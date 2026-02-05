Inversión récord en Tabasco 

Grupo Hycsa, bajo la dirección general de Ramón Casanova, inició la construcción del Centro de Convenciones de Villahermosa como parte del plan Villahermosa 2030, proyecto que contempla una inversión de 2 mil millones de pesos. La obra, cuya finalización se proyecta para diciembre de 2027, generará mil 500 empleos directos y busca posicionar a Tabasco entre los diez principales destinos para el turismo de negocios en México. Hycsa aporta al proyecto su experiencia técnica en infraestructura a gran escala, con antecedentes en obras internacionales en El Salvador y Bolivia.

El complejo integrará 32 mil 812 m² de construcción total, divididos en un centro de exposiciones de 4 mil 617 m², un foro de espectáculos de 8 mil 753 m², un área de comercio de 15 mil 621 m² y un centro de convenciones de 3 mil 821 m². La capacidad operativa del recinto permitirá albergar hasta 8 mil personas en el área de exposiciones, 4 mil en el auditorio y hasta 80 mil asistentes en su espacio para eventos masivos al aire libre. El diseño incluye salones modulares con aforos de 900 personas para convenciones simultáneas.

Esta infraestructura estratégica tiene como objetivo central dinamizar la economía del sureste mexicano mediante la atracción de eventos nacionales e internacionales de alto perfil. El desarrollo ejecutivo a cargo de Hycsa prioriza estándares técnicos avanzados para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del complejo a largo plazo. Con este movimiento, Villahermosa escala su competitividad frente a otras plazas regionales al fortalecer su oferta para los sectores turístico, empresarial y cultural.

Apuesta fuerte en energía

Xignux, conglomerado industrial con sede en Monterrey dirigido por Juan Ignacio Garza Herrera, inició una nueva fase de expansión bajo su esquema Visión 2030, orientada a capitalizar la demanda creciente en los sectores de energía y alimentos. El grupo, que emplea a más de 23 mil colaboradores, presentó una nueva identidad corporativa y un plan de crecimiento enfocado en consolidar su participación de mercado en México y Norteamérica, apalancado en una estructura financiera flexible para la adquisición de activos estratégicos.

Operativamente, sus esfuerzos se concentrarán en sus tres unidades de negocio principales: Viakable, especializada en la fabricación de cables y alambre magneto con una cartera de 3 mil clientes; y el sector de alimentos a través de Qualtia y BYDSA, que atienden a 13 mil clientes. La estrategia busca ampliar la cobertura geográfica y fortalecer la capacidad instalada para soluciones industriales y de consumo masivo. El plan prioriza el escalamiento de operaciones donde el grupo ya mantiene liderazgo, manteniendo el radar abierto para nuevas integraciones en la cadena de valor energética.

Con presencia multinacional, Xignux proyecta para 2030 una aceleración en la generación de valor mediante la modernización de su infraestructura operativa. La continuidad del negocio se fundamenta en la robustez de sus estados financieros, diseñados para absorber la volatilidad de los mercados de insumos y asegurar el cumplimiento de la demanda proyectada en los corredores industriales de la región.

Polaris unifica mando regional

Polaris designó a Fausto López como vicepresidente para Asia-Pacífico y América Latina (APLA), integrando bajo su mando a India y China, además de las operaciones existentes en Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda. Esta reconfiguración busca capturar una mayor participación de mercado en una industria que supera el billón de dólares a nivel global. De forma paralela, la compañía promovió a Jair Pantoja como Country Director de Polaris México, mercado estratégico donde el directivo asumirá la ejecución comercial y el posicionamiento de marca.

La nueva estructura directiva se alinea con la reciente inversión en infraestructura de la firma, que incluye la apertura de un nuevo Centro de Distribución en la zona metropolitana de Monterrey. Esta instalación tiene como objetivo centralizar la logística regional, reducir tiempos de entrega y optimizar el abastecimiento a la red de distribuidores. El movimiento responde a un plan global de eficiencia operativa diseñado para acelerar la toma de decisiones y fortalecer la cadena de suministro en mercados con alto potencial de crecimiento.

Con estos nombramientos, Polaris busca consolidar su presencia en México y aprovechar la coordinación regional unificada para escalar operaciones. La integración de la vicepresidencia APLA y la dirección nacional de Pantoja marca una etapa de expansión apalancada en activos logísticos clave y un liderazgo centralizado, enfocada en elevar la rentabilidad y la cercanía con los socios comerciales en la región.