Smartphone sin historial crediticio

En México el negocio de la venta de teléfonos inteligentes se encuentra dominado por gigantes como Coppel, Elektra, Telcel y Movistar; sin embargo, PayJoy decidió incursionar en este mercado cambiando las reglas del financiamiento de smartphones, al enfocarse en quienes no tienen historial crediticio ni cuenta bancaria. Al cierre del 2025 ya otorgó más de 3 millones de créditos en el país, apoyado en su red de más 7 mil puntos de venta y alianza con cientos de socios comerciales.

“Nuestro foco se centra en aquellas personas que típicamente no encuentran una aprobación en un crédito tradicional con jugadores tradicionales. Usamos data colateral y un modelo de distribución bastante masivo para asegurar que millones de personas tengan su primer crédito, al adquirir un celular”, señaló Nicolás Schiaffino, VP & Country Manager de PayJoy en México.

El 29 por ciento de sus usuarios reporta ingresos mensuales de entre 5 y 9 mil pesos, insuficientes para adquirir un smartphone sin financiamiento.

PayJoy opera en mercados emergentes como China, Ecuador, Colombia, Filipinas, Sudáfrica, Brasil y Panamá, permitiendo la adquisición de celulares a crédito con pagos semanales o mensuales.

En caso de atraso en los pagos, la app puede suspender la línea, pero no genera intereses moratorios, ni penalidades ni costos de apertura. Si el cliente se retrasa, el plazo solo se recorre hasta que pueda pagar.

Vacanciaen descenso

CBRE presentó su reporte MarketView de Oficinas de la Ciudad de México para el cuarto trimestre de 2025, destacando que el inventario de oficinas clase A/A+ llegó a 7.4 millones de metros cuadrados (m²), con un crecimiento anual de 0.6 por ciento.

Al cierre del año pasado, la tasa de vacancia de espacios se ubicó en 17.6 por ciento, una disminución de 2.9 puntos respecto al mismo periodo de 2024.

“Al cierre del 2025, el mercado industrial de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana mantuvo cifras altas de absorción bruta acumulando o espacios comercializados de 1.6 millones de m², cifra más alta registrada históricamente. Este indicador se vio motivado principalmente por prearrendamientos y renovaciones realizados en corredores como el CTT y Zumpango-AIFA, señaló en un comunicado Francisco Muñoz, vicepresidente ejecutivo de Industrial y Logística de CBRE México.

En cuanto a la nueva oferta, al cierre del cuarto trimestre del 2025 se incorporaron 30 proyectos que sumaron más de 700 mil m², concentrados principalmente en Cuautitlán (64 por ciento), seguido por Tultitlán (16 por ciento), Zumpango –AIFA (10 por ciento) y el interior de la Ciudad (5 por ciento).

En 2026, se espera la incorporación de 213 mil m² de nueva oferta en corredores clave.

El 49 por ciento de los espacios disponibles son Acondicionados, Plug&Play y Subarriendo. El top de las diez transacciones más importantes superó los 2 mil m² en promedio y el sector financiero lideró la demanda, seguido de tecnología y servicios corporativos. Polanco destacó con el 26 por ciento de las transacciones, impulsado por tecnología, mientras Reforma y Insurgentes fueron relevantes para servicios y finanzas.

Primer minera reconocida

Newmont México, liderada por Ana López Mestre, recibió la certificación Top Employer 2026 tras un análisis de más de 250 prácticas de Recursos Humanos, que avalan el cumplimiento de estándares internacionales.

Es la primera vez que una empresa minera en el país obtiene este reconocimiento, lo que la posiciona como referente en gestión de personas y fortalece su reputación como empleador atractivo y confiable. La certificación llega tras un año de retos en el que la empresa mostró resiliencia y liderazgo basado en la escucha y decisiones responsables.

HEINEKEN y Tecmilenio se unen

HEINEKEN México y Universidad Tecmilenio abrieron la convocatoria 2026 de Becas con Propósito, un programa de educación superior con enfoque en empleabilidad y liderazgo social que ya muestra resultados concretos en movilidad laboral.

Más del 60 por ciento de los egresados reporta un incremento en sus ingresos y el 55 por ciento ha accedido a mejores posiciones laborales tras concluir sus estudios.

El modelo apunta a cerrar brechas de talento mediante una beca del 100 por ciento para jóvenes con alto desempeño académico y compromiso social, apostando por la formación de capital humano alineado a las necesidades del mercado laboral, en un momento en que las empresas enfrentan retos crecientes para atraer y desarrollar talento calificado en México.