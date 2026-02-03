Cuatro décadas de BASE

Banco BASE cumple 40 años de operación en México consolidado como un pilar de la banca corporativa. Fundada en 1986 por los hermanos Lorenzo y Álvaro Barrera Segovia, la institución evolucionó de la especialización en divisas a una plataforma integral para empresas. Actualmente, bajo la dirección general de Julio Escandón, el grupo ejecuta una inversión de 2 mil millones de pesos destinada a su transformación tecnológica, con el objetivo de fortalecer su agilidad operativa sin abandonar su modelo de atención personalizada. En un entorno de apertura comercial, la firma regiomontana busca capitalizar su trayectoria para afianzarse como protagonista en el financiamiento al sector productivo nacional, manteniendo un enfoque de ética y calidez en el servicio al cliente corporativo.

Ternium: 20 años en NYSE

Ternium cumple 20 años de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), consolidando a México como el eje de su operación mundial. Bajo la dirección de Máximo Vedoya, la siderúrgica celebra este hito financiero ejecutando la mayor inversión en su historia: 4 mil millones de dólares destinados a la construcción de su nueva acería en Pesquería, Nuevo León. Este proyecto se perfila como el complejo más relevante y sustentable de la región, diseñado para abastecer sectores estratégicos como el automotriz, la construcción y la línea blanca en el marco del nearshoring. El listado en la NYSE desde 2005 ha permitido a la compañía mantener estándares de gobierno corporativo y transparencia ante la SEC, facilitando el acceso a capital global para activos reales. La nueva planta integra tecnología de última generación y criterios ESG para reducir emisiones, reafirmando que la confianza de los mercados internacionales se traduce en infraestructura de largo plazo en territorio mexicano.

KIA premia a Hutchison

Hutchison Ports LCT fue reconocida como Proveedor del Año en desempeño logístico por KIA Motors México. La distinción fue entregada por Kwansu Kim, vicepresidente de la automotriz, a Francisco Javier Orozco Mendoza, director comercial de la terminal. Esta alianza, iniciada en 2016 con la planta de Pesquería, resalta la importancia de Lázaro Cárdenas en el flujo automotriz. Bajo la dirección de Alfredo Huesca, la terminal operó 2.6 millones de TEUs en 2025, un incremento de 10 por ciento anual. En plena reconfiguración por el nearshoring, el Pacífico mexicano gana terreno frente a otros nodos, demostrando que la eficiencia operativa en puerto es hoy tan determinante como la infraestructura misma para el éxito comercial.

Nuevo CEO en Cheil

La agencia de marketing Cheil México designó a Wonjun Jang como su nuevo CEO, movimiento que busca fortalecer su estrategia de crecimiento en el mercado local y la región. Con más de 17 años de experiencia y una trayectoria vinculada a firmas como Samsung, Diageo y AB InBev, Jang asume el liderazgo de una operación que suma dos décadas en el país.

El nombramiento ocurre tras un proceso de evolución organizacional enfocado en excelencia operativa e integración tecnológica.

Actualmente, la agencia destaca en el panorama nacional al ocupar la séptima posición del ranking de Merca 2.0 y tras obtener cinco Leones de Cannes en 2024. Con Jang al frente, la red global, cuyo negocio en México depende en 75 por cineto de mercados internacionales, pretende consolidar soluciones de negocio basadas en datos y creatividad estratégica para sus clientes globales.

Van a Abu Dabi

Pérez-Llorca anunció que abrirá una oficina en Abu Dabi en 2026, dentro del Abu Dhabi Global Market (ADGM), convirtiéndose en el primer despacho iberoamericano con presencia física en este centro financiero internacional. La oficina estará dirigida por Gonçalo Capela Godinho, country chair en Lisboa, y busca acompañar a inversores internacionales —incluidos fondos soberanos— con creciente actividad en la Península Ibérica y Latinoamérica.

Mercado del influencer

México consume diariamente más de 35 millones de horas de YouTube en televisión conectada, consolidándose como una potencia en el ecosistema digital. Durante el Influencer Marketing Week en Ciudad de México, Stephanie Yoon, Partner Manager Creator Agencies Hispanoamérica de YouTube, destacó que el 44 por ciento de las decisiones de compra en la generación Z dependen de los creadores.

En este entorno, México se posiciona como el cuarto consumidor mundial de podcasts, mientras que el 84 por ciento de los anunciantes utiliza Instagram como canal principal. Además, Luz Landa, strategic Partner Manager de Meta, señaló que los Reels ya concentran el 50 por ciento del tiempo de uso.