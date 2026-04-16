KitchenAid triplicará sus ventas

KitchenAid, marca operada en América Latina por Meyer y liderada por Felipe Gómez, General Manager de la firma en la región, proyecta triplicar su volumen de ventas en México al cierre de 2026, impulsada por el lanzamiento de una nueva línea de cookware y una alianza estratégica con Whirlpool y Regalos Siglo XXI. Para la compañía, el mercado mexicano es estratégico al representar entre el 20 y 25 por ciento de su facturación latinoamericana, posicionándose al nivel de mercados clave como Brasil y Colombia. En términos de industria, los utensilios de cocina en el país alcanzaron un valor de 305 millones de dólares en 2025 y se estima que superen los 570 millones para 2034, según datos de IMARC Group.

La estrategia de Gómez integra un fuerte componente de omnicanalidad con la meta de que el 25 por ciento de los ingresos provengan del comercio electrónico, mientras se fortalece la presencia en puntos de venta especializados. El modelo de negocio se basa en un ecosistema tripartito donde Meyer Cookware encabeza la categoría de cocción, Whirlpool mantiene el mando en electrodomésticos y Regalos Siglo XXI opera la comercialización de utensilios. Esta estructura busca capturar la demanda de un consumidor mexicano que migra hacia el segmento premium y productos con beneficios para la salud, libres de químicos como PFAS, PFOA o plomo.

De acuerdo con Mordor Intelligence, el acero inoxidable lidera la categoría con una cuota global superior al 34 por ciento. KitchenAid busca capitalizar esta tendencia mediante el uso de tecnologías de alta durabilidad, como el anodizado duro, y colecciones específicas como Stonewash, Agave y Evergreen.

PVC: arancel que asfixia

La industria mexicana de transformación de policloruro de vinilo (PVC) enfrenta un entorno de incertidumbre operativa tras la aplicación de una cuota compensatoria preliminar a la resina termoplástica proveniente de Estados Unidos.

La medida, publicada el pasado 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece un cargo de 631 dólares por tonelada métrica. Este ajuste representa para los transformadores nacionales un incremento superior al 70 por ciento en sus costos de producción, lo que compromete la viabilidad de más de 300 empresas y la estabilidad de 35 mil empleos directos en el país. El impacto de este arancel trasciende al sector plástico y amenaza con desestabilizar cadenas de suministro críticas en la construcción, la agroindustria, el sector automotriz, el farmacéutico y la ejecución de obra pública.

De mantenerse esta carga financiera, el mercado mexicano podría experimentar una sustitución de insumos regionales por mercancías provenientes de terceros países, principalmente de Asia, lo que debilitaría la integración productiva de Norteamérica y el aprovechamiento de los beneficios del T-MEC. La industria advierte que la pérdida de competitividad frente a las importaciones de producto terminado asiático no solo afectaría la rentabilidad de las plantas locales, sino que comprometería la autonomía de suministro en proyectos de infraestructura estratégica durante este 2026.

Ternium repite corona verde

Ternium, encabezada por Máximo Vedoya, acelera la construcción de la Fase 3 en su Centro Industrial de Pesquería, Nuevo León, obra que implica una inversión de 4 mil millones de dólares.

El proyecto incluye una acería con tecnología de reducción directa de hierro (DRI) y horno de arco eléctrico (EAF) con capacidad de 2.6 millones de toneladas anuales.

Esta infraestructura permitirá la eventual incorporación de hidrógeno verde, respondiendo a la tendencia global de descarbonización y eficiencia energética en el sector siderúrgico.

Simultáneamente, la Asociación Mundial del Acero (worldsteel) distinguió a la empresa como Campeón de la Sustentabilidad por octavo año consecutivo.

El reconocimiento valida la integración de estándares ambientales y de seguridad en sus procesos, tras un reporte exhaustivo del ciclo de vida de sus productos. La estrategia de la compañía en territorio mexicano prioriza la competitividad en el mercado de acero de bajas emisiones, enfrentando la presión regulatoria y las exigencias de sostenibilidad de proveedores globales en este año.

Voz en Washington

David O’Donnell, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), presentó en Washington, DC, la propuesta estratégica de México para el reajuste de las cadenas de suministro regionales durante el North Capital Meridian Diplomacy Forum. En el panel coordinado por el World Economic Forum, el directivo destacó que la infraestructura de los parques industriales funciona como el ancla fundamental para atraer inversión y dar resiliencia a la manufactura avanzada en Norteamérica.