Opella cambia de mando

Opella, la división de autocuidados y vitaminas que se independizó hace unos meses de Sanofi, designó a Luis Soares como nuevo director general en México, en sustitución de Matías Caride. La compañía, que comercializa marcas como Allegra, Enterogermina y Buscapina, recientemente reafirmó la relevancia del mercado mexicano al anunciar una inversión de 2 mil 300 millones de pesos en su sitio industrial de Ocoyoacac para consolidar un hub regional de producción y exportación. Soares, con más de 20 años de experiencia internacional en firmas como Procter & Gamble y Novartis, llega tras encabezar la transformación del modelo de negocio en Brasil. El nuevo directivo, licenciado por la PUC Sao Paulo, tiene el objetivo de impulsar el crecimiento sostenido y fortalecer la operación local en un entorno de mayor conciencia sobre el autocuidado.

Alianza de Creditaria e Inmuebles24

Creditaria e Inmuebles24 formalizaron una colaboración estratégica para integrar la búsqueda de propiedades con el financiamiento hipotecario directo, bajo el liderazgo de Romain Benenati, director general adjunto de Creditaria México, y Julio Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24. La alianza busca revertir la desaceleración en la originación de crédito hipotecario en un mercado donde, según cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el valor promedio de la vivienda superó los 1.8 millones de pesos y mantiene un crecimiento por encima de los niveles de inflación.

La integración de servicios financieros en la plataforma digital responde a que el 80 por ciento de los compradores en México inician su prospección en línea. La asesoría especializada de Creditaria incrementa en un 70 por ciento las probabilidades de que el usuario obtenga condiciones crediticias favorables, solucionando el desfase entre la elección del inmueble y la capacidad real de pago del cliente. El objetivo principal de la operación es elevar la tasa de cierre de ventas mediante la reducción de fricciones en el proceso de adquisición y la clarificación del apalancamiento disponible desde la fase inicial de búsqueda.

Esta sinergia operativa conecta el catálogo de inmuebles más grande del país con la estructura del mayor intermediario financiero, optimizando el flujo de capital hacia el sector ante el encarecimiento de los activos. Al simplificar la determinación del perfil crediticio, las empresas buscan dinamizar el desplazamiento de inventario en un entorno de acceso limitado al financiamiento tradicional y fortalecer la calidad de la vivienda a la que el comprador puede aspirar mediante una gestión financiera tecnificada.

Del desierto al Super Bowl

Sotol Romo, un destilado de Chihuahua elaborado con Dasylirion, iniciará su despliegue comercial en Nueva York y Texas en la primavera de 2026. La marca, producida en la Sierra Madre de Chihuahua, se posiciona en el segmento de lujo con precios de 79 dólares para la versión Blanco y 89 dólares para el Reposado. Claudia Romo Edelman, fundadora y CEO de Sotol Romo, busca replicar el impacto económico del tequila y el mezcal en el norte de México. El proyecto cuenta con el respaldo de Casa Komos Brands Group; su cofundador, Joe Marchese, confirmó que poseen infraestructura y capital para escalar globalmente. La bebida fue perfeccionada por Richard Betts, quien proyecta un crecimiento superior al del mezcal. La categoría de sotol tiene un valor de mil 200 millones de dólares y se estima que triplicará su tamaño para 2033 con una tasa anual de 13.5 por ciento. Tras presentarse en Davos ante tomadores de decisión, la marca realizará su lanzamiento oficial el 6 de febrero durante la semana del Super Bowl en San Francisco.

Grupo Herdez reconfigura cúpula directiva

Grupo Herdez anunció la reconfiguración de su estructura organizacional ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), designando a Gerardo Canavati Miguel como director general de McCormick de México y a Andrea Amozurrutia Casillas como Chief Financial and Sustainability Officer (CFSO). Canavati, quien ingresó a la firma en 2003, deja la dirección de Finanzas y Tecnología, mientras que Amozurrutia asume la titularidad financiera tras 16 años de trayectoria en la disciplina de gobierno corporativo y sostenibilidad de la compañía.

Héctor Hernández-Pons Torres, presidente del Consejo y director general, fundamentó los movimientos en la reconfiguración del portafolio de negocios.