sostenibilidad corporativa comienza a entrar en una etapa donde las promesas ya no son suficientes. Cada vez más inversionistas, reguladores y organismos internacionales exigen resultados medibles. Bajo esa lógica cobra relevancia el reconocimiento obtenido por Grupo Rotoplas, cuya estrategia de sustentabilidad coordina Guillermo Punzo, al obtener el segundo lugar en la categoría Planeta de los Premios Logra 2026 de Pacto Global de Naciones Unidas México, entre más de 120 iniciativas participantes. La distinción reconoce la modernización tecnológica aplicada en la fabricación del Tinaco Plus+, proceso que incorpora energía renovable, mayor contenido reciclado y menor consumo de agua y combustibles fósiles. Más allá del premio, el mensaje es claro: la competitividad industrial comienza a medirse también por la capacidad de reducir impactos ambientales con evidencia verificable.

Engen anuncia cambios

Grupo Engen comunicó que Juan Pablo Loperena, tras concluir su gestión como director general del Grupo, asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Engen Capital y TIP México, posición desde la cual contribuirá a la definición y seguimiento de la estrategia corporativa.

Asimismo, el Consejo designó a Mauricio Medina como nuevo director general de Grupo Engen con efecto inmediato. Medina se desempeñaba como director general de TIP México, donde demostró capacidad de ejecución y enfoque en resultados.