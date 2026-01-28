Agenda antifraude inicia

Hoy inicia la agenda antifraude 2026 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Global Anti-Scam Alliance (GASA), capítulo México, y la División de Dirección General de Ciberseguridad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en la Primera Mesa Redonda Multisectorial organizada con Scotiabank como anfitrión. Scotiabank, dirigido en México por Pablo Elek, participa como miembro socio fundador y es el único banco del país que integra el capítulo México de GASA, liderado por Sissi de la Peña, aportando la visión del sistema financiero y reafirmando el compromiso con la protección al consumidor y la confianza digital. El encuentro busca identificar actores clave, marcos institucionales y brechas normativas para sentar una agenda antifraude 2026–2027 orientada a fortalecer la confianza digital y la resiliencia económica nacional.

Kapital crece 375%

Kapital Grupo Financiero, dirigido por René Saúl, reportó activos superiores a 65 mil millones de pesos, para un crecimiento anual de 375 por ciento. La firma escaló 10 posiciones en el ranking nacional de activos bancarios y se ubicó en el lugar 29 entre los bancos múltiples. Destaca la composición del crecimiento: la cartera de crédito llegó a 23.7 mil millones de pesos, multiplicándose 3.7 veces en un año, con un índice de morosidad de 2.5 por ciento, uno de los más bajos. La institución participó en el Foro Económico Mundial de Davos, en un contexto donde México busca reposicionarse en la agenda global de inclusión financiera y digitalización.

PET supera 60%

La Association of Plastic Recyclers (APR), presidida por Steve Alexander, expandirá este año sus operaciones en México. La APR determina qué materiales plásticos pueden reciclarse en la práctica, promueve el uso de resina reciclada postconsumo, certifica materiales y orienta el diseño de envases para evitar que se conviertan en residuos. Mediante su Guía de Diseño y su plataforma de evaluación, la APR brinda certeza técnica y de mercado a marcas, recicladores y autoridades. Este trabajo se traduce en ahorro de energía, reducción de emisiones y mayor valor para los recicladores. En México, donde el acopio de PET supera 60 por ciento, la asociación impulsa la transformación de ese volumen en inversión, desarrollo de industria local y menor uso de plástico virgen.

Déficit bajo el sol

Quien encendió alarmas entre los desarrolladores de parques industriales es Marcos Ripoll, el CEO de Solar180. El directivo ha puesto una cifra cruda sobre la mesa: la brecha de inversión en infraestructura eléctrica para este 2026 ya alcanza los 43 mil millones de pesos. Para Ripoll, el tiempo no es sólo oro, es supervivencia operativa. En el ecosistema del nearshoring, un solo minuto de inactividad por fallas en el suministro se traduce en pérdidas de hasta 9 mil millones de dólares para las industrias de alta complejidad. Ante un gobierno federal que ha priorizado la generación distribuida, la firma mexicana está acelerando el despliegue de tecnología predictiva e inteligencia artificial para gestionar la intermitencia de la red y el almacenamiento inteligente.

En relación con la columna “De Jefes”, publicada por El Financiero, el martes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) rechazó cualquier responsabilidad en un presunto incumplimiento en el registro ante el seguro social del personal de una empresa contratada para labores de limpieza y desinfección. El ISSSTE aclaró que dicho trámite es una obligación exclusiva de la empresa empleadora, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la normatividad vigente, y subrayó que la compañía cumplió con todos los requisitos del proceso de licitación pública.