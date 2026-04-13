Big Cola va por Venezuela

AJE Group, el fabricante peruano de refrescos de bajo costo conocido por su marca Big Cola, ha puesto el foco en la recuperación económica de Venezuela para reactivar su expansión regional. La empresa, liderada por la familia Añaños y con presencia en más de 20 mercados emergentes en Latinoamérica, Asia y África, evalúa capitalizar el nuevo entorno político tras la salida de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la flexibilización de sanciones por parte de la administración de Donald Trump. Augusto Bauer, gerente general adjunto de AJE, describió a la compañía como un ‘oso hibernando’ que espera la recomposición del mercado venezolano, país donde operan desde 1999.

Actualmente, la planta de AJE en Valencia, Venezuela, opera entre el 5 y el 10 por ciento de su capacidad instalada debido a restricciones en el acceso a divisas y dificultades para importar insumos críticos como el plástico para botellas. A este reto operativo se suma la presión externa por el conflicto en Irán, que amenaza con elevar los precios de transporte y materias primas ligadas al petróleo. Bauer reconoció que “va a haber una presión a márgenes de todas maneras”, aunque la firma ha optado por absorber los costos adicionales sin subir precios hasta determinar la duración del conflicto.

La estrategia de los Añaños se centra ahora en la diversificación hacia bebidas saludables, incluyendo jugos naturales y productos sin azúcar, mientras vigilan si Venezuela logra sostener su estabilidad económica. Para AJE, que nació en los años 80 evadiendo el conflicto peruano, la resiliencia en mercados de alta volatilidad sigue siendo el eje de su modelo de negocio frente a competidores globales como Coca-Cola y Pepsi en este 2026.

Gasolina gratis con Mobil

Reto Mobil, la plataforma de lealtad digital de las estaciones de servicio Mobil en México, reportó un crecimiento del 30 por ciento en su base de usuarios durante 2025, superando el medio millón de participantes activos. La herramienta, lanzada en 2020, alcanzó un hito operativo al registrar más de 4.3 millones de validaciones de carga o ‘check-ins’ el año pasado, lo que representa un incremento del 186.5 por ciento en comparación con el ciclo anterior. Esta tracción refleja una consolidación del ecosistema digital en el sector minorista de combustibles, donde la planificación del consumo ha modificado los hábitos de los conductores mexicanos, posicionando a los lunes como los días de mayor actividad transaccional dentro de la aplicación.

Un análisis demográfico de la firma identifica tres perfiles de consumo específicos que sustentan esta expansión en el mercado nacional. El segmento de conductores de 26 a 45 años se consolida como el más numeroso y activo, concentrando más de 2.7 millones de canjes de recompensas bajo un equilibrio entre frecuencia de uso y aprovechamiento de beneficios. Por su parte, el grupo de 18 a 25 años destaca por su dinamismo digital e integración del registro en su rutina diaria para obtener un flujo constante de incentivos, mientras que los usuarios mayores de 46 años mantienen un enfoque estratégico, priorizando la acumulación de puntos para obtener beneficios de mayor valor a largo plazo. La propuesta de valor de Mobil ha logrado transformar la carga de combustible de una necesidad transaccional a un modelo de recompensas medible, permitiendo a la marca una trazabilidad precisa del comportamiento de sus clientes en las estaciones de servicio del país en este 2026.

Québec busca mexicanos

El gobierno de Québec, en colaboración con empresas del sector construcción, abrió una convocatoria para captar talento mexicano hacia una de sus industrias económicas prioritarias. La iniciativa busca cubrir vacantes técnicas y operativas bajo el marco de una demanda laboral creciente en la provincia canadiense, ofreciendo una ruta de movilidad laboral para profesionales especializados. Los interesados tienen hasta este 23 de abril de 2026 para postularse a perfiles específicos que incluyen técnicos en refrigeración bajo el código CNP 72402, soldadores de alta presión y tuberías correspondientes al CNP 72106, así como mecánicos industriales bajo el registro CNP 72400.

La oferta también contempla posiciones para fontaneros y plomeros con el código CNP 72301, techadores de tejas de asfalto en el CNP 73110, pintores bajo el CNP 72301 y auxiliares de construcción registrados en el CNP 75110. Québec se posiciona como un destino estratégico para los profesionales mexicanos debido a la estructura multicultural de su mercado y los acuerdos de cooperación vigentes. El proceso de reclutamiento y la recepción de candidaturas se realiza de forma directa a través del portal oficial de Journées Québec Construction, donde los postulantes pueden validar la compatibilidad de sus competencias con los estándares requeridos por las empresas contratantes.