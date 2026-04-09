Indian Motorcycle acelera 35% en México

Indian Motorcycle celebra su 125 aniversario en un momento de plenitud operativa, consolidando a México como su mercado más relevante en Latinoamérica. Bajo el liderazgo de Daniel Enriquez, gerente regional, la firma estadounidense reportó un crecimiento del 35 por ciento en 2025, alcanzando un hito histórico de ventas en el país. Este desempeño le ha permitido mantenerse, por cuarto año consecutivo, como la marca de motocicletas de Estados Unidos con mayor número de unidades vendidas en México dentro de su categoría, superando los desafíos de un mercado de lujo cada vez más competido.

La estrategia de la compañía se distingue por su enfoque inquebrantable en el segmento premium de media y gran cilindrada. Mientras otros fabricantes exploran modelos de entrada para masificar su presencia, Indian apuesta por el valor aspiracional y la innovación tecnológica.

Este éxito en el mercado mexicano no solo fortalece la marca a nivel local, sino que posiciona al país como el eje estratégico para replicar este crecimiento en el resto de la región. En este 2026, la firma demuestra que la exclusividad y el desempeño son los motores que impulsan su rentabilidad, transformando una herencia de más de un siglo en una ventaja competitiva moderna para el sur del continente.

Franquicia del Año

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) otorgó a Churrería Porfirio el prestigioso galardón ‘Franquicia del Año 2026’, tras destacar entre cientos de marcas nacionales e internacionales. Liderada por José Luis Uberetagoyena y Vladimir Ramírez, de la holding Franquicia Master, la firma ha consolidado un modelo de negocio que genera 16 millones de dólares en ventas anuales y opera en ocho países. Con más de 200 unidades activas, el reconocimiento valida la estabilidad y excelencia operativa de un sistema que ha logrado estandarizar un producto tradicional para el mercado global.

El éxito de la marca radica en su agresiva estrategia de ubicación, con presencia en aeropuertos, terminales de autobuses, KidZania y el Zoológico de Chapultepec. Para este 2026, la empresa proyecta 100 nuevas aperturas, reafirmando su capacidad de escalabilidad en espacios públicos de alta afluencia. Según la AMF, este premio no es una mención de popularidad, sino una certificación de que su estructura financiera y operativa funciona con precisión, convirtiendo a Churrería Porfirio en el referente actual del sector de alimentos y bebidas en el ecosistema de franquicias mexicano.

CAAAREM e IMPI blindan aduanas

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), presidida por José Ignacio Zaragoza Ambrosi, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dirigido por Santiago Nieto Castillo, formalizaron una alianza estratégica para blindar el comercio exterior mexicano. El convenio se enfoca en la protección de la propiedad intelectual mediante la integración de herramientas tecnológicas y bases de datos compartidas que permitirán una detección en tiempo real de mercancías que vulneren derechos de marca.

Esta colaboración otorga a los agentes aduanales un papel activo en la prevención e investigación de infracciones administrativas. Al mejorar la trazabilidad y el control operativo en las aduanas, se busca no solo combatir la piratería, sino también modernizar el despacho aduanero bajo estándares internacionales de seguridad. En este 2026, la sinergia entre el sector privado y las instituciones de regulación se consolida como un factor crítico para garantizar la legalidad y competitividad de las cadenas de suministro que cruzan las fronteras de México.

Diseñar para reciclar

En la industria del plástico comienza a ganar terreno una premisa que cada vez escuchan más los fabricantes de envases y las compañías de consumo, que el reciclaje no se resuelve al final de la cadena, sino desde el diseño del producto. Bajo esa lógica, la Asociación de Recicladores de Plástico, presidida por Steve Alexander, ha reforzado su presencia en México y América Latina impulsando la Guía de Diseño APR para la Reciclabilidad, un estándar técnico que orienta a las empresas sobre materiales, etiquetas, pigmentos y componentes que pueden hacer viable o imposible el reciclaje de un envase. En un mercado donde México presume una tasa de recolección de PET cercana al 64 por ciento y donde las regulaciones sobre economía circular comienzan a tomar forma, para muchas compañías anticiparse a estos criterios ya no es solo un tema ambiental, sino también una decisión de negocio.